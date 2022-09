Uno dei picchiaduro più amati di tutti i tempi si mostra in un trailer per il capitolo che forse ne concluderà la storia classica: prime impressioni e dettagli, come data e piattaforme, su Tekken 8.

Il mondo dei picchiaduro è ricco e variegato in quanto a universi e personaggi, ma ce ne sono alcuni che nel tempo sono rimasti più iconici di altri. Uno dei pochissimi a reggere il confronto nostalgico con Street Fighter è sempre stato lui, il videogame Bandai Namco: Tekken.

Sin dai tempi del primissimo titolo della serie, uscito addirittura nel 1994 per i cabinati arcade e nel 1995 per l'originale PlayStation 1, i lottatori hanno stupito e conquistato il pubblico. Tanto da fargli guadagnare una lunghissima serie di sequel, uno più amato dell'altro.

In piena nona generazione delle console sta finalmente per arrivare Tekken 8, che si è mostrato con un primo trailer allo State of Play. Sono arrivati quindi i primi footage dal gioco e alcuni dettagli (ma non tutti) su come, quando, dove uscirà: vediamo questa sfilza di informazioni e prepariamoci a pugni e calci.

Primo trailer di Tekken 8: cosa ci ha mostrato

La presentazione è avvenuta durante lo State of Play, il programma streaming in cui Sony annuncia i suoi nuovi giochi e li presenta tramite trailer, scene, footage e immagini di vario genere.

L'animazione mostrata è catturata dalla versione per PS5, quindi ad altissima qualità e risoluzione, e soprattutto il video è tratto da una sezione in-game e non è un filmato fatto apposta solo per il trailer. Nonostante ciò, bisogna ricordare che non è la versione finale, poiché si tratta di un titolo ancora in sviluppo, quindi alcuni elementi possono (e talvolta devono) ancora cambiare.

Il primo trailer di Tekken 8 dura poco più di un minuto e mezzo e si incentra su due personaggi, gli iconici Jin e Kazuya. Pare infatti che la trama di questo capitolo possa concludere diverse storyline principali della saga classica.

Nell'animazione vediamo un rapido scambio di battute in preparazione alla lotta, e poi l'inizio delle "botte" con una transizione estremamente fluida: l'in-game è pressoché identico ai filmati in termini di qualità e dettagli, impressionanti soprattutto nei volti e nel fisico super muscoloso dei personaggi.

Lo sfondo è a dir poco apocalittico, i due lottano in mezzo a un tremendo temporale nei pressi di una foresta in fiamme e di un mare in tempesta con tanto di nave spezzata in due. Non ci sono certo andati piano con l'impressione scenica! Anche qui la quantità di dettagli è incredibile.

Jin mostra già una mossa che incorpora l'essenza di Devil Jin, dandoci tanti interrogativi su come verranno sviluppati il personaggio e la sua trama in questa saga finale. A livello tecnico, comunque, sembra che saremo di fronte a un vero capolavoro dei picchiaduro – come in fondo siamo stati ben abituati. A comandare la grafica del gioco, infatti, sarà il modernissimo Unreal Engine 5. E sul gameplay, di solito, Tekken non dà adito a dubbi.

Data di uscita ancora incerta: la lunga attesa di Tekken 8

Nonostante il trailer, ancora "iniziale" ma molto soddisfacente in ciò che ha mostrato, Sony ha deciso di non spendersi subito nell'ufficializzare la data di uscita. Forse perché il titolo è ancora in sviluppo, o forse per creare attesa, fatto sta che non si conosce ancora il giorno in cui potremo mettere le mani su Tekken 8.

Per il momento ci sono solo voci di corridoio, secondo le quali si ritiene come possibile momento l'estate del 2023. Insomma, c'è ancora da aspettare parecchio, come accaduto nelle ultime occasioni.

Se guardiamo alla serie principale, infatti, ci accorgiamo come abbia accompagnato il cammino della stessa console PlayStation, ma con tempi ogni volta più lunghi. Il primo titolo della serie è uscito solo pochi mesi dopo il rilascio della PS1, ed è stato seguito dai numeri 2 e 3 sulla stessa console.

Su PS2 si dovette attendere circa due anni per vedere Tekken 4, che fu seguito a distanza di altri due anni dal numero 5. Più lunga l'attesa tra il rilascio di PS3 e il gioco numero 6: due anni e mezzo. Infine, mentre la PS4 è arrivata nell'autunno 2013 nelle nostre case, Tekken 7 ha fatto la sua comparsa quasi quattro anni dopo. Fa eccezione il capitolo extra Tag Tournament, rilasciato praticamente insieme a PS2.

Tornando a noi, con la console PS5 già disponibile dall'autunno 2020, l'attesa per picchiare duro potrebbe sfiorare i tre anni totali. Resta solo da attendere novità in merito.

Su quali piattaforme e console uscirà Tekken 8

Non sappiamo quando, ma sappiamo almeno dove uscirà (e dove non uscirà) Tekken 8. Bandai Namco ha ufficializzato di voler puntare tutto sulle console new-gen, per garantire "la migliore grafica mai vista" in questa serie di videogame.

Ecco perché il gioco uscirà soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Serie X e Serie S.

Non ci sarà alcun rilascio, quindi, per PlayStation 4 o Xbox One, ossia quelle console che oggi rientrano nel novero delle più economiche a confronto dei loro successori.

La novità sarà esclusiva delle console di nona generazione, e questo potrebbe preannunciare una cura massima nei dettagli del gioco, visto che non ci si è dovuti preoccupare di un porting efficace per le console più datate.

Stando alle parole del CEO di Bandai Namco, infatti, anche questo Tekken dovrebbe "innovare il genere": l'intenzione è donare una ancor maggiore sensazione di possenza e forza fisica nelle animazioni dei combattenti grazie alla potenza di calcolo delle console più innovative. Staremo a vedere, e abbiamo grosse aspettative.