Alessandra Amoroso, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla celebre cantante pugliese

Ha partecipato al talent show di Mediaset nel 2009 e con la canzone "Immobile" si è aggiudicata un posto nel cuore del grande pubblico. Oggi è una delle cantanti italiane più ascoltate. Il brano che l'ha consacrata al successo parla di un blocco emotivo e di un desiderio di cambiamento.

Con il tempo ha pubblicato varie canzoni e album che le hanno fatto ottenere numerosi dischi d'oro e di platino, senza dimenticare i sold-out ai suoi concerti, l'ultimo dei quali il 13 luglio 2022 a San Siro. Esploriamo la sua biografia e il percorso che le ha permesso di ottenere persino un posto tra i big della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco chi è Alessandra Amoroso e quali sono le curiosità che la riguardano.

Chi è Alessandra Amoroso: biografia e curiosità sulla carriera musicale

Alessandra Amoroso nasce il 12 agosto 1986 a Galatina, un paese in provincia di Lecce. La sua passione per la musica è già presente fin da piccola, quando amava cantare nel coro della sua parrocchia.

Grazie al sostegno della famiglia prende parte ad alcune competizioni canore locali fino a quando, nel 2007, si aggiudica il premio "Fiori di pesco". Nello stesso anno partecipa alle audizioni di "Amici di Maria de Filippi", ma non viene selezionata e sceglie quindi di lavorare come cameriera in un ristorante di Lecce.

La sua determinazione le dà la forza per ripresentarsi l'anno successivo, dove verrà ufficialmente presa. Nel suo percorso all'interno della scuola incide il suo primo singolo, "Immobile", raggiungendo la vetta della classifica SIMI Album.

Nel 2009, dopo essere uscita vincitrice dal talent-show italiano, pubblica il suo secondo singolo, "Stupida", che parla di una ragazza confusa e disorientata per la fine di una relazione d'amore. Grazie agli ascolti che la canzone ottiene, ne realizza l'Extended Play (EP), che otterrà un disco d'oro e doppio disco di platino.

Il disco che la consacra nel mondo musicale internazionale è però "Il mondo in un secondo". Accanto alla carriera musicale, viene apprezzata anche come personaggio pubblico. Infatti, compare spesso in televisione collaborando con l'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) per la campagna "Un donatore moltiplica la vita", diventando testimonial dell'associazione.

Questo coinvolgimento nel sociale si inserirà direttamente nella sua musica, partecipando per esempio al concerto di beneficienza tenutosi a San Siro il 21 giugno 2009. Nel corso della terza e della quarta serata del festival di Sanremo del 2010 duetta con Valerio Scanu, che sarà poi eletto vincitore.

Tra i suoi vari album, quelli che più di tutti l'hanno portata al successo sono il disco del 2013 "Amore Puro", grazie anche alla strategia di far uscire anticipatamente alcune canzoni, e "Vivere a colori" del 2016.

Cosa fa oggi Alessandra Amoroso? Nuovi dischi, vita privata e Sanremo

I suoi ultimi successi sono legati all'amicizia con Emma Marrone, che ha vinto "Amici" l'anno dopo Alessandra. Tra le due è nato un bellissimo rapporto, che le ha portate nel 2021 a pubblicare "Pezzo di cuore", raccontando nel brano la storia dei loro 11 anni di amicizia.

Tra il 2022 e il 2024 Alessandra Amoroso ha raggiunto grandissimi traguardi, pubblicando il suo ultimo album e diventando la seconda cantante italiana a fare un concerto a San Siro. Inoltre, il 3 dicembre 2023 è stata annunciata come concorrente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e per lei sarà la prima volta come cantante in gara.

A livello sentimentale Alessandra Amoroso ha avuto un'importante relazione con Stefano Settepani, ex produttore di Amici e suo manager. Tuttavia, la loro relazione è terminata nel 2020 per vedute diverse che avevano riguardo al futuro. Alessandra è oggi felicemente fidanzata con Valerio Pastore, tecnico del suono.