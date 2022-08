Pochi sono i film che riescono a far commuovere anche i più duri di cuore quanto “Belle & Sebastien”, diretto da Nicolas Vanier. Tratto da una trilogia di romanzi dell’autrice francese Cecile Aubry, le avventure del bambino pastore e del cane dei Pirenei hanno dato vita a diversi adattamenti cinematografici, per piccolo e grande schermo.

1965, 13 episodi, serie televisiva in bianco e nero, prodotta in Francia e trasmessa in Italia tra il 1967 e il 1968

1980, 52 episodi, serie animata, prodotta dalla giapponese MK Company con il titolo “Jolie il cane fedele”, trasmessa in Europa con il titolo “Belle et Sebastien”

2014-2018, tre film live action intitolati “Belle & Sebastien”, “Belle & Sebastien - L’avventura continua”, “Belle & Sebastien - Amici per sempre”

Belle & Sebastien, trama e curiosità sul film

Il film tratto dal romanzo omonimo è ambientato nella Francia rurale della Seconda Guerra mondiale. L’autrice scrive la storia di un’amicizia particolare tra l’orfano Sebastien (interpreato da Félix Bossuet) e Belle, una Patou selvatica, altrimenti detto Pastore dei Pirenei. Questa particolare razza di cane è di dimensioni assai grandi perché deve poter difendere le greggi di pecore che pascolano ad alta quota da orsi e lupi.

L’amicizia tra il piccolo umano e la grande “Bestia” nasce per caso, quando il piccolo orfano incontra un cane che sembra un orso solo perché sporco di fango. La dolcezza di Sebastien rende Belle incredibilmente docile nei suoi confronti. Il piccolo intuisce subito che se il cane fosse più pulito potrebbe essere accettato anche dal villaggio.

Quasi da subito Belle prova un istinto protettivo nei confronti di Sebastien, che riesce a far capire che non è il Patou responsabile della morte delle pecore dei pastori del villaggio, ma di un branco di lupi. Il percorso per aiutare Belle a farsi addomesticare ha come cornice la seconda guerra mondiale, durante la quale i Pirenei erano una delle possibili via di fuga per gli ebrei in fuga dalla furia cieca nazista.

Belle & Sebastien è tratto da una storia vera?

Nonostante non sia improbabile che la trama di Belle & Sebastien abbia un fondo di verità, non è questo il caso. La storia è totalmente frutto dell’immaginazione della scrittrice francese Cecile Aubry.

