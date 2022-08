Il mercato delle criptovalute in ripresa? Questa è una delle domande che affolla il web in questi giorni e la ragione è molto semplice: sembra che le nostre valute digitali si siano mosse al rialzo nelle ultime settimane.

Lungi dall'essere certi di questa ripresa, ciò che sappiamo per certo è che i più grandi provider di servizi crypto a livello globale, insieme a tanti altri colossi mondiali stanno sempre di più accettando le valute digitali come mezzo di pagamento.

Su questa scia non poteva restare indietro Binance, il famoso crypto exchange, che dall'avvento del fenomeno non fa altro che aggiornarsi e offrire un'esperienza progressivamente migliore agli utenti che lo scelgono.

Ultima tra le sue novità, abbiamo avuto il piacere di constatare che, a seguito di un annuncio della società in questione, Binance Crypto Card supporterà altre 3 criptovalute già molto note anche tra i neofiti per il pagamento presso i negozi abilitati.

Questa è ovviamente una grande notizia, sia per le monete virtuali sia per i consumatori che avranno qualche opzione in più presso gli esercenti. Ma scopriamo perché!

Come funziona la carta di Binance?

Niente di strano, solo una delle tante funzionalità della piattaforma di exchange.

Binance Crypto Card è essenzialmente una carta di debito Visa come tante altre, collegata però al tuo account Binance, consentendoti di spendere criptovalute ovunque sia accettata Visa.

È una carta prepagata normale, se non fosse per l'utilizzo delle criptovalute come fonte di pagamento, e deve essere precaricata con le suddette in anticipo.

Non sono previsti addebiti di emissione o mensili, ma solo una commissione fino allo 0,9% per transazioni e prelievi ATM.

Binance Crypto Card abilita XRP, AVAX e SHIB

Come anticipato, altre 3 nuove valute digitali sono adesso supportata dalla carta di debito offerta dall'exchange.

Per l'appunto si tratta di Ripple, Avalanche e Shiba Inu, piuttosto note tra gli utenti del Web3, ma sicuramente non le meno note anche dai neofiti!

Inizialmente la lista di criptovalute con cui potevamo pagare erano 11, ma con queste aggiunte avremo ben 14 opzioni tra cui scegliere. Niente male, vero?

Ovviamente Binance sceglie realtà consolidate, progetti validi che dimostrano solidità, e questo non può che andare a favore delle neo supportate che possono vantare una pubblicità capace di garantire una popolarità superiore.

Notizia positiva per le nuove criptovalute supportate

La scelta non è ovviamente casuale e deriva dal momento che le tre valute digitali stanno vivendo.

Avalanche ha annunciato che nell'arco di 12 mesi assisteremo a diverse collaborazioni con grandi nomi, che non potevano fare a meno d'incuriosire tutti e che aspettiamo di conoscere!

Shiba Inu ha rilanciato con un nuovo gioco, Shiba Eternity, al momento un successo in Vietnam, che sottolinea ancora l'enorme interesse della community a sostegno del meme-coin.

E poi c'è Ripple che sembra ormai prossimo alla fine del contenzioso con la SEC, che probabilmente allenterà una volta per tutte la pressione ribassista che accompagna ormai da tempo $XRP.

Come ottenere la carta di Binance?

Semplice e rapido. Richiedere Binance Crypto Card non è complicato, ma sarà necessario iscriversi e aprire un conto presso l'exchange prima di poterla richiedere.

Una volta avvenuta la registrazione e verificati i documenti, basterà andare nella sezione "Carte>Carte Visa Binance" e inserire i dati richiesti per poterla ricevere comodamente a casa.

Generalmente la carta di debito viene spedita nell'immediato, subito dopo la compilazione della richiesta, arrivando entro 14 giorni lavorativi.

Cashback Binance fino all'8%

La carta presenta dei limiti di spesa, ma ha un ottimo vantaggio: il cashback. Possiamo prelevare un massimo di 290 euro al giorno, spendere 870 euro dalla carta virtuale e un massimo di 8.700 euro dalla carta fisica giornalmente.

Tuttavia, conosciuti i limiti della nostra carta Binance, arriva il momento del vantaggio più interessante!

Potremo infatti ottenere fino all'8% di cashback che dipendono da quanti BNB abbiamo avuto nel nostro conto sulla base degli ultimi 29 giorni.

Più spendiamo e più possiamo guadagnare!

Nello specifico si passa dall'ottenere lo 0,1% di cashback avendo solo 1 BNB fino a ottenere l'8% con 600 BNB.

Dove posso spendere le 14 criptovalute supportate?

Binance Crypto Card è una carta di debito appartenente al circuito Visa, uno dei più utilizzati al mondo.

Questo vuol dire che potremo utilizzare questa carta in tutti i negozi abilitati dove vediamo il logo del circuito internazionale di pagamenti. Possiamo anche usare Google Pay e Samsung Pay, ma purtroppo non ancora Apple Pay.

Ad ogni modo gli esercenti abilitati sono più di 60 milioni in tutto il mondo, virtuali e fisici, il che non dovrebbe rendere arduo usare la carta Binance per i nostri pagamenti.

Convertire e spendere le nostre criptovalute? Mai stato così facile con Binance Crypto Card!

