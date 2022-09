Chef appassionato di viaggi e ricette etniche, Lorenzo Biagiarelli si è fatto conoscere prima sui social per approdare successivamente anche in televisione. Oltre alle sue abilità culinarie, di Lorenzo è nota anche la sua relazione con un volto noto di Ballando con le Stelle e proprio a proposito di questo programma non è mancata la polemica. Conosciamolo meglio in questo articolo tra carriera e vita privata.

Chi è Lorenzo Biagiarelli, tutto sullo chef

Cremonese classe 1990 Lorenzo Biagiarelli cresce a Senigallia, in provincia di Ancona. Dopo il liceo si iscrive all'università, ma decide di abbandonarla prima del conseguimento della laurea in Storia, per cui pare avesse già pronta anche la tesi con tema il protestantesimo.

Inizia a farsi strada sul web, approdando su Facebook nel 2017 per poi aprire altri profili anche su altri social, uno su tutti Instagram. Qui non solo condivide la sua passione per la cucina, ma anche quella per i viaggi, facendo scoprire ai suoi follower nuovi sapori attraverso video e immagini.

Oltre il web e l'amore per la cucina: dai programmi tv ai libri

Tra le passioni di Biagiarelli oltre ai fornelli e ai viaggi c'è anche la musica, ambiente in cui è noto con lo pseudonimo di B-Law. In televisione arriva invece nel 2019. Lo vediamo infatti tra i giudici di Cortesie per gli ospiti B&B, spin-off del famoso programma in onda su Real Time concentrato sui Bed and Breakfast.

Nel 2020 lo vediamo sulla RAI a È sempre mezzogiorno, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Dopo il web e la tv Lorenzo Biagiarelli è inarrestabile e sperimenta anche la carta. Sempre nel 2019 scrive il suo primo libro, Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare, edito da De Agostini.

Come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, nel 2022 Lorenzo è ancora in RAI come concorrente di Ballando con le Stelle dove tra i giudici ancora una volta, per il settimo anno consecutivo troviamo anche Selvaggia Lucarelli. Ed è proprio per questo motivo che la partecipazione di Lorenzo al programma condotto di Milly Carlucci sta già facendo chiacchierare.

La storia con Selvaggia Lucarelli e la polemica per la partecipazione a Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli fanno coppia fissa da diverso tempo, dopo che quest'ultima ha messo la parola fine sul suo precedente matrimonio con Laerte Pappalardo da cui ha avuto il suo primo e unico figlio Leon.

Nonostante i 16 anni di differenza Lorenzo e Selvaggia sono più affiatati che mai e di recente insieme a Leon e alla sua fidanzatina hanno anche fatto un viaggio in Corea del Sud, all'insegna della cultura e della cucina locale, con ogni tappa prontamente documentata sui social.

Si sa, Selvaggia Lucarelli non è certo una che si tira indietro ed è facile vedere accostato il suo nome a diverse polemiche. Questa volta però è lei stessa insieme a Lorenzo a essere finita al centro delle critiche. Il motivo è la partecipazione di Biagiarelli nel cast di Ballando con le Stelle, tra i 13 concorrenti che prenderanno parte allo show. C'è infatti chi già parla di favoritismo da parte della Lucarelli. Sarà davvero così?