I piatti surgelati più venduti in Italia: il primo posto lascia a bocca aperta

Gli italiani comprano sempre più cibi pronti surgelati. È la verità che emerge dal sondaggio effettuato da Astraricerche in collaborazione con IIAS (Istituto Italiano Alimenti Surgelati).

Un risultato che, probabilmente, qualcuno già si aspettava. I surgelati, in effetti, possono risultare molto più pratici, far perdere meno tempo, possono essere acquistati direttamente al supermercato e preparati in pochi minuti in padella o nel microonde.

Eppure, il sondaggio non ha provato solo a individuare quanto gli italiani acquistino questo genere di prodotti, ma anche quali sono i piatti surgelati più venduti.

Perché se, in genere, quando facciamo riferimento a cibi surgelati pensiamo spesso a verdure già pronte o altri contorni, in verità la classifica stilata ci mette di fronte a una realtà ben diversa.

Ma, allora, quanto comprano gli italiani gli alimenti surgelati e quali sono quelli che preferiscono? Una cosa è certa, il primo posto lascia davvero a bocca aperta.

Gli italiani amano i cibi surgelati: 65mila tonnellate nel 2022

L’Italia è il paese del buon cibo, delle lunghe preparazioni fatte in casa – specialmente al Sud – e di un’ampia conoscenza in campo culinario.

Eppure… nemmeno il nostro Paese sfugge alla praticità dei cibi surgelati. Il sondaggio condotto ha evidenziato che circa il 30% degli italiani acquista e consuma regolarmente cibi surgelati.

Che ci permettano di risparmiare tempo, in un mondo sempre più frenetico e in cui il tempo è d’oro, è innegabile. Così come lo è che molte persone ormai non sono più abituate ad acquistare verdure fresche da pulire, tagliare e cucinare. Le preparazioni lente e che richiedono tempo in cucina lasciano il posto a cibi già pronti e più pratici.

Il tempo è sempre meno, il lavoro sempre più e lo stress ci porta spesso a utilizzare le ore in casa in modo diverso.

Un’abitudine che ci espone a dei rischi. Non tutti, per esempio, sanno che alcuni prodotti surgelati contengono grandi quantità di zuccheri nascosti, né pensano a quanta plastica in più si tenda a consumare quando si acquistano questo tipo di alimenti.

Ma cosa dire in merito ai valori nutrizionali di questi prodotti? Per quanto riguarda le verdure, molti nutrizionisti hanno affermato che non ci siano grandi differenze, da un punto di vista nutrizionale, tra verdure fresche e congelate.

Eppure, il sondaggio effettuato da Astraricerche ha evidenziato che non solo gli italiani ricorrono a verdure o pesce surgelato, ma molti di questi prediligono cibi pronti, primi piatti compresi. Di piatti pronti, in particolare, nel 2022 ne sono state acquistate ben 65mila tonnellate.

Chi acquista di più i cibi surgelati in Italia

Ma da chi è costituito quel 30% degli italiani ad aver ammesso di ricorrere con una certa regolarità a cibi e piatti pronti surgelati?

Il sondaggio ha raccolto i dati su un campione di 1.000 italiani dai 18 e i 70 anni.

Chiaramente, i dati variano in base all’età e alla città in cui si vive. Quello che è venuto fuori, però, è che due sono le categorie che maggiormente fanno affidamento sui piatti pronti surgelati, entrambe nel nord-ovest del Paese:

• i giovani, compresi Millennials e Generazione Z;

• le famiglie in cui sono presenti bambini con età inferiore ai 10 anni.

Non è certo un risultato che sorprende. Giovani e famiglie con bambini hanno sempre più la necessità di ridurre i tempi, anche quelli trascorsi in cucina nella preparazione di pranzo e cena.

Quali sono i piatti surgelati più venduti in Italia

Ma quali sono i piatti surgelati maggiormente apprezzati dagli italiani?

La classifica è interessante, benché, purtroppo, non poi così sana. Se è vero che le verdure congelate, da un punto di vista nutrizionale, sono valide quanto quelle fresche, c’è da dire che la scelta degli italiani ricade per lo più su confezioni di verdure fritte pastellate – con il 22,8% delle preferenze – o gli spinaci con mozzarella che rientrano nella top five.

Ma, come già detto, gli italiani non amano solo i contorni surgelati. La voglia di praticità indirizza verso piatti pronti surgelati compreso pollo arrosto con patate o primi piatti.

Al secondo posto della classifica, poi, si posiziona un piatto molto apprezzato: la paella.

Piatti surgelati più venduti: il primo posto è sorprendente

Ma chi si guadagna il primo posto in questa classifica dei piatti pronti surgelati più amati dagli italiani?

Ebbene, il podio va a un piatto da sempre amato, ma che sorprende venga consumato nella sua versione surgelata. Parliamo della lasagna, un classico nei pranzi in famiglia.

Non a caso, gli italiani intervistati hanno dichiarato di consumare piatti pronti surgelati sia a pranzo sia a cena – 55,2% – ma anche durante il fine settimana trascorso in famiglia – 25,4% – dal momento che i piatti pronti congelati permettono di preparare un pranzo in poco tempo e in modo semplice.

