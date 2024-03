Xiaomi presenta SU7, la prima auto elettrica del brand: ecco caratteristiche e prezzo

Siamo abituati a vedere Xiaomi sfoggiare tantissimi dispositivi tecnologici molto diversi, da smartphone a wearable passando per lavatrici, guanti smart ed elettrodomestici di ogni genere. Ma ora la casa cinese si tuffa nel settore automobilistico. È stata presentata Xiaomi SU7, prima auto elettrica del brand, dotata di eccezionali tecnologie: ecco qual è il prezzo.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Le caratteristiche dell'auto elettrica di Xiaomi 2. Tecnologie e componenti smart di Xiaomi SU7 3. Disponibilità e prezzo di Xiaomi SU7, l'auto elettrica del brand cinese 4. Quanto costa l'auto elettrica più economica? 5. Quanto costa un pieno di elettricità per l'auto?

Le caratteristiche dell'auto elettrica di Xiaomi

Era stata vagamente preannunciata nel 2023, ma è stata presentata e mostrata al pubblico solo al Mobile World Congress di Barcellona (un evento di grande rilievo, lo stesso in cui Lenovo ha mostrato un laptop trasparente).

È la prima auto targata Xiaomi, si chiama SU7 e in realtà dovremmo già distinguerne due versioni: SU7 "liscia" e SU7 Max, dotata di alcune caratteristiche tecniche superiori.

In entrambe le versioni, SU7 è una berlina dallo stesso design elegante e dal bassissimo coefficiente aerodinamico (il che ottimizza le prestazioni energetiche). La vettura misura 4997 x 1963 x 1455 mm e pesa 1980 kg ed è disponibile in colorazioni Aqua Blue e Verdant Green.

Potenza e batteria variano a seconda del modello:

• SU7 liscia ha un singolo motore da 299 cavalli , in grado di farla andare da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi . È dotata di batteria da 75,6 kWh per un'autonomia totale dichiarata di 668 km

• SU7 Max ha un doppio motore elettrico per un totale di ben 673 cavalli, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h nello spaventoso tempo di 2,78 secondi. In aggiunta, la batteria è da 101 kWh, con cui Xiaomi assicura che si potranno percorrere fino a 800 km tramite una sola carica completa. La ricarica, tra l'altro, è ultra-rapida: in 5 minuti fa fare circa 220 km, in 10 minuti quasi 400 km.

Tecnologie e componenti smart di Xiaomi SU7

Al di là della potenza da automobile "top di gamma", ciò che tutti vogliono vedere è la parte tech della vettura. E Xiaomi SU7 cerca di non smentire la fama che sta acquisendo.

Innanzitutto, al centro della parte anteriore è presente un ampio display principale da 16,1, praticamente più grande dello schermo di un portatile. È completamente touchscreen e con altissima risoluzione 3K. L'alimentazione principale è affidata al processore Snapdragon 8295.

In aggiunta il parabrezza è in realtà un altro display, un cosiddetto "head-up" (cioè uno schermo che si può guardare tenendo la "testa alta"), poiché vi compaiono le informazioni del sistema di navigazione, alimentate dal processore Nvidia Orin X. Sono presenti due ulteriori schermi, uno per ogni passeggero sui sedili posteriori: trattasi di display LCD da 7,1 pollici l'uno.

Non solo schermi, naturalmente. Sulla plancia principale ci sono numerosi pulsanti per gestire i vari comandi della vettura, poi i sedili di pelle sono smart e regolano ventilazione, riscaldamento e imbottitura. Infine, le luci ambientali sono dinamiche e l'impianto stereo include ben 25 altoparlanti, tutti compatibili con le tecnologie Dolby Atmos.

A concludere il tutto, Xiaomi ci tiene a ricordare che il sistema operativo interno altri non è che HyperOS. Ebbene sì, si tratta dello stesso HyperOS 1 che funziona su smartphone: l'obiettivo della casa è creare un perfetto ecosistema che coinvolga tutti i suoi prodotti, secondo il principio "Human x Car x Home".

Disponibilità e prezzo di Xiaomi SU7, l'auto elettrica del brand cinese

La presentazione di Xiaomi è stata incredibilmente esaustiva su ogni singola componente tecnica, eppure restano ancora celati molti dettagli sulla sua distribuzione.

Al momento l'annuncio ufficiale è relativo solo al mercato cinese, in cui è confermata l'uscita nel corso del 2024.

Non si sa ancora se avverrà una commercializzazione anche in Occidente e quindi in Europa. Le ambizioni dei dirigenti Xiaomi, comunque, fanno pensare che prima o poi possano giungere anche da noi le loro auto smart.

Non è stato svelato neppure il prezzo esatto, che è sconosciuto anche in Cina. L'azienda ha comunicato che l'auto sarà "un po' cara ma in modo ragionevole" e in ogni caso il prezzo "non sarà 199.000 yuan" (che sarebbero circa 26.000 euro), bensì più alto.

Spazio quindi a leak e speculazioni: diversi siti cinesi si aspettano un costo attorno ai 250.000 yuan per la versione base (33.000 euro circa) e attorno ai 360.000 yuan per la versione Max (46.000 euro circa). Sarebbero quindi alti, ma effettivamente non così eccessivi per una vettura di questo genere: staremo a vedere.

Quanto costa l'auto elettrica più economica?

Partono subito, ovviamente, i confronti con altre case produttrici e modelli di auto elettrica. Chi costerà di meno per l'utente che vuole togliersi questo sfizio ma non ha disponibilità economiche infinite?

Al momento, l'auto elettrica più economica disponibile in Italia è Dacia Spring: costa 21.450 euro di listino, più diversi incentivi come quello della rottamazione che possono ridurne il prezzo. Se i leak sulla Xiaomi fossero confermati, Dacia Spring costerebbe solo due terzi della versione base di SU7.

Quanto costa un pieno di elettricità per l'auto?

Inoltre, chi si avvicina alle auto elettriche vuole conoscere anche i costi per sostenerne il rifornimento. Naturalmente il prezzo del pieno di elettricità per l'auto è variabile, ma si può fare un discorso orientativo.

Secondo i calcoli di Leaseplan, il costo medio per ricaricare una batteria da 45 kWh in Italia è di circa 11 euro se realizzato a casa propria, di circa 33 euro se ricaricato tramite colonnina pubblica. I prezzi restano sensibili delle fluttuazioni del mercato e vanno poi rapportati alla batteria della singola auto.