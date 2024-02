Se i videogiochi sono una dipendenza, ecco come curarla in 7 semplici mosse

La prima nottata passata davanti ai videogiochi si trasforma nella seconda, nella terza e così via... Ci troviamo di fronte a una dipendenza da videogiochi. Ecco le strategie più efficaci per combatterla.

La dipendenza da videogiochi è un fenomeno in crescita, ormai ufficialmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come disturbo legato al comportamento di gioco – simile quindi alla dipendenza da gioco d’azzardo.

Come tutte le dipendenze, anche quella da videogiochi può avere effetti devastanti sulla vita quotidiana di una persona, influenzando negativamente la salute, le relazioni sociali e il rendimento lavorativo o scolastico.

Curare la dipendenza da videogiochi richiede un approccio multidisciplinare, che può variare a seconda delle esigenze individuali. Se pensi che tu o una persona cara soffra di tale disturbo, alcune strategie sono fondamentali per affrontare e superare la dipendenza da videogiochi – naturalmente con il supporto di uno psicologo o psichiatra competente: ecco come curarla.

Dipendenza da videogiochi, come curarla?

Ogni individuo è unico e ciò che funziona per uno potrebbe non essere efficace per un altro. È importante esplorare diverse strategie e trovare un equilibrio che funzioni per la propria situazione personale. Di seguito, trovi quelle più efficaci contro questo tipo di dipendenza.

1. Riconoscere il problema

Il primo passo per superare qualsiasi tipo di dipendenza è riconoscerne l'esistenza. Ammettere di avere un problema con i videogiochi è fondamentale per iniziare un percorso di guarigione. Questo spesso richiede un'autovalutazione onesta delle proprie abitudini di gioco e del loro impatto sulla vita quotidiana.

2. Cercare aiuto professionale

Psicologi, psichiatri e terapisti specializzati in dipendenze comportamentali possono offrire strategie personalizzate per gestire il desiderio di giocare. La terapia cognitivo-comportamentale (TCC) è una delle tecniche più efficaci, poiché aiuta a identificare e modificare i pensieri e i comportamenti che contribuiscono alla dipendenza.

3. Ridurre gradualmente il tempo di gioco

Definire orari specifici per giocare, limitando la durata delle sessioni di gioco e scegliendo ambienti privi di distrazioni per le attività non legate ai videogiochi è un primo passo verso lo “scalare”. È importante essere coerenti con questi limiti per rafforzare la disciplina personale che ti porterà a superare la dipendenza da videogiochi.

4. Cercare hobby o attività alternative

Trovare attività alternative ai videogiochi può aiutare a ridurre la dipendenza. Gli hobby, lo sport, la lettura o qualsiasi altra attività che stimoli interesse e piacere possono essere valide alternative. Coinvolgersi in attività sociali e di gruppo può anche ridurre la sensazione di isolamento spesso associata alla dipendenza da videogiochi.

5. Chiedere aiuto ad amici e familiari

Il sostegno di amici, familiari e gruppi di supporto può essere fondamentale nel processo di recupero. Condividere esperienze e sfide con altri può offrire una prospettiva diversa e incoraggiamento. La presenza di una rete di supporto solida può aumentare significativamente le probabilità di successo nel superare la dipendenza.

6. Imparare a gestire lo stress

La dipendenza da videogiochi è spesso un meccanismo di coping per gestire lo stress. Imparare strategie efficaci per la gestione dello stress, come la meditazione, lo yoga o tecniche di respirazione, può ridurre la necessità di rifugiarsi nei videogiochi per affrontare tensioni e ansie.

7. Celebrare i progressi, piccoli o grandi che siano

Tenere traccia dei progressi può motivare e fornire una prospettiva chiara sui miglioramenti. Registrare il tempo speso giocando, i sentimenti associati e i progressi nelle attività alternative può aiutare a visualizzare i cambiamenti positivi e a mantenere la motivazione.

LEGGI ANCHE: Fortnite crea dipendenza? Uno studio legale canadese è pronto a portare Epic in tribunale