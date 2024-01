Detrazioni sugli interessi passivi, ecco come funzionano senza residenza

Come funzionano le detrazioni sugli interessi passivi quando non si possiede la residenza nell'immobile: ecco cosa sapere

Il mondo delle detrazioni, come molti altri, si presenta estremamente complesso. Nel caso delle detrazioni sugli interessi passivi del mutuo prima casa, come funziona se non si possiede anche senza residenza nell'immobile? Questa è una situazione che riguarda numerosi cittadini, specialmente quelli che per motivi di lavoro si trovano a trasferirsi altrove per lunghi periodi.

Come funzionano le detrazioni sugli interessi passivi

Generalmente, la residenza nell'immobile considerato come prima casa è un requisito indispensabile per accedere alle detrazioni IRPEF sugli interessi del mutuo. Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni importanti, come il trasferimento urgente per motivi di lavoro, il ricovero in strutture di cura, o l'inagibilità dell’immobile.

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo prima casa è regolata dall’articolo 15 del TUIR. La normativa consente di usufruire di una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi pagati all’istituto di credito, fino a un massimo di 4.000 euro annui. Questo beneficio è accessibile a condizione che l’immobile sia l'abitazione principale del titolare del mutuo.

Le condizioni per beneficiare delle detrazioni

Per accedere alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo, è essenziale che il proprietario dell'immobile trasferisca la propria residenza entro 12 mesi dall'acquisto. Questo trasferimento deve essere formalizzato e registrato per essere riconosciuto ai fini fiscali.

È altrettanto cruciale che il mutuo sia stato stipulato entro 12 mesi dall'acquisto dell'immobile o dall'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. Inoltre, la detrazione non è applicabile se il finanziamento ottenuto non è un mutuo ipotecario.

Anche il mancato trasferimento della residenza nei tempi stabiliti o la fruizione di un regime fiscale incompatibile con le detrazioni IRPEF, come ad esempio un professionista in Regime Forfettario, precludono la possibilità di accedere a queste agevolazioni fiscali. Pertanto, è fondamentale rispettare questi criteri per beneficiare delle detrazioni sugli interessi passivi del mutuo.

Le eccezioni previste

Sono previste alcune eccezioni alla regola che richiede la residenza nell'immobile per detrarre gli interessi passivi del mutuo. Tra queste, rientrano situazioni come il trasferimento per motivi di lavoro, il soggiorno prolungato in strutture di cura e l'inagibilità dell'immobile dovuta a calamità naturali. In questi casi, pur non essendo residenti nell'immobile, i titolari di mutuo possono comunque beneficiare delle detrazioni fiscali.

Se si verifica un cambio di residenza che fa perdere lo status di abitazione principale, le detrazioni vengono sospese. Tuttavia, è importante sapere che, se in un momento successivo si ristabilisce la residenza nell'immobile, si ha nuovamente diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali.

Questo recupero delle detrazioni è valido dall’anno in cui si verifica il rientro nella residenza, permettendo così ai proprietari di riacquistare il vantaggio fiscale precedentemente perso.

Come accedere alle detrazioni

Le detrazioni vengono richieste tramite la dichiarazione dei redditi, allegando la documentazione necessaria, come il contratto di mutuo e l’atto di compravendita. Il limite massimo di detrazione è di 4.000 euro annui.

È consigliabile consultare un esperto contabile o un commercialista per navigare le complessità delle detrazioni e valutare la possibilità di accedervi, soprattutto in situazioni particolari come la separazione o il divorzio.

Ogni caso presenta peculiarità uniche e potrebbero essere necessari approfondimenti specifici. Le circostanze individuali, come la cointestazione del mutuo tra coniugi che si separano, possono influenzare l'accesso alle detrazioni.

