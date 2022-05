Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Morningstar INVESTIMENTI Analisi e Strategie, PUBBLICATO: 3 ore fa Trimestrale deludente per Amazon, tagliato il fair value Tempo stimato di lettura: 4 minuti di Morningstar

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU Amazon I numeri del primo quarter e la contrazione dei margini di profitto hanno costretto gli analisti ad abbassare la valutazione del titolo a 3.850 dollari. In Borsa le azioni del gruppo di Jeff Bezos hanno chiuso a -14% lo scorso venerdì. Ora sono scontate del 25%. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

Morningstar ha tagliato il fair value di Amazon da 4.100 a 3.850 dollari dopo i dati del primo trimestre e la riduzione delle guidance dell’azienda per il secondo quarter. Il mercato ha reagito male a questi risultati e il titolo ha chiuso la seduta di venerdì scorso a -14%. Ora le azioni del gruppo americano sono scontate del 25% rispetto alle stime degli analisti e sono valutate con un rating di 4 stelle. I ricavi del primo trimestre sono cresciuti del 7% (8% a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite online e quelle di terze parti hanno continuato a rallentare, anche in conseguenza dell’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia che hanno fatto tornare i consumatori a spendere nei negozi fisici. Molto buoni i risultati dei segmenti AWS (Amazon Web Services fornisce servizi di cloud computing) e advertising, rispettivamente +37% e +23%. I numeri del AWS di Amazon rimangono impressionanti: se le vendite hanno registrato un’accelerazione rispetto al primo trimestre del 2021, gli ordini hanno corso a una velocità ancora maggiore facendo segnare +68% su base annua. Inoltre, il management ha sottolineato il buon andamento degli introiti pubblicitari confermando che il segmento rappresenterà un driver di crescita importante nel lungo termine. Preoccupazione per i margini di profitto Quello che preoccupa gli analisti e che ha fatto storcere il muso al mercato è la profittabilità dell’azienda. “Nel primo trimestre il margine operativo è stato ben al di sotto delle nostre aspettative e appena dentro l’intervallo dichiarato nelle guidance annunciate dalla società. Le previsioni del management per il secondo trimestre sono molto al di sotto di quelle incorporate nel nostro modello di stima e per queste ragioni abbiamo deciso di tagliare il fair value del titolo”, dice Dan Romanoff, analista azionario di Morningstar. La profittabilità di Amazon continua a soffrire l’eccesso di forza lavoro, l’aumento dei costi di spedizione e l’eccesso di capacità produttiva e il management ha quantificato l’effetto di questi tre fattori in sei miliardi di dollari di costi operativi aggiuntivi. “Le pressioni inflazionistiche sono un problema comune a tutte le imprese e anche Amazon sta lavorando per compensare l’aumento delle spese operative, mentre gli aumenti legati alla forza lavoro e alla capacità in eccesso dovrebbero normalizzarsi entro la fine di quest’anno. Siamo convinti che l’azienda sarà in grado di espandere ancora i margini di profitti nel lungo termine e ipotizziamo un Ebit superiore al 10% entro il 2031” (report aggiornato al 29 aprile 2022). Di Francesco Lavecchia

Morningstar

Morningstar Italy è la filiale italiana di Morningstar Inc (basata a Chicago), leader nella ricerca indipendente sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società offre una vasta gamma di soluzioni e servizi online, di software e prodotti editoriali per i singoli individui, i promotori e le istituzioni finanziarie. Morningstar fornisce dati su circa 437 mila strumenti di investimento, incluse le azioni, i fondi comuni e veicoli simili, insieme a dati in tempo reale su oltre 10 milioni di azioni, indici, future, opzioni, commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi valutari e i mercati obbligazionari. La società opera in 27 Paesi. Morningstar ha più di 200 analisti nel mondo e fornisce ricerca indipendente su oltre 2.000 fondi ed Etf, oltre a più di 1.800 azioni.

Per info visita il sito: morningstar.it