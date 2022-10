Per coloro che avessero scelto di effettuare una sottoscrizione a YouTube Premium, il prezzo dell'abbonamento aumenterà e non di poco. Ecco dove e da quando.

La novità di YouTube Premium ha incontrato fin dal suo avvio pareri contrastanti: da chi ha apprezzato la possibilità di pagare un abbonamento ed evitare le pubblicità, a chi invece si è dimostrato da subito diffidente al nuovo sistema, che in versione free presenta molte più ads.

La notizia è che, per coloro che avessero scelto di effettuare una sottoscrizione, il prezzo aumenterà dal prossimo mese.

L’annuncio arrivato da parte di Google copre diversi paesi, con rincari che partono dall’11,15% arrivando addirittura fino al 390,5%. Vediamo nei dettagli cosa succederà.

YouTube Premium: dove aumenteranno i prezzi

La buona notizia è che, almeno per adesso, l’Italia non è compresa nella lista di paesi che verranno coinvolti dai rincari. Tuttavia, si tratta di una decisione ancora provvisoria, che presto potrebbe cambiare. Per ora, i paesi coinvolti saranno Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Argentina e Turchia.

Sebbene pare che l’Italia questa volta se la sia scampata, purtroppo non è detta l’ultima parola. Solitamente, questi cambiamenti vengono effettuati a scaglioni con tranche che comprendono un tot di paesi. Il che significa che, probabilmente, anche il nostro paese potrebbe vedere un nuovo listino prezzi per gli abbonamenti di YouTube Premium.

A quanto ammonteranno gli aumenti di prezzo per YouTube Premium

Se alcuni paesi hanno riscontrato un aumento irrisorio degli abbonamenti YouTube Premium, in altri la spesa diventa molto più significativa:

Stati Uniti, dove il prezzo passerà da 17,99 dollari a 22,99, con un aumento del 27,8%

Canada – che avrà lo stesso aumento degli Stati Uniti, ma in valuta locale

Regno Unito, dove il prezzo aumenterà di sole due sterline, da 17,99 pound a 19,99, con un aumento dell’11,15%

Giappone, con un aumento più consistente del 28,1% passando da 1.780 yen a 2.280

Argentina, che riscontra il primato con un aumento del 390%: da 179 pesos a 699

Turchia, che vede un aumento significativo del 176,5%, da 16.99 a 29.99 lire turche

Quando avranno luogo gli aumenti nei vari paesi

Per i paesi sopraelencati, gli aumenti sono confermati a partire dal 21 novembre 2022. Non è chiaro se Google sceglierà di estendere la platea di paesi in cui incrementare i prezzi nei mesi successivi.

Quali sono i vantaggi di YouTube Premium e quanto costa

Il servizio YouTube Premium è arrivato in Italia il 18 giugno 2018, ed è nato per offrire un servizio completamente ads free agli iscritti, comportando però un significativo aumento dei rollout pubblicitari per la versione free.

Comprende tre fasce:

11,99€ per l’abbonamento singolo, ovvero fruibile da un solo utente

17,99€ per il piano famiglia, che è quindi fruibile su più schermi

6,99€ per il piano studenti

Chi sottoscrive l’abbonamento potrà accedere a diversi vantaggi:

un’esperienza di visione completamente ads free, quindi senza spot pubblicitari né all’inizio, né durante né dopo il video

la possibilità di tenere aperta l’app in background ed usarne altre senza interrompere la riproduzione

la possibilità di scaricare interi video o semplici clip di qualsiasi video, sia normale che short