Niente Zelda né Spider-Man: ecco qual è il videogioco più cercato su Google nel 2023

Ogni anno Google diffonde le top ten delle sue ricerche più popolari al mondo. E per il 2023 in ambito gaming sorprende il vincitore tra i videogiochi più cercati: non è Zelda, Spider-Man, GTA e neppure Baldur's Gate.

Come in ogni dicembre Google soddisfa la curiosità delle persone, pubblicando delle interessantissime statistiche: quelle sulle parole più cercate in tutto il mondo, durante tutto l'anno, suddivise in categorie.

Il 2023 ha quindi sfoggiato le sue classifiche, e stupisce in particolare quella sui 10 videogiochi più cercati al mondo nel 2023. Ci sono diverse sorprese, e il vincitore non è chi ci saremmo aspettati; esploriamo quindi tutta la top ten.

Due outsider entrano in top ten

Alle due posizioni che aprono la top ten troviamo due videogiochi a dir poco outsider rispetto ai tanti big. Ma meno conosciuti non vuol dire poco validi né tantomeno poco cercati.

Al decimo posto c'è Sons of the Forest, survival horror di Endnight Games, casa canadese, e sequel di The Forest del 2023. Sorprende il suo piazzamento nella top nonostante sia giocabile soltanto su Windows tramite Steam: nessun altro sistema operativo e soprattutto nessuna console.

Alla nona posizione troviamo invece Atomic Heart, titolo russo della Mundfish; si cambia completamente genere, trattandosi di uno sparatutto in prima persona in stile action-RPG. In questo caso il gioco è disponibile per tutte le principali piattaforme e console attuali.

All'ottavo posto ricominciano a farsi spazio giochi conosciutissimi: ci troviamo nientemeno che Diablo IV, ennesimo capitolo popolare GDR open world della Blizzard, che si è fatto attendere per ben quattro anni, e per cui uscirà presto un'espansione.

Il settimo posto è imprevedibile, poi sotto con i big

Alla settima posizione dei più cercati al mondo, un gioco originale quanto il suo paese d'origine. Dal Giappone ecco Suika Game, ossia "il gioco dei meloni": il classico ammazza-tempo, facile e divertente, in cui combinare frutti per ottenerne di sempre più grossi. Si gioca online nel browser o tramite app mobile, ma è disponibile anche su Nintendo Switch.

Il vincitore dei Game Awards 2023 si piazza "solo" al sesto posto; è questa la classificazione tra i più cercati di Baldur's Gate 3, capitolo che ha stupito i videogiocatori di tutto il mondo per qualità ed abbondanza. Abbiamo dedicato ampio spazio ai motivi per cui giocare a Baldur's Gate, un titolo imprescindibile.

Al quinto posto c'è Starfield, altro videogioco che ha saputo stupire nel 2023 per abbondanza di atmosfere e dettagli, anche se poi non ha soddisfatto a livelli estremi come Baldur's Gate, Spider-Man o Zelda. A proposito, sorpresa: nessuno degli ultimi due citati è in classifica.

A ridosso e dentro il podio: The Last of Us sfiora la vittoria

In quarta posizione ci va la precisa declinazione di un titolo già popolare, ma favorito in questo caso dall'enorme platea del suo pubblico locale. Stiamo parlando di Battlegrounds Mobile India, versione indiana del celebre PUBG. Dopo di lui, arriviamo finalmente all'attesissimo podio dei giochi più cercati del 2023.

Già il gradino più basso è una sorpresa imprevedibile. Al terzo posto c'è infatti Connections, app mobile sviluppata dal New York Times, che ha acquisito una popolarità pazzesca: si tratta di una serie di rompicapi in cui vanno rintracciati i collegamenti tra diversi concetti, tramite un puzzle composto da 16 parole.

In seconda posizione sfiora la vittoria la saga di The Last of Us, probabilmente grazie al secondo capitolo, uscito nel 2022 su PlayStation 5 e nel 2023 su PC - The Last of Us Parte II. Ma non è lui a trionfare nella top ten.

Ha vinto la magia: il videogioco più cercato è di casa a Hogwarts

Arriviamo infine al grande vincitore. Ha superato brand videoludici longevi e popolari, e ha oltrepassato, almeno per curiosità, i titoli qualitativamente migliori del 2023. Sarà grazie a un tocco di magia?

La saga di Harry Potter non cessa mai di piacere, e così è stato per Hogwarts Legacy, primo esperimento moderno per dare estremo risalto anche videoludico al mondo creato da J. K. Rowling. È lui il videogioco più cercato del 2023!

Un test riuscito sotto tutti gli aspetti: come caratteristiche tecniche e giocabilità rientra senza dubbio tra i migliori giochi del 2023, inoltre ha catturato nuovamente l'attenzione dei fan della saga, che erano rimasti un po' delusi dall'ultimo film di Animali Fantastici, e si è preso la curiosità di videogiocatori e non, tramite moltissime ricerche. Non male come risultato.