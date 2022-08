Oggi il valore dei giochi da tavolo è nuovamente in rialzo, specialmente di quelli vintage: alcuni di essi possono infatti valere una fortuna. Ecco quanto potresti guadagnare con i tuoi vecchi giochi in scatola.

Chi non ha nostalgia di quelle lunghissime serate passate in compagnia davanti a un avvincente gioco da tavolo? Monopoli, Dixie, Risico, Tabù e molti altri accompagnano generazioni dopo generazioni di appassionati.

Dopo un significativo calo della domanda, oggi il valore dei giochi da tavolo è nuovamente in rialzo, specialmente di quelli vintage: alcuni di essi possono infatti valere una fortuna. I collezionisti sono disposti a pagare fino a 140.000€ per la prima edizione di Monopoly!

Basta farsi un giro su Ebay o su altri siti specifici per verificarlo: le cifre a cui alcune prime edizioni vengono vendute potrebbero apparire spropositate, ma c’è anche da dire che – nel tuo solaio – potresti aver accumulato, senza saperlo, una piccola fortuna.

Naturalmente, è molto difficile raggiungere le cifre ci cui abbiamo parlato fin’ora, tuttavia rivendere un vecchio gioco lasciato ad ammuffire in soffitta anche solo per 200€ è meglio di niente! Scopri qual è il valore dei tuoi giochi da tavolo vintage!

Risiko: c’è da aspettare ancora qualche decennio

Se hai una vecchia copia di Risiko, non farti illusioni: purtroppo, anche le copie più vintage e ben tenute del popolare gioco di strategia non superano i 50€, e per la maggior parte di esse si arriva al massimo a 25€. La sola eccezione è stata quella dell’edizione Prestige del 1998.

Una copia in perfette condizioni, in edizione limitata e conservata ancora non scartata ha fruttato al venditore comunque solo 99€.

Il vecchio Subbuteo vale qualcosina

L’Italia è la patria del calcio, ed è quindi facile che in molte case italiane si riesca a trovare almeno una copia di Subbuteo.

L’anno scorso, una copia dell’edizione vintage Cruzeiro è stata venduta per 782€ - come anche la squadra del Nacional. 200€ invece per le squadre di Alessandria, Venezia e Como. Insomma, un bel gruzzoletto!

A Monaco, il gioco completo è stato venduto all’asta per ben 338€, e la Coppa del Mondo del 74’ a 299€. Sei già andato a rovistare in cantina?

Quanto vale la tua vecchia edizione di Monopoly

Se pensiamo ai giochi da tavolo, il primo che ci viene in mente è sicuramente Monopoly. Con le sue centinaia di edizioni limitate e a tema, è impossibile non averne almeno una copia in casa! Se disponi della prima edizione – che risale al 1936 – potresti arrivare a guadagnarci oltre 170€.

Questo perché si tratta di un cimelio storico che porta ancora nomi di vie particolari, come Via del Fascio e Largo Littorio. Per le edizioni più recenti, anche se in ottime condizioni, ti conviene aspettare ancora un po’: il massimo che potresti farci è un centinaio di euro in condizioni perfette.

Heroquest: altro gioco vintage dal valore inaspettato

Heroquest è uno tra i giochi da tavolo più diffusi in Italia, ma che è uscito di produzione già un bel po’ di anni fa. O meglio, sono diversi anni che la casa produttrice promette una nuova edizione senza che essa venga mai messa ufficialmente in vendita.

Heroquest è caratterizzato da componenti minuscole e molto facili da rompere, quindi un’edizione in perfette condizioni ha un certo valore. Anche perché l’unico modo di giocarci è comprarlo usato da qualcuno che dispone di una vecchia copia.

Il gioco base può valere fino ai 180€, mentre se quest’ultimo viene arricchito da varie espansioni il prezzo potrebbe salire fino ai 400€.

Topi e paperi: Colpo Grosso a Topolinia è un altro gioco che si vende bene

Colpo Grosso a Topolinia è un titolo che non ti aspetti da questa lista: il gioco da tavolo, infatti, non aveva riscosso molto successo al suo lancio, tuttavia oggi una copia in ottime condizioni potrebbe arrivare a valere fino a 200€!

L’Isola di Fuoco: da titolo fallito a miniera d’oro

L’Isola di Fuoco ha avuto una sola edizione. Complice il prezzo esorbitante e le dimensioni eccessive della plancia di gioco, questo gioco da tavolo vintage non ha riscosso molto successo. Impossibile da riporre e facile da rompere, l’Isola di Fuoco potrebbe sembrarti un classico raccogli polvere che non vuoi buttare solo per nostalgia.

Tuttavia, date le poche copie disponibili sul mercato ancora in buone condizioni, il prezzo di questo gioco sta nettamente salendo sul mercato dell’usato, e potrebbe fruttarti fino a 200€ se ben tenuto!

Valutare le condizioni di un gioco da tavolo vintage per determinane il valore

È estremamente importante descrivere accuratamente i prodotti che metti in vendita, specialmente se si tratta di giochi da tavolo vintage il cui valore cambia drasticamente a seconda delle condizioni.

Per farlo, ti consigliamo di utilizzare queste linee guida, che solitamente vengono riconosciute da tutti gli appassionati:

nuovo: un gioco nuovo di zecca, non utilizzato, non aperto e non danneggiato, in perfette condizioni. L'imballo originale e tutti i materiali sono in condizioni pari al nuovo;

come nuovo: gioco non più confezionato, ma quasi mai utilizzato. Nessuna usura, tutte i materiali di del gioco sono intatti;

molto buono: usura minima. Tutti i materiali di gioco sono presenti;

buono: lievi danni alla scatola e/o al suo contenuto. Tutti i materiali di gioco sono presenti. Gioco forse giocato una o due volte;

accettabile: qualche danno alla scatola, ma il gioco è ancora intatto. Possibili angoli divisi sulla scatola. Forse manca un pezzo di gioco non cruciale. Potrebbero mancare regole/istruzioni, ma sono disponibili sul web. Sfregamento sul tabellone di gioco;