Viaggi da fare in treno: ecco i 7 più belli che devi assolutamente organizzare

Quali sono i viaggi in treno più belli del mondo da non perdere? Ecco quali fare assolutamente prima possibile.

Viaggiare è una delle attività preferite dagli italiani. Farlo in treno per alcuni è considerato uno stress, per altri, invece, rappresenta un comfort e uno dei modi migliori per godere appieno di un viaggio guardando il panorama dal proprio finestrino.

In pochi sanno che in lungo e in largo nel mondo ci sono molti treni caratteristici che consentono di poter attraversare luoghi incredibili da una prospettiva decisamente insolita: quella di un vagone del treno.

Sette viaggi in treno da fare per la tua prossima vacanza

Chi ama viaggiare in treno, può trovare ispirazione dai seguenti treni che consentono di vivere un'esperienza magica, unica nel suo genere. Per chi vuole restare in Europa:

• il Jacobite Steam Train , in Scozia. Gli amanti di Harry Potter impazziranno per questo viaggio in treno che collega per 135 km Fort William a Mallaig attraversando il famoso viadotto di Glenfinnan, con i suoi 21 archi. Gestito dalla West Coast Railways, il servizio è disponibile da aprile a ottobre

• il Glaciar Express, in Svizzera. Poco distante dall'Italia è possibile vivere un'esperienza in treno che porta da Zermatt a St. Moritz. I paesaggi che si possono ammirare sono di una bellezza unica, uno scorcio sulle Alpi svizzere, che si dipingono di bianco in inverno. Il treno offre anche la possibilità di scegliere la classe Excellence, che consente di consumare a bordo un pasto e di godere di un'area lounge dedicata.

Chi vorrebbe fare questo tipo di esperienza fuori dai confini europei, invece, può optare per:

• l’ Eastern & Oriental Express , nel Sud-est asiatico. La versione asiatica del famoso Oriental Express, questo treno parte dalla Malesia e arriva in Thailandia. Inoltre, la compagnia offre la possibilità di fare molte attività anche fuori, come snorkeling o escursioni immersi nella giungla

• il Dar es Salaam con Rovos Rail , in Africa. Chi ama il safari, non può perdere questa opportunità più unica che rara di farlo da una prospettiva davvero insolita. Si tratta di un viaggio di ben quindici giorni, in cui si parte dal Sudafrica, si attraversa Zimbabwe, Zambia, Botswana, e si arriva in Tanzania. Tra le experience offerte c'è anche l'alloggio al Victoria Falls Hotel, escursioni e visite alle città più importanti

• The Ghan, in Australia. Si tratta del treno passeggeri più lungo al mondo. Parte da Darwin e si conclude ad Adelaide abbracciando nord e sud del paese. Il viaggio dura tre giorni, ma l'itinerario può essere modificato in base alle proprie esigenze

• il Belmond Andean Explorer , in Perù. Se volete ammirare una delle sette meraviglie del mondo da vicino seduti comodamente in treno, non potete perdere questa opportunità. Infatti, il treno offre la possibilità di immergersi nelle Ande peruviane e, in particolare, di visitare il famoso Machu Picchu. Nel primo vagone, si può anche ammirare il panorama da una carrozza di osservazione

• l'Aurora Winter Train, in Alaska, negli Stati Uniti. L'aurora boreale è uno spettacolo di luci nel cielo e da questo treno è possibile ammirarla. Il viaggio attraversa Anchorage e Fairbanks.

Il viaggio in treno è una delle esperienze da fare almeno una volta nella vita. Tuttavia, per chi non ha la possibilità di andare oltre i confini nazionali, può optare per il Treno del foliage, che consente di godere di panorami mozzafiato tinti di arancione, tipici del periodo autunnale.