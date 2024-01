Bonus rottamazione tv 2024, atteso il ritorno nel nuovo anno: ecco come funzionerà

Per il Bonus rottamazione TV si prevede un nuovo ritorno nel 2024. Lo sconto per comprare una nuova Tv o un nuovo decoder dovrebbe ripartire con il nuovo anno. Ecco come funzionerà e le ultime in merito.

Per il Bonus rottamazione Tv è previsto un nuovo ritorno nel 2024.

Dopo che la legge di Bilancio 2023 non ha prorogato l’incentivo voluto dal governo Draghi per aiutare ad acquistare una nuova tv o un nuovo decoder, l’agevolazione torna alla ribalta in questo nuovo anno.

La modifica continua delle frequenza ha determinato per molte famiglie italiane la necessità di dover cambiare tv o acquistare un decoder per continuare a vedere tutti i canali nazionali.

A causa di questa modifica di frequenze dall'8 marzo 2022, le famiglie italiane che utilizzavano in casa TV acquistate prima del 2010 si sono trovate a non vedere più i canali nazionali ed ecco che l’allora governo Draghi ha pensato bene di agevolare l’acquisto.

Ma nella legge finanziaria del 2023 tale misura è stata definitivamente eliminata e chi ha acquistato una nuova tv non ha potuto godere del Bonus rottamazione tv.

Attenzione però perché pare che il Bonus rottamazione TV stia per ritornare nel 2024. Ecco come funzionerà e tutte le novità in merito.

Bonus rottamazione tv 2024, atteso il ritorno: ecco come funzionerà

Il 2023 è stato l’anno dello stop al Bonus rottamazione tv e decoder. La misura introdotta dal governo Draghi non è stata proroga dal nuovo governo Meloni anche se molti esponenti della maggioranza avevano chiesto più volte una sua proroga.

Con l’avvento della nuova manovra finanziaria 2024 pare che l’agevolazione sia in fase di ripristino mentre altri bonus non sono stati rinnovati.

Il Bonus rottamazione TV nel 2024, mirerà come per gli scorsi anni ad incentivare il ricambio dei vecchi apparecchi tv con nuovi di ultima generazione promuovendo anche il corretto smaltimento.

Il suo ritorno pare sia legato al completo passaggio al nuovo digitale terrestre che dovrebbe verificarsi in questo 2024.

Prima dell’approvazione della manovra finanziaria, alcune indiscrezioni hanno parlato di uno stanziamento di 90 milioni di euro destinato al Bonus ma al momento non c’è stata alcuna proroga.

Il rifinanziamento dovrebbe comunque seguire le orme del vecchio Bonus, cioè un’agevolazione sotto forma di sconto del 20% fino a 100 euro per l’acquisto di nuovi apparecchi previa rottamazione di vecchi televisori.

Mentre il bonus decorder dovrebbe prevedere un’agevolazione fino a 50 euro, riconosciuto a coloro che hanno un limite ISEE di 20.000 euro.

Bonus rottamazione Tv 2024, ecco come funzionerà

Bonus rottamazione tv potrebbe tornare in vita nel 2024. Non dovrebbero esserci novità sul funzionamento e sui requisiti di accesso rispetto alle passate edizioni.

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate, per accedere all’ultima versione dell’agevolazione serviva:

• smaltire un vecchio apparecchio tv acquistato prima del 22 dicembre 2018 e per i quali era stata resa nota una lista di prodotti "idonei" consultabile gratuitamente da tutti i cittadini.

• questo doveva essere consegnato per lo smaltimento presso un rivenditore aderente oppure presso un centro comunale di raccolta elettronici.

Il centro autorizzato emetteva una certificazione attestante la consegna del vecchio dispositivo, così da permettere al contribuente di beneficiare del Bonus rottamazione.

Ecco i requisiti di accesso

Per poter accedere al Bonus rottamazione TV per il 2024, ancora non confermato, probabilmente si dovranno rispettare i requisiti previsti per accedere allo sconto relativi all’anno 2022, ossia:

• residenza sul territorio italiano;

• adeguata e corretta rottamazione dei vecchi televisori acquistati prima del 22 dicembre 2018 ;

• essere in regola con il pagamento del canone Rai.

Inoltre, il bonus rottamazione TV dovrebbe spettare come per gli altri anni anche alle persone fisiche residenti in Italia, con età superiore ai 75 anni al 31 dicembre 2022, esenti dal pagamento del canone e con un reddito familiare annuo non superiore a 8.000 euro.

Ma per poterne usufruire in questo nuovo anno è necessario attendere l’ufficialità.