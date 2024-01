Isee 2024, ecco come fare il modello precompilato senza andare dal Caf

Un'ottima alternativa all'Isee ordinario da presentare tramite il Caf: i cittadini possono optare per il modello precompilato, presentabile in completa autonomia, direttamente da casa. Come fare? Quali sono tutti i passaggi?

Senza il bisogno di andare dal Caf, l’Isee precompilato 2024 può essere anche presentato autonomamente online. È sufficiente compilare la Dsu, per la quale occorrono pochi e semplici passaggi.

È importante, però, conoscere tutte le istruzioni e le regole da seguire, predisposte direttamente dall’Inps per consentire ai cittadini di presentare l’attestazione precompilata.

Durante gli ultimi anni, le procedure sono state implementate e con il lancio del Portale Unico è davvero molto semplice predisporre il modello online.

Spieghiamo quali sono tutti i passaggi per fare l’Isee precompilato 2024.

Chi può fare la Dsu precompilata

L’Isee 2024 può essere anche presentato autonomamente, senza recarsi dal Caf, tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) online.

Chi può fare la Dsu Precompilata? Il documento è accessibile a tutte le famiglie italiane che desiderano effettuare il calcolo che equivale alla situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare.

Quali sono i vantaggi della Dsu precompilata?

• Ottenere l’Isee in tempi molto rapidi restando a casa;

• Non è necessario avere a disposizione la documentazione relativa ai dati patrimoniali e reddituali;

• È possibile evitare eventuali e possibili segnalazioni di omissioni o difformità.

Il primo è sicuramente il vantaggio principale. Presentando la Dsu precompilata è possibile ottenere l’attestazione Isee 2024 in tempi molto rapidi, senza il bisogno di fare recarsi dal Caf e aspettare tempistiche che, a volte, sono molto lunghe.

Come fare l’Isee precompilato

L’Isee 2024 può essere tranquillamente presentato anche da casa, utilizzando il modello precompilato.

Come fare l’Isee precompilato online? Ecco quali sono i passaggi necessari:

• Accedere al Portale Unico Isee;

• Autenticarsi con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns;

• Dare i consensi in materia di privacy;

• Indicare per quali prestazioni si richiede l’attestazione;

• Compilare il questionario;

• Riepilogo dei dati.

Dopo l’accesso e l’autenticazione al portale, dunque, è necessario leggere e accettare l’informativa sui dati personali.

Il Portale effettua tutte le verifiche necessarie, circa le motivazioni per cui si richiedere l’Isee.

L’utente deve, quindi, flaggare le caselle di proprio interesse, così che sarà guidato dal sistema nella compilazione della Dsu di proprio interesse. In base alla scelta delle prestazioni, deriva l’utilizzo di uno dei seguenti modelli:

• Dsu Mini;

• Dsu integrale.

Una volta compilato il questionario proposto dall’Inps, si passa alla precompilazione dei dati, ovvero al riepilogo.

In caso di errori, l’utente può modificare i dati proposti, mediante l’apposita funzionalità disponibile nella procedura. Anche sulle stesse informazioni precompilate, quindi, si possono apportare modifiche.

Isee precompilato 2024: ecco come dare l’autorizzazione

Uno dei passaggi più importanti nella procedura di presentazione del modello Isee precompilato riguarda l’autorizzazione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Come dare l’autorizzazione?

• Accedendo tramite le credenziali Spid, Cie o Cns;

• Indicando gli elementi di riscontro nella procedura disponibile sul sito dell’Inps.

Nel primo caso, ovvero per accesso diretto, non è necessario inserire altri dati. Per quale motivo? Devono essere i componenti maggiorenni ad accedere per loro conto al Portale Unico Isee e autorizzare la precompilazione dei dati.

Al contrario, se si opta per l’indicazione degli elementi di riscontro, il dichiarante deve inserire i dati di delega di ciascun componente relativi al numero di tessera sanitaria e dei dati reddituali e patrimoniali.

Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla precompilazione oppure dopo la verifica dei dati di riscontro, la Dsu risulterà in stato di “Elaborata” e, quindi, non rimane che l’ultima fase: la verifica del contribuente.

È molto importante controllare che tutti i dati siano corretti e, solo dopo un’attenta verifica, si deve confermare o modificare i dati, eventualmente integrando quelli mancanti. Compiuti tutti i passaggi, l’Isee precompilato 2024 sarà pronto in pochissimi minuti, dopo la verifica da parte del sistema.

Che differenza c’è tra Isee e Isee precompilato

Le differenze tra l’Isee ordinario e l’Isee precompilato consistono solo nella modalità di presentazione della Dsu.

Proprio come l’Isee ordinario, anche per l’attestazione precompilata si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’Inps. La sola differenza è che, nel modello precompilato, ci sono già alcuni dati precompilati, ovvero presenti negli archivi dell’istituto previdenziale e dell’Agenzia delle entrate.

Invece, per il modello ordinario tutti i dati devono essere reperiti dal contribuente e consegnati a chi si occuperà di compilare e presentare l’attestazione.

Inoltre, il modello ordinario si può presentare tramite un Caf, mentre il modello precompilato può essere presentato comodamente e autonomamente dal contribuente.

Conviene l’Isee precompilato? Sicuramente, si tratta di una procedura molto conveniente che consente di risparmiare molto tempo. È molto importante, però, verificare che tutti i dati preinseriti siano corretti.