Cos'è il patrimonio immobiliare del nucleo familiare e come si calcola

Il patrimonio immobiliare del nucleo familiare è uno dei fattori determinanti per l’ISEE. Ma cos’è e come si calcola? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Cos’è e cosa comprende il patrimonio immobiliare? È ciò che spesso si chiedono coloro che si stanno preparando a presentare l’ISEE per il nuovo anno.

Il patrimonio immobiliare, infatti, rappresenta un fattore determinante ai fini ISEE. Questo perché comprende tutti i beni immobili posseduti dalla famiglia – o da un singolo individuo, nei casi di nucleo familiare composto da un singolo – alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Ma non solo. Infatti, il patrimonio immobiliare è una parte importante della ricchezza familiare complessiva e può influenzare la pianificazione finanziaria a lungo termine.

Attenzione a non confondere il patrimonio immobiliare con il patrimonio mobiliare. Benché anche quest’ultimo sia determinante ai fini ISEE, parliamo di due concetti diversi.

Vediamo, allora, tutto ciò che c’è da sapere sul patrimonio immobiliare del nucleo familiare, da cos’è e cosa comprende, fino alle differenze con il patrimonio mobiliare e a come si calcola.

Cos’è il patrimonio immobiliare del nucleo familiare

Il patrimonio immobiliare del nucleo familiare si riferisce alla somma dei beni immobili posseduti da una famiglia o da un singolo individuo. Questi beni possono includere proprietà come case, appartamenti, terreni ed eventuali altre costruzioni o immobili.

Il patrimonio immobiliare è una parte importante della ricchezza familiare complessiva ed è proprio per questo motivo che è rilevante ai fini dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che viene utilizzato dai cittadini per richiedere bonus, ticket sanitari, borse di studio e altre agevolazioni fiscali da parte dello Stato.

Cosa comprende il patrimonio immobiliare

Ma cosa è compreso nel patrimonio immobiliare della famiglia? A questa domanda, risponde direttamente il Codice Civile che, all’articolo 812, specifica che sono beni immobili:

il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

In sostanza, possiamo dire che il patrimonio immobiliare comprenda tutti gli edifici posseduti – non solo, quindi, la casa, ma anche garage, capannoni, mulini ecc. –, nonché terreni, edificabili e non.

Come calcolare il patrimonio immobiliare del nucleo familiare

Chiarito cosa si intende per patrimonio immobiliare del nucleo familiare, cerchiamo di capire come si calcola.

Di per sé il calcolo non è complesso, dal momento che bisognerà sommare i singoli valori dei beni immobiliari di cui si è in possesso dalla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Più difficile, però, è calcolare il valore del singolo immobile, il quale può essere ottenuto tenendo conto di alcune variabili come l’IMU – se l’immobile si trova in Italia – o l’IVIE – se l’immobile si trova all’estero.

Entrambi questi fattori vengono influenzati, infatti, da diversi fattore tra cui la posizione, le dimensioni, il tipo e le condizioni dell’immobile.

Qual è la differenza tra patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare

Come abbiamo già accennato, ai fini ISEE, oltre al patrimonio immobiliare, si parla anche di patrimonio mobiliare.

Il Codice Civile, in questo, offre una spiegazione molto meno dettagliata, poiché, dopo aver elencato ciò che rientra nel patrimonio immobiliare, si limita a confermare che:

Sono mobili tutti gli altri beni.

In effetti, la differenza tra patrimonio immobiliare e mobiliare non è molto difficile. Possiamo riassumere le differenze in questo modo:

• patrimonio immobiliare: come abbiamo visto, comprende tutti i beni di natura immobiliare, come terreni, case, appartamenti, edifici commerciali, terreni agricoli e altre proprietà fisiche che non possono essere facilmente trasportate da un luogo all'altro;

• patrimonio mobiliare: include tutti i beni di natura mobile, cioè beni che possono essere trasportati facilmente da un luogo all'altro. Questi beni possono comprendere denaro in contanti, conti bancari, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, gioielli, veicoli, opere d'arte, e altri beni di valore.

In sostanza, la principale differenza tra i due è che il patrimonio immobiliare riguarda i beni fisici e stabili, mentre il patrimonio mobiliare riguarda i beni liquidi e trasportabili. Entrambi insieme costituiscono il patrimonio complessivo di un individuo o di una famiglia.

