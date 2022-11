Film omaggio dell’omonimo libro di Agatha Christie, Cena con delitto è un capolavoro nel suo genere che tiene gli spettatori incollati alla tv.

Tra credenze che si rivelano falsità, aspettative che vengono scardinate da continui colpi di scena, la pellicola non ha mai smesso di incuriosire, entrando anche nella lista delle 10 migliori opere del 2019. Ha alle spalle svariate candidature ai Premi Oscar, ai Bafta e ai Golden Globe; per non dimenticare un incasso che ammonta a ben 312 milioni di dollari in tutto il mondo. Dunque, un successo eclatante.

Ma qual è la trama e il cast del film? E chi è il colpevole in questa cena all’insegna della suspense?

Cena con delitto: la trama del film all’insegna della suspense

Cena con delitto è un film che ha debuttato nelle nostre sale nel lontano 2019, sorprendendo il pubblico a livello mondiale con infiniti colpi di scena. La chiave del successo è stata proprio la suspense che caratterizza la pellicola dall’inizio alla fine: man mano che i minuti passano, si conoscono i personaggi, gli spettatori si costruiscono aspettative, ipotesi, che vengono costantemente tradite.

Ma di cosa parla il film scritto e diretto da Rian Johnson? Il film è incentrato sulla sospetta morte di Harlan Thrombey, un romanziere molto ricco, il cui cadavere viene trovato dalla cameriera Marta la mattina dopo un giorno molto speciale: la festa per i suoi 85, cui non manca la numerosa famiglia Thrombey.

Si susseguono dunque le indagini, che vedono i parenti accusarsi a vicenda e il detective Benoit Blanc cercare di far quadrare i pezzi di questa intricata vicenda. Nel mentre i membri della famiglia litigano per chi dovrà mettere le mani sull’ingente eredità.

Tutto sul cast del film: chi è l’assassino?

La forza di questo film, oltre alla trama avvincente e incalzante è il cast stellare: vi hanno partecipato infatti nomi importantissimi di Hollywood. Ecco chi sono e che ruolo interpretando nella pellicola "Cena con delitto":

Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc

Ana de Armas interpreta l’infermiera personale di Harlan Thrombey

Christopher Plummer, in una delle sue ultime apparizioni cinematografiche

Jamie Lee Curtis nei panni di Linda Drysdale, la figlia maggiore di Harlan

Don Johnson è Richard Drysdale, cioè il marito di Linda

Chris Evans è il rampollo viziato Hugh Ransom Drysdale, ovvero il figlio di Richard e Linda

Michael Shannon è Walt Thrombey, uno dei figli del ricco scrittore

Toni Collette interpreta Joni Thrombey, vedova di uno dei figli di Harlan Thrombey