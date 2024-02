Pannelli fotovoltaici, 3 bonus da richiedere nel 2024

Ci troviamo ormai in un'epoca in cui la transizione verso fonti di energia rinnovabile è diventata una priorità globale. Anche in Italia tale transizione è molto sentita, tanto che l’esecutivo, con l’obiettivo di incentivare l'adozione e la promozione dell'energia solare, ha concesso negli anni tutta una serie di agevolazioni n per favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari sul territorio nazionale. Ma quali bonus panelli fotovoltaici 2024 sono attualmente rimasti attivi?

Durante gli anni scorsi, complici misure quali il Superbonus, ma anche grazie all’Ecobonus, sempre più cittadini e imprese hanno abbracciato la rivoluzione energetica, trasformando i tetti delle loro case e dei loro edifici in fonti di energia pulita e rinnovabile.

Al momento, però, la situazione dei bonus per ristrutturare casa nel 2024 è diventata complessa, a causa delle sostanziali variazioni al Superbonus, che rappresentava un tempo la scelta d’elezione per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Questo, comunque, non significa che le misure di sostegno per installare questa tipologia di impianti non siano più disponibili, anzi. In questa guida ai bonus pannelli fotovoltaici 2024 scopriremo quali sono le agevolazioni confermate per l’anno corrente.

Che incentivi ci sono per i pannelli solari?

Il primo passo per comprendere quali sono gli incentivi destinati all’installazione dei pannelli solari è che non è stata confermata alcuna misura con nome ufficiale di “bonus fotovoltaico”. Per ottenere delle detrazioni sull’installazione dei pannelli solari, è necessario richiedere uno dei cosiddetti bonus casa, avviando interventi ammessi.

Purtroppo, se per anni gli italiani che avevano intenzione di passare alle fonti rinnovabili hanno potuto contare su una detrazione del 110%, la situazione attuale è purtroppo molto diversa.

Non esiste, infatti, un bonus pannelli fotovoltaici 2024 in grado di garantire una detrazione di tale portata. Questo perché l’incentivo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici era un tempo legato al Superbonus, il quale però ha subito un importante taglio.

Da quest’anno, la detrazione concessa è infatti pari al 70%, di gran lunga inferiore alla precedente. Tuttavia, si tratta comunque di uno dei bonus che permette, nel 2024, di installare i pannelli solari.

Come mettere i pannelli solari gratis?

Per chi intende fruire di uno dei bonus pannelli fotovoltaici 2024, c’è anche la possibilità di ottenere una installazione gratuita. Questa possibilità è però garantita solamente alle famiglie con redditi bassi.

Il bonus a cui ci riferiamo è il Reddito Energetico, agevolazione destinata a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. Tale soglia viene però innalzata a 30.000 euro per famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico.

Il Reddito Energetico, di fatto, permette di installare pannelli solari e impianto fotovoltaico per uso familiare fruendo di un bonus atto a portare a termine gli interventi.

Quali incentivi ci sono per il fotovoltaico nel 2024?

Ma il Reddito Energetico è solo uno dei bonus per i pannelli fotovoltaici attivi nel 2024. La maggior parte delle agevolazioni attualmente attive, per fortuna, non richiedono ISEE: possono quindi essere fruite indipendentemente dal reddito.

I bonus che permettono di installare pannelli fotovoltaici nel 2024 sono:

• Superbonus 70%

• Ecobonus

• Bonus ristrutturazioni.

Che agevolazioni ci sono per mettere i pannelli fotovoltaici?

Come già detto, tra i bonus da richiedere per installare pannelli fotovoltaici nel 2024 è possibile innanzitutto richiedere il Superbonus 70%. Da ricordare però che, per l’anno in corso, l’agevolazione resta attiva solo per i condomini.

Altra agevolazione che consente l’installazione di impianti ad energia solare è l’Ecobonus 65%. Tuttavia, gli interventi avviati devono certificare un effettivo efficientamento energetico dell’immobile. In caso contrario, non sarà possibile ottenere la detrazione prevista.

Infine, tra i bonus che, se richiesti, consentono di installare impianti e pannelli fotovoltaici anche nel 2024, c’è il bonus ristrutturazioni 50%.

La detrazione potrà essere richiesta se l’installazione avviene in concomitanza con interventi di ristrutturazione dell’immobile.