Ciro Petrone, ritorno di fiamma con l'ex fidanzata? Quel dettaglio non passa inosservato

Sembrava che la storia d'amore di Ciro Petrone, conosciuto attraverso i reality di Temptation Island e il Grande Fratello, e della sua ex fidanzata Federica Caputo fosse ormai al capolinea.

I due si sono fatti conoscere durante la partecipazione ai reality d'intrattenimento più famosi di Canale 5 e la loro storia d'amore ha subito catturato milioni di telespettatori. Tuttavia, qualcosa sembra sia andato storto e hanno intrapreso strade separate. Salvo poi parlare di un possibile dietrofront: c'è davvero un ritorno di fiamma tra i due? Un indizio non è passato inosservato.

La storia di Ciro e Federica

Nel 2019 Ciro Petrone e Federica Caputo avevano partecipato a Temptation Island e Ciro è stato il protagonista di una vera e propria fuga da campione olimpionico: affermando di non poter stare senza Federica, ha scavalcato lo scoglio che divide il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate e ha iniziato a correre, schivando i cameramen che cercavano di fermarlo. Nonostante il tumulto, Federica non si è lasciata toccare dal presunto gesto romantico. Successivamente la stessa ha chiesto più volte a Ciro il motivo di quel gesto, spiegando che lei avrebbe preferito continuare il percorso nella trasmissione per capire se avesse potuto nuovamente fidarsi di lui. In passato, infatti, la Caputo aveva scoperto delle chat compromettenti sul cellulare del fidanzato.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Questo video rimane per sempre famoso .



CIRO A TEMPTATION ISLAND#grandefratello #gf

pic.twitter.com/LU8fDgSrvA — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) November 2, 2023

Nonostante i vari tumulti i due sono riusciti a riappacificarsi, ma non per molto. Dopo l'uscita dal Grande Fratello di Ciro nel 2023 non c'è stato più niente da fare: si sono lasciati definitivamente.

Chi è la fidanzata di Ciro?

La storia giunta al capolinea ha forse preso una strada diversa?

Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Ciro e Federica si sarebbero riavvicinati: ci sarebbe stato un abbraccio affettuoso tra i due durante l’inaugurazione del negozio dell’ex gieffino. Sono rimasti in buoni rapporti o l'amore tra i due non è ancora svanito? Agli occhi dei fan più affezionati quel gesto non poteva passare inosservato e in molti già sperano nel lieto fine.