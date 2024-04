Qual è la differenza tra spumiglia e meringa: ecco il segreto per prepararle

Qual è la differenza tra spumiglia e meringa? È quanto si chiede chiunque dopo aver avuto il piacere di assaggiare entrambi questi deliziosi dolci che ci riportano a ricordi d’infanzia.

Anche solo assaggiando l’una o l’altra, ci si rende conto che c’è qualcosa di diverso tra le due preparazioni. Sì, perché se, di norma, quando ci ritroviamo di fronte una spumiglia e una meringa, si può pensare che siano la stessa cosa, in realtà la differenza esiste.

Anche la consistenza, in un certo senso, ci pone di fronte a questo dubbio. Mentre la meringa ci appare spesso croccante, la seconda si dimostra più friabile.

Il segreto? Sta tutto nella preparazione, benché gli ingredienti rimangano gli stessi.

Spumiglia e meringa non sono la stessa cosa: quante e quali sono le tipologie di meringa

Anche sul web c’è un po’ di confusione. Spesso nelle ricette spumiglia e meringa vengono utilizzati come sinonimi. Come abbiamo visto, però, in verità le due preparazioni sono molto diverse.

Cominciamo col rispondere a una domanda: perché si chiama meringa? La risposta è molto semplice: questo dolce tanto amato dai bambini è stato creato a Meringen, una città svizzera.

Ma da cosa è composta la meringa? Da soli due ingredienti: albumi d’uovo e zucchero. Eppure, già solo la meringa presenta ben tre diverse tipologie:

• Meringa francese: solo quando gli albumi sono diventati “a neve” è possibile cominciare ad aggiungere lo zucchero;

• Meringa italiana: in questo caso, lo zucchero viene sciolto in acqua bollente per formare uno sciroppo, che viene poi versato a filo sugli albumi montati a neve;

• Meringa svizzera: gli albumi e lo zucchero vengono scaldati a bagnomaria e solo quando raggiungono circa i 60°C vengono montati nella planetaria.

In sostanza, come abbiamo visto, la meringa è composta da albumi e zucchero, mescolati assieme in diversi modi, facendo nascere diverse tipologie di meringhe.

Ma la spumiglia?

Chi ha inventato le spumiglie?

Nonostante vi sia un’effettiva differenza tra spumiglie e meringhe, spesso queste vengono trattate come fossero lo stesso dolce.

È per questo motivo che è difficile trovare informazioni sulla nascita della spumiglia. C’è da dire, comunque, che è una cosa è certa: fanno parte della stessa famiglia. In particolare, ci riferiamo ai meringaggi, cioè le preparazioni caratterizzate dalla presenza dell’albume montato.

Anche la spumiglia, come la meringa, infatti, è composta da soli due ingredienti: albumi e zucchero.

Leggi anche: Non solo lo zucchero, ecco quando si mette il sale nei dolci e perché farlo

Qual è la differenza tra spumiglia e meringa: ecco cosa sapere

Ma, allora, cos’hanno di diverso meringa e spumiglia se, come abbiamo visto, entrambe sono costituite da albume d’uovo e zucchero? E perché la consistenza è diversa?

Il segreto per preparare l’una o l’altra sta nelle proporzioni dei due ingredienti. Entriamo più nel dettaglio:

• Per la meringa è necessario che il peso dello zucchero sia il triplo del peso dell’albume;

• Per la spumiglia, invece, il peso dello zucchero dovrà essere il doppio dell’albume.

Va detto, poi, che nella preparazione delle spumiglie spesso vengono aggiunti anche altri ingredienti. Per esempio, c’è chi preferisce aggiungere aromi come succo di limone o vaniglia – meglio se si utilizza la bacca – così come del colorante, per rendere i dolcetti più colorati e allegri.

Errori nella preparazione: perché la meringa si spacca

Per quanto sia la preparazione della meringa che quella della spumiglia non richieda che pochissimi ingredienti, l’errore è sempre dietro l’angolo!

Questo anche perché, in effetti, le fasi di preparazione sono essenziali per ottenere il risultato sperato.

Per esempio, tra gli errori più comuni c’è quello di far sì che la meringa arrivi a spaccarsi. Molto spesso questo risultato proviene da un errore di distrazione: bisogna ricordare che, prima di preparare meringhe o spumiglie, è fondamentale pulire e asciugare accuratamente tutti gli utensili. Se non lo sono, infatti, il rischio è che l’albume non monti bene.

Ora che conosci anche gli errori da evitare, sei pronto per preparare questi dolci friabili e che si sciolgono in bocca? E cosa preparerai: spumiglie o meringhe?

Leggi anche: Dolci quando si è a dieta, ecco quali si possono mangiare