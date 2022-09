Raggiungere un ghiacciaio morente a bordo di un elicottero super inquinante per bere Champagne non è stata una grande idea: l'influencer italiana più famosa di sempre è al centro di un'accesa polemica (stavolta giustificata).

Chiara Ferragni, nota in tutto il mondo per l'impegno sociale, stavolta ha fatto arrabbiare i suoi followers. Al centro della polemica alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram dove fa apertivo su un ghiaccio in Svizzera raggiunto in elicottero. Un scelta non propriamente “green” che non è sfuggita ai suoi seguaci, molti dei quali l'hanno accusata di ostentazione e di poca sensibilità nei confronti dell'ambiente.

Un comportamento che senza dubbio contrasta con l’attivismo (o presunto tale) dimostrato sui canali social assieme al marito Fedez. I due non mancano di sensibilizzare sul riscaldamento globale e dispensare consigli “anti spreco”. La realtà dei fatti però dimostrerebbe tutt'altro: per questa ragione l'aperitivo in elicottero sul ghiacciaio è un vero "scivolone".

La polemica scatenata dopo il post su Instagram: lo champagne sul ghiacciaio non è piaciuto ai fan

Niente di più bello di una coppa di champagne in alta quota, meglio ancora se alle pendici di un ghiacciaio raggiunto a bordo di un elicottero privato. Tutto bellissimo, se non fosse che le foto postate dall'imprenditrice digitale stridono con l’immagine che vorrebbe dare di sé. In questo periodo di campagna elettorale, la Ferragni ci ha abituati a battaglie socialmente utili, come quella contro la politica antiabortista delle Marche. E non sono mancati stories e post per sensibilizzare i followers e i leader politici verso il surriscaldamento globale invitando a mettere l’ambiente al centro del proprio programma elettorale.

Dopo queste esternazioni pubbliche la valanga di polemiche è inevitabile: non si può promuovere uno stile di vita sostenibile e poi “sbocciare” con gli amici su quel che resta di un ghiacciaio. Emblematico il commento di un follower: "Spero che Chiara Ferragni perda molti followers dopo che ha pensato di farsi un lussuoso aperitivo raggiungendo un ghiacciaio morente a bordo di un elicottero super inquinante. Fin dove arriva la vanità?".

Che fine ha fatto la coerenza?

L’episodio dell’elicottero è stato definito da molti “uno schiaffo alla povertà", come si legge in questo ironico tweet:"La nuova frontiera del masochismo è costituita dai fan della Ferragni che cuoceranno la pasta a fuoco spento mentre lei va in elicottero su un ghiacciaio a sbocciare." Ma il punto non è questo. Di certo la Ferragni non ha problemi economici ed è libera di spendere i propri soldi come meglio crede. E anche se alcuni ritengono che l'ostentazione sia una caduta di stile, il problema di questa vicenda risiede nella mancata coerenza. Eh sì, non è corretto sbandierare il proprio impegno civico (sulla salvaguardia dell'ambiente e non solo) e poi sorseggiare pregiato champagne a bordo di un mezzo altamente inquinante.

