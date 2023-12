5 videogiochi da usare a Natale per serate gaming indimenticabili

Finalmente sta arrivando il Natale, che ci dà non solo tanti regali ma anche del tempo da spendere col joystick: ecco i 5 migliori videogiochi per questo periodo speciale su cui passare ore e ore di puro divertimento.

Arriva Natale, e insieme a lui inizia un periodo con un po' più di tempo libero. Famiglie, giocatori incostanti e gamer incalliti si uniscono in un solo posto: davanti alla console, a giocare i migliori titoli durante le feste.

Vediamo una selezione dei 5 videogiochi più belli da usare questo Natale, tra avventure in cui immergersi totalmente e titoli svagati coi parenti: una lista adatta davvero a tutti i gusti in queste feste.

Divertimento in famiglia: comanda Nintendo con il folle Wario

Iniziamo con un videogioco adattissimo a serate folli con amici e parenti durante le feste. Come al solito, su questa categoria spadroneggia l'esperta Nintendo: a inizio novembre è uscito WarioWare: Move It!, solo per Nintendo Switch. Costa circa 45 euro con qualche offerta natalizia.

Come da tradizione, i titoli di Wario sono un tripudio di minigiochi folli. In questo caso sono tutti basati sul movimento, e sono rapidi e divertenti, richiedendo di effettuare azioni anche in pochissimi secondi.

"Pensa in fretta e agisci ancora più rapidamente", solo così potrai superare ogni sfida dei minigiochi pazzi di Wario. Reggendo i telecomandi della Switch dovrete assumere una posa perfetta, martellare un polpo gigante, surfare, partecipare a delle olimpiadi assurde. L'ideale per una serata di puro divertimento.

Il Natale nella luccicante magia di Hogwarts Legacy

Per chi predilige lunghe serate da single player immersive in un solo soddisfacente videogioco, c'è un'avventura che in questo periodo diventa insuperabile. Maghi, incantesimi, bacchette, atmosfere uniche: è la magia della saga di Harry Potter.

Uscito all'inizio del 2023, e disponibile su PS5, PS4, Xbox, Switch e PC, Hogwarts Legacy è senza ombra di dubbio il più bel videogioco su questo universo. In una trama creata appositamente, con personaggi e ambienti nuovi sebbene mixati a quelli più amati, vivrete una splendida avventura intrisa di mistero.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo di tipo Action, cioè con combattimenti diretti in tempo reale, non a turni. Ci sono numerosi incantesimi, pozioni e abilità da selezionare e poi utilizzare, insieme a tanti alleati e contro una pletora di creature e nemici. Il videogame ideale per passarci le feste fino a spolparlo.

L'avventura più meravigliosa di Super Mario

Tornando a Nintendo Switch, se possedete questa console non potete perdervi un gioco recentissimo e straordinario. Il brand di Super Mario è incredibilmente longevo, ma questo titolo ha stupito così tanto da venire candidato come gioco più bello dell'anno ai Game Awards 2023.

Super Mario Bros. Wonder è la sublimazione della fantasia di cui sono permeati i giochi di Mario. Non solo le solite divertenti piattaforme, ma nuove incredibili trasformazioni, livelli risolvibili solo con pura creatività, tantissimi personaggi e ambientazioni da sogno. Ed è perfetto sia da soli che con gli amici sotto l'albero.

Oltre che in single player, ci sono anche le modalità multigiocatore cooperative, fino a 4 giocatori sulla stessa console; si può scegliere tra ben 12 personaggi giocabili, ognuno con caratteristiche e abilità uniche per supportarsi a vicenda, e le interazioni possibili sono tantissime.

Le atmosfere pazzesche di Spider-Man in due videogiochi straordinari

Per ultimo abbiamo un consiglio doppio come i supereroi protagonisti: un'alternativa più economica (perché uscita da qualche anno), e poi un titolo nuovissimo e spettacolare, anche se attualmente costoso.

Spider-Man: Miles Morales, del 2018, ha già stupito una generazione di videogiocatori, e se amate le lunghe giornate su un titolo single player di qualità complessiva altissima, dovete per forza provarlo. Questa avventura con componenti stealth vede protagonista il solo Miles Morales (successore di Peter Parker) tra nemici e grattacieli. Disponibile per PS4, PS5 e PC.

Se l'avete già provato, non perdetevi sotto l'albero l'ultimissima novità: Marvel's Spider-Man 2, disponibile solo per PS5 anche in edizione Deluxe. Le storie di Peter e Miles continuano, e finalmente si incrociano in un solo titolo che rende giocabili entrambi i personaggi: un intreccio di poteri, di trame e di destini che vi lascerà a bocca aperta.