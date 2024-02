Tuta Gold di Mahmood è la canzone più ascoltata dopo il Festival di Sanremo: la classifica

"La noia" di Angelina Mango è il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2024, ma quali sono le canzoni più ascoltate dopo la fine della competizione canora? Quello che resta del Festival è la cosa più importante, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Da Mahmood a Geolier, da Angelina Mango ad Annalisa: ecco la classifica delle canzoni più ascoltate in streaming nel mondo dopo Sanremo 2024.

Canzoni più ascoltate dopo Sanremo 2024: la classifica

Sulle canzoni di Sanremo più ascoltate su Spotify si potrebbero fare motlissime classifiche, ma la domanda che ci siamo posti, ormai a una settimana dalla fine del Festival è: cosa è rimasto della musica e dei brani che i cantanti hanno presentato all'Ariston?

Nella classifica degli streaming musicali a livello mondiale, ben sette brani su dieci in lista sono state portate a Sanremo 2024, segno che il Festival ha un impatto davvero notevole tanto in Italia quanto all'estero.

La classifica Top Songs Debut Global premia le canzoni più ascoltate nel mondo, esclusi gli Stati Uniti, nelle prime 72 ore dall'uscita: al secondo posto troviamo Mahmood con "Tuta gold" e al terzo posto vediamo Geolier, con "I p'te tu p'me". Più in basso troviamo anche Annalisa (quinta), Angelina Mango (sesta), Irama (settimo), Ghali (ottavo) e Gazzelle (decimo).

Ma qual è la canzone più ascoltata nel dopo Festival? Al primo posto non c'è Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024: scopriamo i dettagli.

Qual è la canzone più ascoltata dopo Sanremo 2024?

Guardando invece alla classifica Top 50 Italia di Spotify, i risultati cambiano decisamente.

Mahmood con "Tuta gold" si aggiudica il primo posto della classifica delle canzoni più ascoltate in streaming in Italia dopo la fine del Festival di Sanremo 2024. Il suo brano è arrivato sesto nella classifica finale del Festival, eppure è quello che è stato ascoltato più volte nel mondo dopo il termine dell'avventura all'Ariston.

Al secondo posto, a sorpresa, troviamo Geolier con "I p'me tu p'te", un canzone che seppur in dialetto è riuscita a conquistare il secondo posto nella classifica finale di Sanremo 2024.

Al terzo posto tra le canzoni più ascoltate dopo Sanremo c'è "Sinceramente" di Annalisa, che si è classificata nella medesima posizione anche nella classifica della kermesse musicale italiana.

Scendendo troviamo anche "Casa mia" di Ghali (quarto posto), "La noia" di Angelina Mango (quinto posto), "Tu no" di Irama (sesto posto),"Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors (settimo posto), "Tutto qui" di Gazzelle (ottavo posto), "Vai" di Alfa (nono), "Click Boom" di Rose Villain (decimo).

Di seguito la classifica completa:

1. "Tuta gold" di Mahmood; 2. "I p'me tu p'te" di Geolier; 3. "Sinceramente" di Annalisa; 4. "Casa mia" di Ghali; 5. "La noia" di Angelina Mango; 6. "Tu no" di Irama; 7. "Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors 8. "Tutto qui" di Gazzelle; 9. "Vai" di Alfa; 10. "Click Boom" di Rose Villain.

Classifiche dei brani più ascoltati di Spotify: perché sono importanti

Leggere le classifiche dei brani più ascoltati in Italia e nel mondo ci permette di capire che impatto economico e musicale ha Sanremo al di fuori dei confini nazionali: basti pensare che in tutto il mondo ben sette canzoni sulle prime dieci in classifica hanno ottenuto un posizionamento.

E soprattutto, non sempre la classifica di Sanremo rispetta quella degli streaming musicali, ma questo non deve essere motivo di scontro.