Per gli under 35 restano i mutui agevolati. L'ultimo Consiglio dei Ministri dell'esecutivo Draghi ha salvato le norme relative all'acquisto della prima casa per i giovani.

Il governo, nel suo ultimo Consiglio dei Ministri, salva la prima casa facendo passare nel Decreto legge Aiuti bis la norma sui mutui agevolati per gli under 35. Di questa misura è fortemente soddisfatta Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili, che ha commentato la notizia attraverso i suoi canali Social.

La decisione del governo sui mutui agevolati under 35 per la prima casa

Il Decreto legge Aiuti bis contiene, come si legge sulla Gazzetta Ufficiale, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Tra queste misure per i giovani, all'art. 64 del suddetto D.l., si parla di mutui agevolati per i giovani, per essere più precisi per persone che hanno meno di 36 anni. Dopo alcune modifiche apportate al testo del Decreto, come il valore dell'ISEE o la dicitura under 35, la norma finale prevede che per i soggetti con ISEE pari o inferiore a 40.000 euro che chiedono un finanziamento prima casa con rapporto loan-to-value superiore all'80%, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo potrà arrivare all’80% della quota capitale.

La ministra Fabiana Dadone ha commentato l'approvazione della norma con queste parole:

"Oggi, nell’ultimo Consiglio dei Ministri di questo Governo, abbiamo approvato una norma che salvaguarda i tassi di interesse agevolati sui mutui accesi dai giovani tra i 18 e i 35 anni per l’acquisto della prima casa; in questo modo, i mutui dei giovani continueranno a beneficiare dei tassi agevolati, nonostante l’aumento dei tassi di interesse dell’ultimo semestre; la norma vale per tutte le domande di accensione di mutui, finalizzati all’acquisto della prima casa, che saranno presentate fino al 31 dicembre di quest’anno".

Chi può chiedere un mutuo agevolato sulla prima casa

Come abbiamo già visto, per accedere al mutuo agevolato è necessario avere meno di 36 anni e fare domanda entro il 31 dicembre 2022. L'ISEE non deve essere superiore ai 40.000 euro.

Altre condizioni per ottenere un mutuo agevolato sono:

essere cittadini italiani o stranieri con permesso di soggiorno in Italia;

non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo;

richiedere un mutuo non superiore a 250.000 euro;

acquistare un immobile non di lusso situato su territorio italiano;

adibire l’immobile a prima casa.

Se si rientra in questi requisiti, chiunque può accedere al Fondo, ma bisogna ricordare che esistono delle categorie che hanno la precedenza e sono:

giovani sotto i 35 anni di età titolari di un lavoro atipico;

genitori single con figli minori;

giovani coppie con almeno uno dei due componenti di età minore ai 35 anni;

conduttori di case popolari.

Infine, dopo essersi accertati di essere in almeno una di queste liste, bisogna recarsi in banca con la modulistica fondo prima casa compilata, che si può scaricare sul sito della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP).