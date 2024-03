Qual è il gioco PS5 con la miglior grafica? Questi sono i 3 più belli in assoluto

Tra il mare di giochi per PlayStation 5, qual è il più bello dal punto di vista visivo? Scopriamo fin dove può spingersi il comparto grafico dei videogame per PS5 e chi sono i più spettacolari da ammirare.

La potenza bruta della PlayStation 5 dà la possibilità di spingere la grafica dei suoi giochi a livelli davvero alti. Così, ognuno di essi può diventare una stupefacente esperienza visiva. Scopriamo quindi il miglior gioco per grafica disponibile per PS5.

Sommario:

1. Qual è il miglior gioco per PS5 nella grafica? La lista che devi conoscere 2. Come migliorare la grafica su PS5? 3. Che grafica supporta la PS5? 4. Qual è il gioco più venduto della PS5?

Qual è il miglior gioco per PS5 nella grafica? La lista che devi conoscere

Tra i giochi PS5 ce ne sono molti davvero spettacolari. Impossibile definire il migliore in assoluto, anche perché è questione di gusti. Così, ecco ben tre scelte sì personali, ma di indubbia qualità e che accontentano il videogiocatore più esigente.

1. Horizon Forbidden West

Innanzitutto Horizon Forbidden West, un sequel attesissimo che ha dato seguito alla propria fama. Paesaggi pazzeschi e atmosfere evocative, dettagli curatissimi ed effetti di luce e acqua che fanno venire la pelle d'oca per realismo e fascino. Il tutto in un open world immenso, appassionante e coinvolge: non manca nulla.

2. Ghost of Tsushima

Un altro gioco splendido è Ghost of Tsushima, che nella versione PS5 ha visto un miglioramento della qualità col 4K. Il Giappone feudale di questo titolo è reso in modo incredibile, fedele e dettagliatissimo. Dagli ambienti, agli agenti atmosferici, fino al cozzare delle spade e agli immancabili fiotti di sangue, vi ritroverete catapultati in un'altra civiltà e in un'altra epoca.

3. Ratchet & Clank: Rift Apart

Da non sottovalutare, infine, Ratchet & Clank: Rift Apart. Trattandosi di una esclusiva per questa console, è stato sviluppato appositamente per PS5 e la spinge ai massimi livelli: colori brillanti, dinamismo, luci e dettagli in un mondo animato di elevatissima qualità.

Come migliorare la grafica su PS5?

Se credi di avere dei problemi con la grafica della tua PS5, forse non l'hai impostata ai livelli massimi o più adatti per il tuo schermo o televisore.

Di solito la PS5 rileva da sola le impostazioni della TV e vi si adegua, ma puoi modificare manualmente la risoluzione. Il percorso è semplice: vai in Impostazioni, poi Schermo e Video. Ora premi su Uscita video, scegli l'uscita video che stai utilizzando e vedrai numerose opzioni.

Da qui puoi modificare innanzitutto la risoluzione. Ma per altri miglioramenti grafici potresti voler usare le altre voci: regolare l'attivazione e l'impatto dell'HDR, l'uscita a 120 hz del video, il trasferimento del video in 4K e le opzioni di colore intenso.

Ricorda che, in qualsiasi caso, il display deve supportare le impostazioni che inserisci alla PS5.

Che grafica supporta la PS5?

La PS5 è molto potente a livello grafico. Utilizza una scheda video (la cosiddetta GPU) realizzata appositamente per la console, e non ritrovabile in nessun altro dispositivo o computer.

La GPU è di produzione AMD (azienda celebre per creare schede grafiche anche in ambito computer, le celebri Radeon), in base all'architettura Radeon RDNA 2, la stessa di Radeon RX 6600 XT per PC. La GPU di PS5 ha una potenza di oltre 10 TFlops.

A parte il discorso dell'architettura, è difficile identificare la grafica di PS5 in una da computer. Secondo alcune opinioni, corrisponde almeno a una NVIDIA RTX 2080 e può avere prestazioni simili a una RTX 3060.

Qual è il gioco più venduto della PS5?

Attualmente, il gioco più venduto per PS5 in termini di unità acquistate nelle prime 24 ore dal lancio è stato Marvel's Spider-Man II.

Nell'arco di un solo giorno, infatti, ha totalizzato la spaventosa cifra di due milioni e mezzo di copie vendute al pubblico, davvero stupefacente.