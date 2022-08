Quali sono i cibi più indicati in caso di contagio da Covid? Ecco una lista di alimenti che aiutano la guarigione durante la quarantena e quelli consigliati nel periodo post malattia per debellare il virus dal nostro organismo il prima possibile.

Come ben sapremo, seguire uno stile di vita sano ed un'alimentazione equilibrata è alla base del vivere bene. E come emerge dai recenti studi, il ruolo della nutrizione in pazienti affetti da Covid-19 risulta un elemento centrale al fine di favorire una più rapida ripresa.

Ma quali sono quei cibi che dovremmo preferire in caso di contagio da Covid-19? Riportiamo di seguito una lista degli alimenti che non possono mancare nel nostro carrello se vogliamo aiutare il nostro organismo a debellare il virus più rapidamente.

In primis, è fondamentale lavorare sul rafforzamento del sistema immunitario. Infatti, un sistema immunitario forte è in grado di rispondere prontamente a virus e batteri, ed è per questo che sono estremamente d’aiuto i cibi funzionali, quelli che supportano e aiutano il sistema a combattere le infezioni batteriche e i virus.

Fondamentale la salute del nostro microbiota intestinale, che in condizioni ottimali finge da immunosorvegliante verso agenti patogeni esterni.

Gli alimenti più indicati per guarire dal Covid

I cibi funzionali per un’alimentazione corretta durante la malattia da Coronavirus sono:

i cibi ricchi di omega 3: hanno un forte potere antinfiammatorio sulla mucosa intestinale. In particolare sono indicati alimenti quali il pesce (merluzzo, aringhe, sgombro, sardine, salmone), microalghe e semi di lino (fondamentale che vengano frantumati per sprigionare gli omega 3 che contengono, altrimenti possono creare irritazione alla mucosa intestinale);

frutta, verdura, cacao, the, caffè, cereali integrali, semi oleosi e vino, i quali tutti ricchi di polifenoli con spiccata attività antimicrobica, antiossidante, antinfiammatoria con azione riducente nei confronti della crescita di batteri patogeni;

pomodoro: alte proprietà antinfiammatorie;

noci, mandorle, anacardi e pistacchi: ricchi di vitamina E, grassi monoinsaturi con proprietà antiossidanti;

funghi, alcuni tipi di olio, vitamina D, importante per proteggerci dalle infezioni virali in quanto diminuisce la probabilità di sviluppo di infezioni respiratorie;

semi di sesamo: ricchi di zinco e con alta attività antivirale;

agrumi, verdura fresca e ortaggi: ricchi di vitamina C, aiutano la prevenzione da infezioni. Tra la frutta ricordiamo frutti di bosco, agrumi, ananas, kiwi, fragole, ciliegie, mentre tra la verdura, lattuga radicchio spinaci e broccoletti, broccoli, cavoli, cavolfiore, pomodori, peperoni e patate;

capperi, cipolle rosse e radicchio: oltre ad avere proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, sono ricchi di quercetina un flavonoide che funge da inibitore di replicazione virus (come riportato da uno studio pubblicato sull’International Journal of biological macromolecules).

Quali alimenti consumare nel periodo post-Covid

Come risulta dalle migliaia di testimonianze, in alcuni pazienti, la completa guarigione potrebbe tardare ad arrivare.

Se ad inizio pandemia, gli sforzi venivano impiegati quasi esclusivamente per contenere la diffusione del virus ed il suo contagio tra la popolazione, ad oggi gli studi ci mostrano come nella sindrome post-Covid19 si evidenzia una compromissione psico-fisica che persiste nel tempo. Infatti, nonostante il virus sia stato debellato e il tampone risulti negativo, molti pazienti continuano a soffrire dei cosiddetti sintomi da long covid (affaticamento, debolezza muscolare, perdita di massa magra, infiammazione, alterazione del gusto/olfatto), i quali possono perdurare anche per diversi mesi.

Sulla base di studi e ricerche, anche se non sono presenti evidenze scientifiche certe nella gestione nutrizionale dei pazienti post-Covid19, ad oggi seguire una determinata dieta, può supportare in una più ripresa dei meccanismi fisiopatologici. Infatti, proprio come accade per una brutta influenza, è fondamentale il riposo e seguire un’alimentazione corretta.

Per questi motivi, è importante supportare il nostro corpo assumendo nutrienti e alimenti essenziali per il metabolismo e per il sistema immunitario. In particolare, le raccomandazioni dietetiche da seguire nel periodo post-Covid19 sono le seguenti:

ridurre al minimo quegli alimenti che possono alimentare lo stato infiammatorio del nostro organismo come cibo spazzatura, alimenti ricchi di zuccheri e troppo raffinati, alcool;

aumentare l’apporto giornaliero di proteine, preferendo legumi, pesce, uova, frutta secca, carni bianche;

preferire carboidrati integrali e cereali;

assumere fibre da verdure e cereali integrali;

consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura;