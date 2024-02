Rottamazione quater, nuova proroga a febbraio: ecco per chi saranno riaperti i termini

Il decreto Milleproroghe potrebbe riaprire i termini per l'adesione alla rottamazione quater con proroga a febbraio 2024: ecco per chi.

Nel decreto Milleproroghe dovrebbe essere inserita la proroga delle scadenze della rottamazione quater a febbraio 2024 per tutti quei contribuenti che non sono riusciti a rispettare il calendario, limitatamente alle prime due scadenze (al 31 ottobre e al 30 novembre).

Vediamo le ultimissime novità sulla rottamazione quater: per chi scatta la proroga a febbraio e quali sono le prossime scadenze da segnare sul calendario.

Rottamazione quater, possibile proroga a febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la rottamazione quater, ovvero la definizione agevolata che consente di rateizzare il pagamento delle cartelle, per la quale il Governo potrebbe disporre una ulteriore proroga, vale complessivamente 6,8 miliardi di euro.

Precedentemente era già stata prevista una proroga delle scadenze della rottamazione quater per coloro che non erano riusciti a rispettare i primi due termini, rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre. La data era stata spostata al 18 dicembre scorso.

Tuttavia, nel decreto Milleproroghe è stato inserito un emendamento che riaprirebbe la possibilità di entrare nella definizione agevolata anche per coloro che non hanno versato le prime due rate a ottobre e novembre.

Proroga rottamazione quater: ecco per chi

La nuova scadenza, se la proroga della rottamazione quater dovesse essere confermata, slitterebbe al 28 febbraio 2024: considerando i 5 giorni di tolleranza, quindi, i contribuenti avrebbero tempo fino al 4 marzo 2024 per effettuare il pagamento delle prime due rate.

Bisogna però specificare che l'estensione dei termini non riguarderebbe la presentazione di nuove domande di adesione alla definizione agevolata, ma consentirebbe semplicemente a coloro che non hanno rispettato il calendario di rimettersi in regola e rientrare nella rottamazione.

Al 28 febbraio è però fissata anche un'altra scadenza importante, la terza rata, che riguarda sempre la rottamazione quater.

Rottamazione quater 2024, le prossime scadenze

Riassumiamo ora il calendario con le prossime scadenze della rottamazione quater per non perdere le agevolazioni della definizione agevolata:

• 28 febbraio 2024;

• 31 maggio 2024;

• 31 luglio 2024;

• 30 novembre 2024.

Le stesse date di ripetono anche per gli anni successivi al 2024, secondo il calendario rateale che ogni contribuente ha fissato con la Riscossione.

Ricordiamo che per ciascuna scadenza è previsto un margine di 5 giorni di tolleranza: ciò significa che è possibile saldare il pagamento entro massimo 5 giorni dal termine ultimo.

Come funziona la rottamazione quater

La rottamazione quater è un'agevolazione che consente ai contribuenti di pagare solo una parte dei debiti accumulati con il Fisco, limitatamente ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata, quindi, si impegna a versare il solo importo del debito senza le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione, oppure in rate trimestrali definite in un apposito piano nel momento della richiesta e approvate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.