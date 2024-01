Calamite sul frigo provocano il cancro: cosa c’è di vero nella news che circola sui social

La notizia circola sui social network e fa parlare di sé. In molti adesso si domandano se la news sia fondata e se lo studio americano a cui fa riferimento possa davvero essere attendibile.

Intanto, il dubbio si è installato nella mente: le calamite sul frigo provocano il cancro? E in che modo ciò avverrebbe?

Ecco le informazioni a cui fare riferimento.

Cosa succede se metti le calamite sul frigo

Sono tante le persone che amano abbellire il frigo a vista con calamite divertenti, decorative, portafoto di famiglia o souvenir di viaggi e posti visitati.

In alcuni casi, le calamite sono davvero numerose, tanto da ricoprire per intero lo sportello del frigorifero. Da qui, la supposizione che il campo magnetico che si viene a creare possa in qualche modo avere ripercussioni negative sull’ambiente circostante e sulle persone che vi gravitano.

Nella fattispecie, la notizia che periodicamente rimbalza da un social all’altro (e soprattutto su WhatsApp) metterebbe in allerta coloro che hanno questa abitudine, affermando che i magneti sarebbero addirittura in grado di modificare i cibi conservati all’interno del frigo, tramite radiazioni che li farebbero diventare cancerogeni.

Il riferimento va a una ricerca dell'Università di Princeton nel New Jersey, Stati Uniti.

Cosa succede allora se si mettono le calamite sul frigo? Assolutamente nulla, perlomeno dal punto di vista della salute. Questa è la conferma che arriva dagli studiosi del caso, i quali hanno definito la notizia una fake news ovvero una bufala che circola sul web. Piuttosto, presta attenzione al tuo elettrodomestico: il campo magnetico, a lungo andare, potrebbe danneggiare i frigo di ultima generazione.

Addirittura questo studio citato sarebbe inesistente e non si trovano riferimenti attendibili al riguardo.

Cosa contengono le calamite

Per realizzare una calamita, è possibile ricorrere a diverse combinazioni. Si tratta in prevalenza di ferro, nichel e cobalto ovvero gli unici metalli magnetici, nella loro forma pura.

Ad esempio il ferro si può combinare con l’alluminio e il materiale allora può assumere proprietà magnetiche a seconda della tecnica utilizzata per ottenerle, come lo strofinio o il contatto o l’induzione.

Non ci sono differenze tra calamite e magneti, in quanto i due termini sono sinonimi e indicano entrambi un corpo che genera un campo magnetico.

La confusione, che tra l’altro ha generato la bufala delle calamite sul frigo che provocano il cancro, deriva dall’associare il campo magnetico a quello elettromagnetico, il quale è invece tutt’altra cosa e ha effetti nocivi sulla salute dell’uomo.

Dove si possono mettere le calamite

Se è vero dunque che le calamite attaccate al frigo non sono responsabili di alterazioni di cibi e quindi di eventuali insorgenze cancerogene, ci sono però effetti negativi sul funzionamento dell’elettrodomestico.

A quanto pare infatti, soprattutto i modelli di frigorifero più avanzati tecnologicamente, quelli ad esempio con il touch screen, potrebbero subire dei danni a causa della presenza del campo magnetico generati dalle calamite sul frigo.

Anche mettere del cibo caldo nel frigo è da evitare. Ecco perché.

Per fugare ogni dubbio quindi, il consiglio è di trovare un altro posto in casa, dove attaccare le calamite, ovviamente sempre ben in vista, dal momento che lo scopo è proprio quello di abbellire l’ambiente e mostrare i propri souvenir alle persone più care.

Un’idea da provare è quella di metterle sulla porta d’ingresso perché quelle blindate consentono di attaccare i magneti. Anche la cappa della cucina, se non è in muratura o cartongesso, si presta a questo genere di utilizzo.

Quando tutto manca, è possibile attaccare al muro delle lavagne magnetiche, che si acquistano online per pochi euro e permettono di realizzare dei simpatici quadri da appendere alla parete, ovviamente ricchi di questi oggetti colorati e decorativi ma anche tanto cari a chi li colleziona.

Effetti del campo magnetico sul corpo umano

La precisazione già riportata nel corso dell’articolo è fondamentale, per quanto riguarda la differenza tra campo magnetico ed elettromagnetico.

Se il campo magnetico generato dalle calamite non sortisce effetti negativi sulla salute umane, non così è invece per i campi elettromagnetici.

Infatti, in alcune condizioni specifiche, il campo elettromagnetico può essere causa di cancro, perdita di fertilità, di memoria e di ripercussioni negative sullo sviluppo nei bambini.

Basti pensare ad esempio ai campi elettromagnetici presenti in casa, come i trasmettitori di radio e televisioni, le reti Wi-Fi, i forni a microonde oppure gli apparecchi professionali.

Oggi la tecnologia presta attenzione anche a questo aspetto, in favore dell’eliminazione del cosiddetto elettrosmog dalle camere in cui si potrebbero accumulare campi elettromagnetici dannosi, tra l'altro uno dei principali svantaggi dello smartworking.

Per proteggersi è necessario ricorrere a sistemi schermanti oppure a soluzioni green come quelle previste dalla cristalloterapia.