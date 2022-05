Il 2 giugno la Repubblica Italiana compie 76 anni. Ma perché si celebra proprio in questo giorno? Cosa è accaduto nel 1946 e come mai è così importante ricordarlo? Questo e molto altro nel nostro approfondimento.

Il 2 giugno la Repubblica Italiana compie 76 anni. La ricorrenza, come ogni anno, viene celebrata con un giorno di festa nazionale e con la tradizionale parata a Roma - dopo due anni di stop a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Assieme al 25 aprile (Festa della Liberazione), il 2 giugno rappresenta dunque la più importante festività laica dello Stato italiano, con la quale si ricorda la fine del duro periodo di dittatura e di guerra che hanno caratterizzato gli ultimi anni di regno dei Savoia, e la nascita di una nuova entità politica: la Repubblica, appunto.

Ma perché questa ricorrenza si celebra proprio in questa data? Cosa è accaduto nel 1946 e perché è così importante ricordarlo? Nell’articolo proviamo a ricostruire i fatti che portarono alla nascita della Repubblica, spieghiamo come questa ricorrenza viene celebrata e come assistere alla parata in via dei Fori Imperiali a Roma.

Cosa è successo il 2 giugno 1946?

Per provare a capire cosa è successo il 2 giugno 1946 facciamo qualche passo indietro. Il 25 aprile 1945, cioè poco più di un anno prima della nascita della Repubblica, il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI) assunse ufficialmente il potere "in nome del popolo italiano" e proclamò uno sciopero generale contro l’occupazione tedesca e contro la guerra voluta dal regime fascista. Tre giorni dopo, il 28 aprile, Benito Mussolini fu giustiziato e il suo corpo senza vita — assieme a quello della compagna Claretta Petacci, di Nicolò Bombacci, Alessandro Pavolini e Achille Starace — appeso per i piedi alla pensilina di un distributore di benzina in Piazzale Loreto a Milano.

Con questo controverso e brutale spettacolo si conclude, di fatto, il lungo ventennio di dittatura fascista e la Seconda Guerra Mondiale in Italia. La resa di Caserta del 29 aprile 1945 sancisce infatti la fine dell’occupazione tedesca e la restituzione di tutto il territorio nazionale all’autorità del Governo presieduto da Ivanoe Bonomi e del Re Vittorio Emanuele III.

Ma il Governo Bonomi durò comunque poco. I contrasti interni determinarono una crisi istituzionale che porto, il 21 giugno 1945, alla nomina a Presidente del Consiglio di Ferruccio Parri, leader del Partito d’Azione e capo partigiano.

Ma anche questo gabinetto — com’è del resto tradizione in Italia — ebbe vita breve. Dopo appena sei mesi, in cui venne istituito un Ministero per la Costituente e una assemblea legislativa provvisoria (la Consulta Nazionale), gli succedette alla presidenza del Consiglio Alcide De Gasperi. Questi stabilì, con il decreto legislativo luogotenenziale n° 98 del 16 marzo 1946, che il 2 giugno dello stesso anno si sarebbero tenute le elezioni dell’Assemblea Costituente e il referendum istituzionale che avrebbe decretato l’assetto istituzionale del nuovo stato: Regno o Repubblica.

Il Re Vittorio Emanuele III, nel tentativo di salvaguardare le sorti della dinastia Savoia, gravemente compromessa con il regime fascista, il 9 maggio 1946 abdicò in favore del figlio Umberto II. Ma questo non fu sufficiente ad assicurare la continuità della monarchia.

Il 2 giugno 1946, infatti, con le prime vere elezioni a suffragio universale, i cittadini italiani stabilirono con quasi due milioni di voti di scarto, che l’assetto del nuovo stato sarebbe stato repubblicano e non monarchico.

Che cosa significa Festa della Repubblica?

Il 2 giugno, dunque, la Repubblica Italiana celebra la propria nascita e la fine del Regno d’Italia. Nel referendum del 1946, infatti, furono 12.717.923 (54,3%) i voti in favore della Repubblica, mentre 10.719.284 (45,7%) i suffragi in favore della continuità della monarchia. Il Corriere della Sera, con un titolo a nove colonne nella prima pagina dell’edizione del 6 giugno, annunciò:

"È nata la Repubblica italiana."

Il 10 giugno la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente il risultato della votazione e il giorno successivo, 11 giugno 1946, fu dichiarato giorno di festa nazionale. In gran parte del paese si svolsero manifestazioni in favore della neonata Repubblica.

Soltanto in alcune città, in cui la cui popolazione avrebbe preferito la continuità del regno dei Savoia (a Napoli, ad esempio, dove i voti in favore della monarchia sfiorarono l’ottanta percento), si svolsero manifestazioni di protesta che sfociarono in qualche caso in disordini. Proprio a Napoli, in via Medina, un corteo monarchico che cercava di raggiungere la sede del PCI, ove era stata esposta una bandiera tricolore priva dello stemma sabaudo, fu fermato a fatica da un cordone di polizia. Dagli scontri che seguirono ne risultarono 9 morti e una cinquantina di feriti.

La caduta della monarchia e la nascita della Repubblica in Italia, senza veri conflitti a livello nazionale, ma tramite una regolare votazione, fu uno degli avvenimenti più celebrati nel mondo. Scrisse il Times di Chicago:

"Il popolo italiano ha trovato un sistema nuovo per mandare via un re dal trono. Ha votato contro il re Umberto II, comportandosi con la massima cortesia e dandogli anche la possibilità di votare."

L’Herald Tribune, di New York, commentò a sua volta:

"Umberto è stato forse il primo re di una grande nazione che ha diretto di persona la campagna elettorale per conservare il trono. È anche il primo re che sia stato tolto di mezzo senza tumulti violenti. È caduto semplicemente perché così ha deciso il popolo depositando le schede nelle urne."

Umberto II, ultimo re italiano, accettando il parere del referendum, ma non senza polemiche nei confronti del Governo di Alcide de Gasperi che aveva assunto le funzioni di Capo dello Stato prima della proclamazione ufficiale della Corte di Cassazione, partì così per il proprio esilio in Portogallo.

Il 2 giugno da quando è festa? E chi l’ha istituita?

L’istituzione di questa festività nazionale non avvenne immediatamente dopo alla proclamazione dei risultati del referendum. Già dall’anno successivo, infatti, il 2 giugno 1947, si commemorò il primo anno della neonata Repubblica Italiana. Dall’anno successivo, il 1948, si decise di far coincidere il 2 giugno con una giornata di celebrazioni solenni, nella quale una parata militare sfila lungo via dei Fori Imperiali, a Roma.

Ma fu solo a partire dal 1949, durante il quinto governo De Gasperi e sotto la presidenza di Luigi Einaudi, dunque tre anni dopo il referendum, che il 2 giugno divenne giorno di festa nazionale.

Una celebrazione particolare è quella che ebbe luogo nel 1961, al centenario dell’Unità d’Italia. Per l’occasione, infatti, la commemorazione e la relativa parata furono temporaneamente spostate a Torino, prima capitale del Regno d’Italia.

In cosa consistono le celebrazioni del 2 giugno

Le celebrazioni ufficiali del 2 giugno sono un evento estremamente solenne, al quale partecipano le massime cariche dello Stato. I momenti di maggiore impatto a livello simbolico sono l’alzabandiera presso l’Altare della Patria, in Piazza Venezia a Roma e la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto.

Successivamente a ciò, viene eseguito l’Inno di Mameli e la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori sfreccia per i cieli di Roma disegnandovi la bandiera nazionale con i caratteristici fumi colorati all’olio di vaselina collocati all’altezza degli scarichi posteriori degli aeroplani.

Dopo l’esibizione, il Presidente della Repubblica, scortato dai Corazzieri, si reca in via San Gregorio, ove passa in rassegna tutti i reparti dell’esercito ivi schierati. Segue poi la vera e propria parata del 2 giugno: ossia la sfilata dei corpi militari e delle relative bande in via dei Fori Imperiali. Questi, sfilando, chinano le insegne per porgere i saluti al capo dello stato seduto presso la tribuna presidenziale.

La cerimonia si conclude quando i cancelli del Palazzo del Quirinale vengono aperti al pubblico e i vari corpi bandistici dell’esercito eseguono qui sinfonie dal loro repertorio.

La parata militare, divenuta parte del protocollo ufficiale delle celebrazioni a partire dal 1950, prevede la partecipazione di tutti i corpi militari dello Stato, nonché delle forze di polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa italiana.

Da qualche tempo a questa parte, inoltre, la parata viene associata ogni anno a una tematica differente che, con l’occasione, viene portata all’attenzione dell’opinione pubblica. Per il 2022, a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, la parata sarà dedicata alla difesa della pace.

Come partecipare alla parata del 2 giugno

Per partecipare alla parata del 2 giugno in via dei Fori Imperiali a Roma — la prima dopo due anni in cui essa non si è potuta tenere a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia — occorre prenotarsi poiché i posti a disposizione sono limitati.

Per prenotarsi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo inviti2giugno@smd.difesa.it, messo a disposizione dal Ministero della Difesa. Ricordiamo che è possibile inoltrare la propria richiesta fino alle 12 di venerdì 27 maggio 2022.

Come si legge sulla pagina web dedicata all’evento sul portale del Ministero della Difesa, gli inviti

"saranno distribuiti fino ad esaurimento disponibilità dei posti e sulla base della data e ora di arrivo della domanda compilata correttamente."

Nella richiesta occorre comunicare il nominativo del richiedente, il quale a propria volta può aggiungere, oltre al proprio, il nome di altre quattro persone. Inoltre, sarà necessario, in caso di richieste multiple, il grado di parentela di ognuno dei richiedenti (i quali possono essere anche dei semplici conoscenti). È importante inoltrare la propria domanda utilizzando l’apposito statino, in formato Excel, messo a disposizione sul sito del Ministero della Difesa.

Il richiedente, o colui il quale si occuperà di ritirare i biglietti per assistere alla parata, dovrai poi inserire il proprio numero di telefono, il quale verrà utilizzato dai funzionari del Ministero per comunicare l’assegnazione dei biglietti e le modalità di ritiro degli stessi.

Occorre inoltre allegare la scansione dei documenti dei richiedenti l’invito e una dichiarazione che attesti il consenso al trattamento dei propri dati personali.