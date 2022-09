Per concludere l'estate non poteva esserci argomento più caldo della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una coppia considerata tra le più solide del mondo dello spettacolo. Se in un primo momento i due avevano dichiarato di voler mantenere il più stretto riserbo sulla questione per il bene dei figli, sembra invece che abbiano dato inizio a una vera e propria guerra mediatica.

Ad assistere Ilary Blasi c'è Alessandro Simeone, avvocato civilista non nuovo alle cause tra vip. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui.

Alessandro Simeone, chi è l'avvocato che assiste Ilary Blasi nella separazione da Francesco Totti

Su Alessandro Simeone si hanno pochissime informazioni per quanto riguarda la sua vita privata. Il professionista infatti non è solito mettersi sotto i riflettori, piuttosto invece, assiste chi sotto le luci della ribalta ci lavora, come nel caso di Ilary Blasi appunto.

Sappiamo però sicuramente un po' di più per quanto riguarda il suo percorso professionale, dagli studi fino all'esercitazione della sua professione di avvocato.

La carriera di Simeone prima dell'affaire Totti-Blasi

Simeone si laurea all'Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Roma e si specializza in Diritto di Famiglia. Dal 2015 è componente del comitato scientifico Ilfamiliarista.it che si occupa di informare su tutte quelle cause e cavilli che riguardano questo ambito preciso a livello giuridico.

Dal 2019 invece è consulente per la Commissione Bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza per il Senato della Repubblica. Ancora prima, nel 2016, Alessandro Simeone è stato componente della giunta esecutiva nazionale all'Aiaf.

Simeone esercita a Milano, nel suo studio legale fondato nel 2010 e stando alle indiscrezioni che circolano su di lui, oltre ad essere esperto in Diritto di Famiglia, come dicevamo, presta anche consulenza per giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo per quanto riguarda la tutela dei diritti personali.

La fama improvvisa grazie all'incontro con Ilary

L'improvvisa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia che un tempo fu l'emblema dell'unione tra valletta e calciatore, è il caso di dirlo fa gola proprio a tutti. Sono in tantissimi infatti i famosissimi a voler dire la loro sulla questione e ricevere così inevitabilmente un pezzettino di attenzione in tutta questa storia.

Uno su tutti è sicuramente l'ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, il primo che all'inizio degli anni 2000 sollevò un polverone sulla coppia coinvolgendo anche la showgirl Flavia Vento, che in un'intervista rilasciata a un settimanale di gossip dichiarò di avere avuto un flirt con l'amatissimo ex capitano della Roma prima che questi si sposasse con l'ex letterina di Passaparola.

Tornando a Simeone comunque, anche se sappiamo ancora molto poco su di lui è chiaro quanto questa vicenda, a prescindere da quali saranno i risultati della "guerra" tra i due famosi coniugi, porterà notorietà all'avvocato e sicuramente qualche esperienza in più sul suo curriculum.