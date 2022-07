È fondamentale scegliere tra i migliori monitor da gaming per completare la propria postazione, e ne esistono di specifici per qualsiasi tasca ed esigenza. Eccone 3 tra i più performanti.

In molti trascurano l’importanza del monitor da gaming per un’esperienza davvero completa. Tuttavia, è invece fondamentale scegliere il monitor giusto per completare la propria postazione, e ne esistono di specifici per qualsiasi tasca ed esigenza.

Un buon monitor da gaming ha la capacità di mostrare immagini vivide, colori più vibranti rispetto ai normali dispositivi, altissima risoluzione e framerate velocissimi. Alcuni sono anche curvati, e si adattano perfettamente al campo visivo.

In questo articolo, vedremo i tre migliori monitor da gaming sul mercato in questi mesi, e ti aiuteremo a scegliere il più adatto alle tue esigenze – sia per il gaming su PC che su consolle.

Il miglior monitor da gaming in assoluto: Razer Raptor 27

Il Razer Raptor 27 rimane ad oggi la prima scelta per tantissimi giocatori. Questo monitor da 27 pollici trasmette immagini vivide e colori estremamente fedeli, grazie alla risoluzione quad HD. Potrai operare a una velocità fino a 100 frame per secondo, grazie al refresh rate di 165 Hz.

Con una ratio di 2560 x 1440 pixel, il Razer Raptor 27 ha una risoluzione spettacolare ma non troppo demanding, il che lo rende adatto a qualsiasi tipo di PC anche meno performante. In poche parole, questo modello può incontrare le esigenze di tutti, e mostra un equilibrio perfetto tra performance e accessibilità.

La nota dolente qui è il prezzo: il Razer Raptor 27 è infatti decisamente costoso rispetto ad altri monitor con una risoluzione simile. Tuttavia, c’è da tenere conto delle altre specifiche tecniche nonché del design estremamente votato alla user experience.

Prezzo medio: 1.044€

Il miglior monitor da gaming economico 24 pollici: Samsung Odyssey G3

Per poco meno di 200 euro, questo monitor a 1080p mostra colori decisamente fedeli e più funzioni di quante ti aspetteresti per questa specifica fascia di prezzo, inclusa una modalità verticale che lo rende perfetto anche come secondo schermo.

Il Samsung Odyssey G3 è ottimo sia per il gaming che per le attività ordinarie, grazie a un refresh rate di 144Hz e una grande varietà di porte di ingresso, di cui 3 HDMI.

Tuttavia, il prodotto presenta qualche difetto, normale per la fascia di prezzo in cui si trova. Le casse native non valgono la pena, il menù è confusionario e i materiali appaiono decisamente cheap. Dall’altra parte, tuttavia, è un ottimo compromesso in termini di qualità/prezzo, considerata l’ottima qualità dell’immagine.

Prezzo medio: 180€

Il miglior monitor da gaming per PS5: Sony Inzone M9

Il Sony Inzone M9 è un ottimo monitor sia per i gamer da PC che da PS5. Il prezzo è decisamente alto, ma vale la spesa: si tratta di un monitor da 27 pollici in 4K con 144Hz di refresh rate, ed è ottimo per chi gioca su più dispositivi.

Si tratta di un tentativo piuttosto evidente di Sony per attirare anche l’attenzione dei PC gamers senza però deludere la propria fetta di mercato principale, ovvero i giocatori da PS5. Il design è decisamente curato e accessibile. Unica pecca: le casse native non sono molto soddisfacenti.

Prezzo medio: 1.099€

Come scegliere il monitor da gaming più allineato con le tue esigenze

I criteri per la scelta di un monitor da gaming sono diversi rispetto a quelli ordinari. Per scegliere il dispositivo migliore, dovrai infatti tenere conto di tre fattori principali: risoluzione, refresh rate e – naturalmente – il prezzo.

Questi tre fattori, nello specifico, necessitano attenzione in materia di:

Risoluzione

Qui dovrai fare attenzione alle potenzialità del tuo PC. Alcuni infatti non hanno problemi a far girare i giochi a una risoluzione in 4K – 3840 x 2160 pixels – il che significa che investire su un monitor più costoso potrebbe essere la soluzione migliore per sfruttare al meglio la macchina. Tuttavia, per i dispositivi meno potenti, è bene rimanere su una risoluzione a 1080p, e per quelli standard una risoluzione quad-HD.

Refresh rate

Questo fattore può sembrare simile al precedente per il fatto che – nuovamente – è necessario tenere in considerazione le potenzialità della macchina a cui sarà associato. Sebbene il refresh rate e gli FPS non siano la stessa cosa, nella scelta di un monitor da gaming è bene associarli. A quanti FPS può viaggiare il tuo PC? Più alto sarà il refresh rate, maggiore sarà la performance del monitor, ma se il tuo PC è deboluccio, comprare un monitor con un refresh rate altissimo potrebbe risultare in uno spreco di soldi.

Prezzo

Questo fattore si spiega da solo. Anche qui – come per qualsiasi cosa – vale la regola del “più spendi meno spendi”. Un buon monitor può durarti anche più di 10 anni, e se un domani dovessi decidere di acquistare un PC più potente, non dovrai rimpiazzarlo con un modello più performante.

Naturalmente, i modelli che abbiamo elencato in questo articolo sono solo quelli che abbiamo provato. Esistono sul mercato diverse alternative per tutte le fasce di prezzo ed esigenze, ma ora avrai una visione più completa di quali sono le specifiche tecniche da osservare nell'acquisto di un monitor da gaming performante.