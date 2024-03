Uova di Pasqua Lindt 2024, tutte le sorprese più belle che si possono trovare

Per la Pasqua 2024, Lindt ha lanciato tantissime uova. Oltre alle classiche uova di cioccolato, sono usciti gusti come cocco e caramello salato. Dal Gold Bunny, alle praline fino ai gioielli: ecco tutte le sorprese più belle che si possono trovare.

Come ogni anno, anche per la Pasqua 2024 Lindt ha lanciato tantissime uova di cioccolato, che fanno impazzire grandi e piccoli per il loro gusto sopraffino e le bellissime sorprese. Sul loro sito web, infatti, se ne contano circa 30 di gusti e formati diversi. Non mancano i grandi classici come l'uovo Lindor al cioccolato al latte, bianco o fondente, ma anche il Noccior, il celebre uovo nocciolato, e le edizioni speciali come l'uovo al pistacchio, quello al caramello salato, al popcorn e la nuovissima edizione limitata al cocco.

Tutte le uova di Pasqua Lindt contengono una piccola sorpresa che è diversa a seconda di quello che si sceglie. Nel 2024, il brand ha pensato a quattro diverse tipologie di sorprese.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Cosa si trova dentro l'uovo di Pasqua della Lindt? Tutte le sorprese 2. Quanto costa un uovo di Pasqua della Lindt? 3. Quanto costa l'uovo nocciolato della Lindt? 4. Quanto costa l'uovo della Lindt bianco?

Cosa si trova dentro l'uovo di Pasqua della Lindt? Tutte le sorprese

Nel 2024, Lindt ha lanciato sul mercato circa 30 uova di Pasqua diverse. Oltre alle classiche uova al cioccolato al latte, fondente e bianco, si possono trovare alcuni gusti molto particolari, tra cui:

• pistacchio

• caramello salato

• cocco

• popcorn

• fondente e lamponi

• pesca e zenzero

• biscotto al cacao

Tutte queste uova di cioccolato contengono all'interno una piccola sorpresa. Nel 2024, Lindt ha pensato a quattro diverse tipologie di regali da inserire all'interno delle uova di Pasqua, che sono:

• un Gold Bunny

• quattro praline Lindor

• un gioiello

• un giocattolo o un gioco da tavolo

In particolare, nelle uova di Pasqua della linea Gold Bunny si trovano due coniglietti di cioccolato da 50 g. In più, all'esterno dell'uovo c'è un'altra simpatica sorpresa: un foglio di stickers a tema pasquale. Nelle uova Gold Bunny Biscotto al cacao e Fiordilatte si trovano due coniglietti di cioccolato al latte, mentre nella versione Fondente anche il coniglietto è al cioccolato fondente. Diverso è il caso dell'uovo Gold Bunny quadrifoglio, in cui assieme ai due coniglietti al cioccolato al latte c'è in regalo un elegante gioiello.

Altre uova, invece, contengono quattro gustose praline Lindor dello stesso gusto dell'uovo di Pasqua. È il caso dell'uovo al caramello salato e delle taglie più piccole delle uova classiche al cioccolato al latte, fondente e bianco. Nella dimensione più grande, invece, queste stesse uova contengono sia le praline sia un gioiello.

Quando non è specificato diversamente sull'etichetta dell'incarto, tutte le uova di Pasqua Lindt contengono un gioiello made in Italy. Si tratta di bigiotteria in color argento e decorazioni con pietre. Sono disponibili otto varianti tra anelli, collane, bracciali e portachiavi.

Infine, Lindt ha lanciato quattro diverse uova pensate per bambini e ragazzi. Per i più piccoli, ci sono l'uovo Gufetto e l'uovo Draghetto, entrambi al cioccolato al latte. Qui, le sorprese sono ben due: un portachiavi antistress a forma di gufo o di drago e un giocattolo o un accessorio. L'uovo Gufetto, pensato per le bambine, può contenere un piccolo puzzle, un elastico per capelli, una spazzola o un altro giocattolo decorato con un simpatico gufo rosa. L'uovo Draghetto, invece, contiene giochi per bambini come trottole o piccole molle. Per i ragazzi, invece, Lindt ha pensato a due uova ispirate ai giochi da tavolo più amati: Cluedo e Trivial Pursuit. All'interno dell'uovo, si trova la versione tascabile di uno di questi divertenti giochi di società.

Quanto costa un uovo di Pasqua della Lindt?

Le uova di Pasqua Lindt hanno un prezzo diverso a seconda della dimensione, del gusto e della tipologia. Per quanto riguarda questo brand, il costo di ogni uovo può cambiare sensibilmente anche da un rivenditore all'altro.

In genere, però, si possono distinguere alcune fasce di prezzo:

• le uova da 150 g costano tra gli 8 e i 10 euro

• le uova da 240 g costano tra i 10 e i 13 euro

• le uova da 320 g costano tra i 15 e i 18 euro

• le uova da 360 g costano tra i 25 e i 35 euro (a seconda del gusto)

• le uova da 500 g in su hanno un prezzo che parte da 40 euro

Quindi, le uova classiche al cioccolato al latte, fondente o bianco hanno un prezzo che si aggira intorno ai 10 euro. Le uova con gusti particolari come il pistacchio, il cocco e il caramello salato costano circa 18 euro. Infine, le uova pensate per i bambini e le uova della linea Gold Bunny costano 20 euro o poco meno.

Quanto costa l'uovo nocciolato della Lindt?

L'uovo nocciolato della Lindt, il Noccior, è tra i più amati ma anche una tra le uova di Pasqua più costose del brand. Si tratta di uova di dimensioni maggiori rispetto alle classiche e partono da un peso di 500 g. Inoltre, sono racchiuse in un'elegante confezione regalo in cartone.

Quest'anno, Noccior è disponibile non solo in diversi formati (fino a 4 kg) ma anche di diversi gusti:

• latte

• doppio cioccolato al latte e bianco

• fondente

• extra fondente

• bianco

Il prezzo dell'uovo nocciolato Lindt da 500 g è 40 euro. Oltre a questa, ci sono altre quattro dimensioni:

• Noccior da 600 g ha un prezzo di 45 euro

• Noccior da 770 g costa 60 euro

• Noccior da 980 g è in vendita al prezzo di 80 euro

• Noccior XXL da 4 kg costa 297 euro

Quanto costa l'uovo della Lindt bianco?

Il prezzo dell'uovo della Lindt al cioccolato bianco, così come quello al latte e fondente, varia a seconda del suo peso. Infatti, la versione piccola da 150 g costa circa 9 euro, mentre quella da 240 g può arrivare a 13.

