Come conservare i pancake? Ecco 3 trucchi infallibili per mantenerli al meglio

Di origine americana, ma oggi ampiamente presenti anche nella colazione degli italiani: i pancake sono amati da tutti. Si tratta di frittelle realizzabili facilmente con pochi ingredienti e che possono poi essere farcite in molti modi diversi. Tanti amano preparare i pancake e gustarli a colazione, ma possono essere anche un'ottima merenda o una delle portate principali dei brunch. Proprio per questo motivo, spesso se ne prepara una grande scorta, così da averne sempre qualcuno a disposizione. Ma come si possono conservare i pancake, preservandone sapore e consistenza? Ecco 3 consigli che vi torneranno utili dopo averli preparati.

Sommario:

1. Come si possono conservare i pancake fatti in casa e per quanti giorni? Ecco 3 trucchi da non perdere 2. Perché mangiare i pancake a colazione? 3. Quanti pancake si possono mangiare a colazione?

Come si possono conservare i pancake fatti in casa e per quanti giorni? Ecco 3 trucchi da non perdere

Gli amanti dei pancake non rinunciano a questo dolce e se lo gustano molto frequentemente. Tuttavia, non sempre si ha il tempo per prepararli. Diventa quindi fondamentale comprendere come poter conservare i pancake. Scopriamo 3 trucchi che possono tornarci utili per poterli preservare al meglio.

1. Conservare l'impasto dei pancake

Per evitare gli sprechi o per gustare i pancake sul momento, una strategia può essere quella di conservare l'impasto. Ma come si prepara? Ecco gli ingredienti principali per realizzare i classici pancake:

• uova

• zucchero

• lievito vanigliato

• latte

• farina 00

• burro

• sciroppo d'acero

La strategia ideale è quella di preparare almeno 10 ore prima l'impasto dei pancake, senza però aggiungere il lievito. Una volta realizzato, sarà sufficiente avvolgerlo nella pellicola o chiuderlo in un contenitore ermetico, ponendolo poi in frigo.

Nel momento precedente alla cottura dei pancake basterà aggiungere all'impasto il lievito e poi mescolarlo, così da ottenere dei pancake soffici.

2. Conserva dei pancake in frigorifero

Se invece si prevede di consumare i pancake nell'arco di 2 o 3 giorni, è sufficiente conservarli in frigorifero una volta cotti. Non bisogna però dimenticarsi di farli raffreddare completamente, altrimenti si rischia di dargli una consistenza gommosa.

Successivamente, i pancake possono essere inseriti in un contenitore ermetico, in una ciotola o anche in un semplice piatto.

3. Congelare i pancake

I pancake, se realizzati in casa, possono anche essere congelati. Infatti, una volta preparati, possono essere messi in appositi sacchetti alimentari o anche in un contenitore e poi chiusi nel freezer.

Il consiglio è quello di separare tra loro i pancake con un foglietto di carta forno, altrimenti - una volta tolti dal congelatore - sarà difficile staccarli. In questo modo, possono essere conservati fino a 2 mesi.

Perché mangiare i pancake a colazione?

I pancake sono considerati un'ottima colazione, perché contengono importanti macronutrienti, come:

• proteine

• carboidrati

• zuccheri

Tuttavia, le proteine sono presenti in quantità ridotta ed è quindi consigliato accompagnare i pancake con dello yogurt o del latte.

Quanti pancake si possono mangiare a colazione?

Nonostante siano molto amati, è importante ricordare di non assumere i pancake tutti i giorni, perché contengono un alto quantitativo di zuccheri. La dose ideale è quella di 2-3 pancake, anche se il numero varia in base alle farciture scelte.

Infatti, è sconsigliato usare creme preconfezionate, spesso ricche di calorie e additivi. Ecco le farciture da preferire:

1. marmellata senza zuccheri aggiunti 2. burro di arachidi 3. sciroppo d'acero 4. miele 5. frutta fresca 6. frutta secca 7. yogurt greco

