Il cassetto fiscale è uno strumento prezioso per l'Agenzia delle Entrate ma ancor di più per i cittadini, un luogo virtuale in cui sono raccolte tutte le informazioni rilevanti relative ad ognuno di noi. Non solo titolari di Partita IVA, tutti possono controllare la propria situazione molto rapidamente e sanare eventuali mancanze tempestivamente.

Non è infatti solo questione di cosa e quando pagare, pensiamo per esempio a tasse, contributi e similari, ma anche di comprendere esattamente cosa si sta pagando, quali sono i criteri di calcolo e le motivazioni per cui un certo cittadino ha questo o quell'obbligo.

Ci sono inoltre diverse cose che cambiano di anno in anno sulla base di novità introdotte dal Governo ed in generale ci sono spesso variazioni. Talvolta piccole novità nella forma, ma in tanti casi si tratta di variazioni consistenti che cambiano in maniera importante gli obblighi del cittadino.

Senza andare troppo lontano, basti pensare alla riforma delle aliquote Irpef che potrebbe essere solo al suo inizio, dato che sono previste altre novità nel prossimo futuro. Oppure alle tante novità previste dalla legge delega alla riforma fiscale, con interventi su tanti fronti diversi e che vanno a riguardare praticamente tutti i cittadini, dalla fatturazione elettronica fino al cashback fiscale.

Il cassetto fiscale è pensato per avere in un solo posto tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della propria situazione con l'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che non si tratta solo di tasse da pagare, ma anche di informazioni preziose come documenti (il CUD, ormai rinominato solo CU, ne è un esempio) e uno storico legato a quanto pagato, alle dichiarazioni fatte e così via.

Insomma, il cassetto fiscale è uno strumento di cui nel 2022 non si può non essere a conoscenza, anche perché permette di eseguire un'infinità di azioni senza neanche dover uscire di casa. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Cassetto fiscale AdE: uno strumento moderno e sempre più importante

Il cassetto fiscale è uno strumento che migliora di anno in anno, aggiungendo funzionalità e soprattutto integrando tutte le informazioni di cui il Fisco è a conoscenza. Dal 1986, infatti, è iniziato il processo per portare tutte le informazioni in un unico posto ed ovviamente la digitalizzazione ha avuto un ruolo fondamentale, rendendo queste informazioni accessibili praticamente a tutti.

Inizialmente sono stati aggiunti tutti gli atti registrati appunto dal '86, poi si è passati alle dichiarazioni dei redditi a partire dal 1986 e poi alle dichiarazioni d'imposta a partire dal 1998. Negli anni successivi, si è messo a punto il sistema fino ad arrivare a renderlo disponibile per il cittadino, che può consultare queste informazioni in qualsiasi momento voglia.

Anche la pandemia ha avuto un ruolo importante in questo senso, velocizzando il processo di digitalizzazione e portando così il cassetto fiscale ad essere veramente accessibile ed "a misura di cittadino". Non si tratta solo di entrare nel sistema, ovviamente, ma anche di comprendere quali sono gli adempimenti futuri, le scadenze, cosa e quando vanno pagate eccetera.

Si tratta di incrementare la trasparenza e la comunicazione tra Fisco e cittadino, tra Pubblica Amministrazione e singolo soggetto perso nel complesso mondo della burocrazia italiana. Per questo motivo il cassetto fiscale è così importante.

Cassetto fiscale AdE: come accedere?

Per poter accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate è necessario sostanzialmente essere iscritti sul portale, cosa che si può fare sia telematicamente sia recandosi in una sede provinciale AdE. Ovviamente, è necessario essere in possesso di un documento di identità e verrà a quel punto fornito un PIN (in parte subito, in parte via posta entro due settimane).

Con questo PIN si potrà accedere al portale in qualsiasi momento, mentre per chi fa la procedura con Spid il processo è molto più veloce ma nella sostanza praticamente identico. Tutto il meccanismo dello Spid è stato rinforzato e migliorato dall'avvento della pandemia, proprio perché recarsi nelle sedi fisiche non era possibile e dunque l'unico modo era attraverso metodi telematici.

Una volta entrati nella propria area personale attraverso la sezione "area privata", si ha accesso ad una serie di strumenti, tra cui appunto il cassetto fiscale, di gran lunga il più completo.

In esso, sono disponibili le seguenti informazioni:

I dati anagrafici del soggetto;

Dichiarazioni fiscali;

Condono e concordati;

Rimborsi;

Informazioni sull’iscrizione al Vies;

Dati dei versamenti per mezzo di F23 ed F24;

Atti del registro;

Studi di settore.

Tutte informazioni molto preziose, sicuramente F23 ed F24 su tutte.

Cassetto fiscale AdE: chi può accedervi? Come funziona con Caf e commercialisti

Molti soggetti non accedono solo personalmente al portale AdE, anche se potenzialmente tutti dovrebbero poterlo fare. Infatti, anche se ogni procedura può essere portata a termine personalmente senza problemi, tanti si avvalgono dell'aiuto di professionisti, come appunto Caf o commercialisti.

Si può concedere attraverso la delega la possibilità di accesso alla propria area personale dell'Agenzia delle Entate e, dunque, anche al proprio cassetto fiscale. Si possono concedere al massimo due deleghe ed è naturalmente importante farlo verso soggetti fidati, in quanto si ha accesso a dati molto sensibili.

Si può concedere la delega direttamente sul portale AdE, oppure presentando la documentazione ad un ufficio dell'ente, o ancora consegnando all'intermediario il modulo previsto. In ogni caso, avvalersi di un professionista è un'ottima scelta se non si vogliono pensieri nella gestione della propria area personale e soprattutto dei propri obblighi.

Cassetto fiscale AdE: utile anche per le fatture elettroniche!

Una funziona importantissima del cassetto fiscale di Agenzia delle Entrate è legato alle fatture elettroniche, per definizione non può circolanti in modalità cartacea ma solo attraverso metodi ben definiti (cioè portale AdE e provider autorizzati).

Infatti, attraverso il portale è possibile sia consultare le fatture elettroniche inviate e/o ricevute, ma anche avere accesso al proprio QR code e all'indirizzo telematico scelto per l'invio di tutta la documentazione. Anche in questo caso si tratta di uno strumento piuttosto nuovo ma fondamentale per il buon funzionamento dell'intero sistema e in questo senso AdE offre un supporto fondamentale per il suo successo.

Infatti, la fatturazione elettronica diventerà presto ufficiale anche per i soggetti che operano in regime forfettario, dal 1° luglio quelli con fatturato superiore a 25.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2024 anche tutti gli altri soggetti mancanti. Si passa ufficialmente alla sola fatturazione elettronica e per la transizione è fondamentale che il sistema sia semplice da usare, intuitivo e tecnicamente impeccabile.

Cassetto fiscale AdE: sempre più comodo, sempre più usato

Praticamente ogni novità che arriverà nel prossimo futuro da parte del Fisco e del Governo andrà a toccare il funzionamento del cassetto fiscale, pensato per essere a 360° lo strumento del cittadino per la gestione della propria posizione verso il Fisco.

Accadrà anche con il cashback fiscale, un'altra novità molto importante per il prossimo futuro e fondamentalmente una rivoluzione del funzionamento delle detrazioni Irpef. Questa ed altre novità in arrivo con la legge delega alla riforma fiscale saranno inevitabilmente integrate alle funzionalità del cassetto fiscale ed alla documentazione a cui si può avere accesso, in modo che lo strumento sia sempre più completo e funzionale.