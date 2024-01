Bollo auto, ecco come richiedere il rimborso sull'auto rottamata

Ci sono alcune persone che da adesso possono chiedere il rimborso del bollo auto pagato per la macchina rottamata: ecco chi può farlo.

Nel maggio scorso, un'alluvione ha colpito duramente alcuni territori, portando molti proprietari di veicoli a dover prendere la difficile decisione di rottamare le loro auto. In una recente seduta, la Giunta regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha approvato una delibera che rappresenta una notizia positiva per questi automobilisti: è ora possibile chiedere il rimborso del bollo auto per l'anno di imposta 2023.

Cos'ha deciso la Giunta Regionale

La decisione della Giunta regionale rappresenta un primo passo concreto e significativo nell'attuazione della legge regionale riguardante le “misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali”.

Con l'approvazione di questa legge, è stato possibile stanziare un milione di euro dal bilancio regionale, un fondo specificatamente dedicato all'operazione di rimborso. Questo investimento evidenzia l'impegno della regione nel fornire supporto e sollievo finanziario a chi è stato duramente colpito dall'alluvione, dimostrando una risposta attiva e sensibile alle necessità delle comunità locali.

Chi può beneficiare del rimborso del bollo auto

Il rimborso della tassa automobilistica, già pagata a partire dal 1° gennaio 2023, rappresenta un sostegno significativo per coloro che, a causa dell'alluvione, hanno dovuto procedere alla demolizione del proprio veicolo. Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio, ha enfatizzato l'importanza di questa scelta, sottolineando come il rimborso sia un gesto di solidarietà e supporto concreto verso gli individui colpiti da questa calamità.

La misura mira a fornire un aiuto tangibile a chi ha subito gravi danni, alleggerendo il peso finanziario che deriva dalla perdita di un bene così essenziale come l'automobile.

Per accedere al rimborso, gli automobilisti devono rispettare specifici due criteri:

1. avere la residenza, sede legale o operativa nei territori alluvionati, delineati nel Decreto 61 del Governo. Questo include comuni o loro frazioni dove i termini dei tributi sono stati sospesi. 2. avere consegnato il proprio veicolo per la demolizione a un demolitore autorizzato o a un soggetto autorizzato alla rivendita, e ciò deve essere avvenuto entro il termine stabilito del 20 novembre 2023.

Questi requisiti sono fondamentali per garantire che il rimborso sia diretto a chi ha effettivamente subito perdite a causa dell'alluvione e ha agito in conformità con le regolamentazioni stabilite.

Come chiedere il rimborso del bollo auto

Per richiedere il rimborso, è necessario che gli interessati presentino un'istanza all'amministrazione regionale competente. È cruciale sottolineare che la domanda di rimborso sarà respinta qualora il veicolo non sia stato consegnato a un demolitore autorizzato, oppure se la consegna avviene dopo il 20 novembre 2023.

Questo criterio assicura che il processo di rimborso sia equo e conforme ai termini stabiliti, garantendo che solo coloro che hanno rispettato le procedure stabilite possano beneficiare del sostegno finanziario.

Questa delibera rappresenta un aiuto concreto e un segno di attenzione da parte delle autorità regionali verso coloro che hanno subito perdite significative a causa dell'alluvione. Offre un sollievo finanziario, benché parziale, per chi ha dovuto affrontare la difficile situazione di perdere il proprio mezzo di trasporto e sostenere i costi per la sua demolizione.

L'iniziativa della Giunta Regionale è un esempio di come, anche attraverso piccoli gesti, si possa contribuire alla ripresa di una comunità colpita da eventi calamitosi.

Leggi anche: Esenzione bollo auto disabili: come funziona e come richiederla