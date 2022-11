In linea di massima, il bollo auto è un tributo locale che si deve pagare annualmente in un'unica soluzione. Ci sono due eccezioni: in due casi particolari si può pagare a rate.

Il bollo auto è un tributo locale che si deve pagare annualmente alla Regione di residenza per il possesso di un’autovettura: è, infatti, una tassa indiretta che grava sulla proprietà dell’auto.

Pertanto, si tratta di un tributo locale che deve essere pagato da tutti coloro che hanno un’automobile. Sono in vigore, però, sconti ed esenzioni parziali o totali. Si suggerisce sempre di controllare quali sono le normative regionali in merito, perché essendo un tributo locale, le stesse regole non valgono su tutto il territorio nazionale.

I possessori di automobili, una buona fetta dei cittadini, a volte si pongono la domanda se il bollo auto si può pagare a rate. Ebbene, chiariamo sin da subito che si tratta di una tassa che deve essere pagata una volta all’anno in un’unica soluzione. Sebbene questa regola sembrerebbe definitiva, in due casi si può pagare la tassa automobilistica a rate.

Cosa aspettiamo? Spieghiamo subito come pagare il bollo auto a rate e soffermiamoci anche su quali sono, in linea di massima, gli sconti e le esenzioni in vigore.

Come pagare il bollo auto a rate

Il bollo auto, la tassa automobilistica, è un tributo locale gestito dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla Sardegna e dal Friuli Venezia Giulia per i quali il bollo auto è gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Essendo una tassa automobilistica, il bollo deve essere pagato da tutti coloro che risultano essere proprietari di un veicolo. Il bollo auto, infatti, si deve pagare per il semplice fatto di essere possessori di un autoveicolo e non per l’effettivo utilizzo che si fa del mezzo.

Il bollo auto è una tassa annuale che si deve pagare in un’unica soluzione. Anche se non si tratta, in fin fine, di un importo eccessivamente oneroso, alcuni contribuenti tenuti al versamento del tributo locale si potrebbero domandare se possa essere concessa la rateizzazione del pagamento.

In realtà, non è possibile. La tassa automobilistica deve essere necessariamente pagata in un’unica soluzione. Tuttavia, come sempre, c’è un’eccezione: una casistica molto particolare in cui è permessa la rateizzazione del pagamento del tributo locale.

Di quale caso parliamo? Il bollo può essere pagato a rate solo quando si rende necessario riallinearsi alle nuove scadenze di pagamento, ovvero quando la tassa automobilistica non è stata pagata e si riceve la cartella di pagamento dall’ente di riscossione. Pertanto, ricevuta la cartella esattoriale, l’automobilista può richiedere il pagamento a rate del bollo auto, ma solo quando l’ammontare del pagamento è di almeno 120 euro. Attenzione all’eventuale prescrizione del bollo auto.

Il pagamento della tassa automobilistica può essere rateizzato solo in questo caso particolare? In realtà c’è anche un altro modo per pagare il bollo auto a rate e non parliamo più di cartelle esattoriali.

Rispettando alcune condizioni, si può pagare il bollo auto a rate sfruttando il canale PayPal. Si tratta del servizio di pagamento accettato da PagoPA. Basta aprire, quindi, un conto PayPal e selezionare la modalità di pagamento in tre rate. Il pagamento della prima rata è immediato, mentre le restanti altre due rate devono essere pagate entro i due mesi successivi.

Tuttavia, per far ciò si devono rispettare alcune condizioni. Il pagamento a rate del bollo auto, in questa maniera, è concesso solo per gli importi che vanno da 30 euro a 2000 euro e solo e unicamente per le persone fisiche.

Sconti ed esenzioni bollo auto

Concludiamo il testo parlando di altre forme di agevolazioni in vigore: gli sconti e le esenzioni, parziali o totali, sul bollo auto.

Le tipologie di esenzioni sono diverse. Chi non deve pagare il bollo auto? La tassa automobilistica non devono pagarla i portatori di handicap che beneficiano della Legge 104, i proprietari di veicoli ecologici e, infine, i proprietari di automobili ultratrentennali.

Nel primo caso, l’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta per un solo autoveicolo e spetta sia quando l’automobile è intestata al disabile sia quando l’intestatario del mezzo è un familiare del quale è fisicamente a carico.

Nel caso dei veicoli ecologici, l’esenzione spetta per le automobili ecologiche, ibride ed elettriche. Tuttavia, l’esenzione non è a tempo indeterminato e, in base alla regione di residenza, ai proprietari dei veicoli green spetta l’esenzione per i primi tre o cinque anni, parzialmente o totalmente. Dopo questi primi anni di esenzione, totale o parziale, chi possiede un’auto ecologica ha diritto a pagare percentuali ridotte: solo il 25% della tassa. Si consiglia, comunque, di controllare la normativa della propria regione di residenza, in quanto le regole sono variabili.

Infine, spetta l’esenzione dal versamento della tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali, le cosiddette auto storiche. L’esenzione è automatica e il veicolo non deve essere iscritto necessariamente al Registro storico. E se l’auto circola su strada? In questo caso, si deve pagare una tassa di circolazione forfettaria.

Leggi anche: Bollo auto, sai che non si paga per alcune macchine? Ecco la lista completa