Sono bastati 45 secondi per scatenare accese polemiche e minacce di boicottaggio da parte dei consumatori di pasta Barilla. Il brand tramite un video messaggio ha chiesto ai suoi consumatori cosa ne pensano della farina d'insetti nella pasta, ricetta seguita in diversi Paesi su scala mondiale.

La risposta? Sembra che il popolo del web non ne voglia nemmeno sapere. La polemica è servita su un piatto d'argento.

Barilla, gli insetti nella pasta “non vanno giù”

Con il suo export mondiale Barilla è senza dubbio una delle aziende leader nel settore alimentare dalla pasta, ai biscotti ai sughi pronti. Ora il brand è finito nell'occhio del ciclone per un video in cui “apre alla possibilità” di usare insetti nella produzione di pasta. La farina d'insetti è infatti un'ottima fonte di proteine, considerata da molti il cibo del futuro, economico e nutriente.

La notizia però non è piaciuta infatti agli utenti del web che, al contrario, hanno attaccato durante la proposta. Insomma gli insetti nella pasta sono stati duramente bocciati.

Qualcuno ha addirittura proposto di boicottare tutti i prodotti Barilla presenti sul mercato, con possibile danno per il marchio. La pioggia di commenti e giudizi negativi non si placa e si attende un video di chiarimento da parte del brand.

C’è un fraintendimento: la Barilla non ha mai annunciato una nuova linea di pasta con insetti

A questo punto un chiarimento è d'obbligo: il video messaggio che sta circolando non vuole lanciare un nuovo prodotto né convincere gli utenti che la pasta a base di insetti sia buona e salutare. Si tratta soltanto di una sorta di "questionario" volto a chiedere il parere degli utenti. Ma quello della farina di insetti è un tabù che non tutti sono pronti a sdoganare. Per questo è bastato un messaggio informativo - anche comico - a scatenare accese proteste e “minacce” di non consumare più nulla prodotto dal brand.

In realtà, lo precisiamo, almeno per il momento non vedremo sugli scaffali del supermercato nessuna pasta contenente insetti a marchio Barilla.

