ISEE 2022, uno dei documenti più richiesti negli ultimi anni necessario per ottenere sussidi, bonus sociali o agevolazioni fiscali. L'ISEE oltre che nella modalità tradizionale può essere chiesta anche in modalità precompilata sempre online. Di seguito una vera e propria guida passo passo su come fare per ottenerla.

L'ISEE è sicuramente uno dei documenti più richiesti negli ultimi anni necessario per ottenere quasi ogni genere di bonus o sussidio.

Per ottenere l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente nel 2022 si dovrà procedere con la compilazione della DSU direttamente sul sito dell'INPS, oltre che usufruire della DSU precompilata.

Accedere ad agevolazioni fiscali, bonus ed incentivi nell'anno in corso ha come requisito obbligatorio la presentazione del nuovo modello ISEE.

Il processo di compilazione potrà avvenire autonomamente, servendosi del modello messo a disposizione dall'INPS direttamente sul sito dell'Istituto e seguire le istruzioni per la compilazione della DSU.

Successivamente una volta completata questa fase ci saranno i controlli da parte dell'INPS e se tutto in regola, sarà l'istituto stesso ad inoltrare il documento ISEE solitamente entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Chiariti gli aspetti più importanti scendiamo nello specifico e cerchiamo di comprendere meglio step by step tutte le fasi che ci condurranno al rilascio dell'ISEE on line.

ISEE 2022: c'è prima da scegliere e compilare la DSU, ecco come fare

Nel 2022 la compilazione dell'ISEE è stata facilitata grazie alla messa a punto del modello DSU precompilato.

La DSU precompilata è disponibile sul sito INPS viene generata grazie ai dati storici, riferiti agli anni passati presenti nei documenti presentati dal contribuente incrociati a quelli presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Da sottolineare aspetto importante, come le tipologie di dichiarazione sostitutiva unica siano differenti in base alla prestazione da richiedere, nello specifico la nuova ISEE 2022 prevede tre tipologie di DSU:

mini,

integrale;

corrente.

Tre dunque le tipologie di DSU necessarie per ottenere le prestazioni collegate, come sgravi fiscali per il diritto allo studio universitario, Reddito di cittadinanza, ecc.

Nella maggior parte dei casi sarà necessaria l'ISEE 2022 mini, ma non sarà così in alcuni casi.

Chiarito dunque il punto sulla DSU andiamo a scoprire quali sono i passi da fare ed i documenti da presentare al fine di ottenere l'ISEE.

Come fare per ottenere l'ISEE on-line 2022

La procedura per il rilascio della DSU da parte dell'INPS prodromica all'ottenimento dell'ISEE necessita innanzitutto di essere in possesso del Pin Inps o meglio ancora dello Spid visto che tutte le procedure avverranno on-line sul sito dell'Istituto.

Da sottolineare inoltre per chi è solito accedere al sito INPS tramite il Pin che a partire dal 1 ottobre 2020 l'istituto non rilascerà più nuovi pin ciò significa che come unica possibilità per autenticarsi all'interno del sito resta appunto lo Spid o la carta di identità elettronica.

Una volta entrati ed autenticati nel sito INPS si potrà procedere seguendo le istruzioni nella pagine ISEE dedicata.

ISEE 2022: più facile da ottenere con il modello DSU precompilato

La sezione dove andare una volta entrati sul sito INPS è quella denominata "prestazioni e servizi"– “Tutti i servizi”- “ISEE precompilato, da qui si avrà accesso alla DSU precompilata disponibile anche per questo 2022, DSU necessaria per il conseguimento dell'ISEE.

La DSU precompilata consisterà in un modello in parte compilato grazie ai dati sul contribuente a disposizione dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

I dati presenti nell’ISEE online precompilato sono quelli che seguono:

patrimoni mobiliari, come per esempio la giacenza media dei conti correnti;

patrimoni immobiliari, ovvero case ed immobili di proprietà;

il canone di locazione della casa di abitazione;

trattamenti elargiti da parte dell'INPS esenti dall'Irpef

L'utilità di una DSU precompilata è quella di evitare di procurarsi nuovi documenti visti i dati presenti sul modulo inseriti da INPS e Agenzia dell'Entrate grazie ad una banca dati dei contribuenti.

inoltre nel caso in cui i dati vengano confermati dal contribuente si eviteranno anche segnalazioni riguardo omissioni o difformità.

Il processo per la richiesta dell'ISEE tramite DSU avviene in due fasi:

la prima fase consiste nell'autodichiarazione da parte del soggetto richiedente di dati relativi al numero di persone che concorre alla composizione del nucleo familiare, oltre che a quelli non presenti nel database in possesso dell'INPS e dell'AdE, sempre di questa prima fase fanno parte i controlli disposti dall'AdE dei dati mancanti inseriti dal soggetto richiedente;

per quanto riguarda la seconda fase invece parte con la notifica della comunicazione da parte dell'INPS che la DSU è stata completata correttamente, a questo punto il soggetto richiedente avrà accesso all'ISEE precompilata che dovrà controllare ed accettare il modello, in caso contrario si potrà modificare un eventuale errore rispetto ai dati visionati e chiedere una nuova lavorazione del modello da parte dell'INPS.

Questa dunque è la sintesi dei passi principali per poter accedere all'ISEE precompilato nel giusto modo di seguito inseriamo la guida dettagliata fornita dall'INPS, consultabilq cliccando qui.

Ricordiamo a tutti i contribuenti che l'ISEE precompilato è un opzione in più rispetto alla procedura di richiesta ordinaria di cui ci occuperemo nei paragrafi a seguire.

ISEE 2022: il percorso passo passo per riceverlo in 15 giorni dalla richiesta (procedura ordinaria)

Se si vorrà procedere con la procedura ordinaria per l'ottenimento dell'ISEE si dovrà proseguire in questo modo:

autenticarsi sul sito dell'INPS, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica scegliendo tra le 3 modalità disponibili, mini, integrale e corrente e procedere con l a compilazione del modello;

confermare il modello una volta compilato in modo che l'INPS possa procedere con il calcolo dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente;

Invio della DSU approvata da parte dell'INPS, se tutti i dati verranno ritenuti corretti l'istituto provvederà nell'inviare il modello ISEE al contribuente entro 15 giorni dalla richiesta.

Alla ricezione dell'ISEE nel momento in cui venissero riscontrate inesattezze bisognerà procedere con la segnalazione e la compilazione di una nuova DSU con i dati corretti.

Assolutamente vale la pena di essere ricordato il fatto che in alcuni casi per ricevere alcune prestazioni sociali in cui viene richiesto il modello ISEE sarà possibile ottenerla presentando la sola DSU, ci penserà infatti l'ente di competenza responsabile della prestazione sociale ad integrare la documentazione mancante necessaria al completamento dell'ISEE, questo verrà fatto attingendo al database INPS e AdE.

Passiamo ora ai documento necessari per ottenere l'ISEE on-line.

Ecco una lista dei documenti da fornire:

i dati anagrafici dei membri appartenenti al nucleo familiare;

codice fiscale e stato di famiglia;

carta identità in corso di validità;

ultima dichiarazione dei redditi eseguita;

giacenza media di tutti i conti correnti e postali al 31/12/2020;

dichiarare l'intero patrimonio immobiliare attraverso le visure catastali degli immobili di proprietà;

deposito titoli e quindi azioni o quote di fondi di investimento detenuti;

contratto di assicurazione sulla vita.

Chi è esonerato dalla presentazione del modello 730 dovrà procedere con la presentazione del CUD sempre inerente ai redditi percepiti nel 2020.

Siamo dunque arrivati alla fine dell'articolo una vera e prorpia guida per poter richiedere l'ISEE correttamente per chiarire ogni ulteriore dubbio il consiglio è quello di rivolgervi al vostro commercialista o ad un Caf di zona.

Noi di Trend online continueremo ad aggiornarvi a seconda delle novità che arriveranno.