Lasagne, alle verdure ancora più buona: pochi ingredienti per un piatto gustoso e leggero

Lasagne alle verdure da far leccare i baffi a chiunque. La versione vegetariana delle classiche Lasagne di carne sta spopolando tra gli amanti della linea e della buona cucina. Bastano pochi ingredienti per preparare un piatto gustoso e leggero. Scopriamo subito la ricetta e come prepararle velocemente.

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita, durante un pranzo domenicale stile italiano, non si è trovato di fronte ad un bel piatto di pasta al forno fatto di carne al sugo, besciamella, basilico e parmigiano?

Bambini, adulti, adolescenti, tutti amano le Lasagne al forno nella classica versione: quella fatta con il ragù di carne, condita con salumi, affettati e formaggi vari.

Stiamo parlando di un piatto sfizioso e con un ripieno ben assortito da far venire l’acquolina a chiunque.

Croce e delizia dei palati più fini e di chi non presta attenzione alle calorie e all’eventualità di mettere su qualche chilo di pancetta, le Lasagne possono essere preparate seguendo i propri gusti e la propria creatività.

Attenzione, però, perché anche i più attenti alla dieta possono gustare delle buone Lasagne composte da sfoglie sottilissime, un ripieno leggero e gustoso fatto con verdure di stagione o scelte tra quelle preferite, una pioggia di parmigiano e una morbida besciamella.

Dai peperoni ai piselli freschi, dalle zucchine ai cavolfiori, dalla zucca alle melanzane, per finire ai peperoni e ai funghi, con questi ingredienti si possono preparare delle deliziose Lasagne alle verdure che faranno breccia addirittura nel cuore dei bambini.

Carta e penna a portata di mano, dunque, per appuntare la ricetta delle Lasagne alle verdure, un piatto che, ne siamo certi, renderà più colorato e più profumato le vostre tavole autunnali con soli pochi ingredienti.

Iniziamo a mettere il grembiule da cucina e vediamo subito gli step da seguire nella preparazione di questa ricetta “versione vegetariana” ancora più buona di quella classica.

Lasagne, alle verdure ancora più buona: pochi ingredienti per un piatto gustoso e leggero

Prima ancora di vedere come realizzare la ricetta delle Lasagne alle verdure, partiamo dagli ingredienti necessari per la preparazione di questo piatto gustoso e leggero.

Iniziamo col dire che gli ingredienti serviranno per la preparazione di 6 porzioni di Lasagne vegetariane.

Oltre ai 250 grammi di sfoglie di pasta fresca di semola (non all’uovo), per il ripieno servono:

250 grammi di patate, 250 grammi di zucca, 250 grammi di broccoli, 100 grammi di cipolle.

Poi ancora: 100 grammi di farina, 100 grammi di olio extravergine di oliva e un litro di acqua di cottura delle verdure.

Pepe, sale, besciamella, noce moscata quanto basta. Per rendere ancora più buona la versione light delle Lasagne alle verdure bastano 200 grammi di Parmigiano Reggiano DOP, grattugiato.

Tutti pronti a mettere le mani in pasta?

Lasagne, alle verdure ancora più buona: come si prepara il gustoso piatto

Elencati gli ingredienti della ricetta, andiamo subito a vedere come si preparano queste gustose Lasagne alle verdure. Si parte proprio da queste ultime: vanno pulite e lavate.

La zucca, le patate e i broccoli vanno puliti, tagliati a dadini e fatti cuocere in una buona quantità di acqua bollente salata.

Una volta pronte, vanno scolate mettendo da parte l’acqua di cottura. A questo punto non rimane che preparare una corposa besciamella mettendo insieme (a freddo) la farina e l’olio, in modo da ottenere una pastella. Aggiungere alla stessa il sale, la noce moscata e il pepe.

Fatto questo, va aggiunta poco alla volta l’acqua di cottura delle verdure alla pastella, continuando a mescolare per circa 10 minuti, a fuoco basso, fino a quando non si raggiunge la densità desiderata.

Aggiungere un po' di olio in un tegame e aggiungere la cipolla tritata finemente, unire poi le verdure scolate in precedenza, un po' di sale e un po' di pepe. Il tutto va saltato in padella per qualche minuto.

A questo punto, andiamo a preparare la pirofila che accoglierà le Lasagne. Occorre versare un po' di besciamella sul fondo, mentre facciamo sbollentare per 1 minuto le sfoglie di pasta in acqua salata. Dopo vanno scolate e stese nella pirofila seguendo la consueta procedura delle Lasagne al sugo.

Fatto il primo strato di Lasagne, ricopriamo con la besciamella, le verdure e una manciata di parmigiano. Ripetiamo la stessa operazione per 2-3 strati fino a terminare tutti gli ingredienti a disposizione.

L’ultimo strato, come per le Lasagne classiche, va condito con besciamella e parmigiano grattugiato. Se invece volete rendere ancora più leggero il vostro piatto potete fare a meno di questi ultimi ingredienti.

Ora il piatto è pronto per essere infornato.

Lasagne alle verdure, modalità di cottura

Una volta preparate le Lasagne occorre cuocerle in forno già riscaldato, ad una temperatura di 180° per circa 30 minuti, fino a quando lo strato in superficie non raggiungere la giusta doratura. Servire e impiattare ancora calde.

