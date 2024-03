Forno a microonde, ottimo alleato in cucina ma come si pulisce? Ecco 2 semplici trucchi

Tra gli elettrodomestici considerati come ottimi alleati in cucina un posto di tutto rispetto spetta al forno a microonde. Con questi 2 trucchi lo pulisci in maniera semplice e veloce.

Tra gli elettrodomestici più usati nelle cucine italiane c’è senza dubbio il forno a microonde.

Oltre a cuocere i cibi, li scongela e li riscalda molto velocemente, inoltre è un ottimo alleato di risparmio se paragonato ai differenti forni in circolazione.

Ma come tutti gli elettrodomestici al fine di avere massima prestazione questo deve essere pulito in maniera corretta.

Si sa come la maggior parte degli elettrodomestici che si usano in cucina, anche questo si sporca piuttosto facilmente, e deve essere pulito con attenzione per garantirne dunque la piena funzionalità.

Ecco, allora oltre ai trucchi per sfruttare al meglio il suo utilizzo, esistono 2 semplici metodiper pulirlo in maniera semplice e veloce.

Forno a microonde, ottimo alleato in cucina ma come si pulisce? Ecco 5 semplici trucchi

Se c’è un elettrodomestico considerato un ottimo alleato in cucina che ottimizza i tempi è il forno a microonde.

Questo necessita di un’accurata pulizia al fine di rimuovere macchie, schizzi e residui di cibi. Ma come si pulisce in maniera corretta?

Basta seguire 2 semplici trucchi e consigli che prevedono di:

• utilizzare prodotti specifi

• utilizzare i tradizionali rimedi della nonna.

Forno a microonde, ecco come scegliere i detergenti specifici

Esistono diversi metodo per pulire il microonde così da averlo sempre perfettamente igienizzato.

Per prima cosa è bene seguire le indicazioni fornite nel libretto di istruzioni al fine di evitare di rovinarlo. Una volta consultato il libretto è possibile scegliere i prodotti giusti in commercio.

In circolazione ci sono differenti prodotti per la pulizia del microonde ma anche per i forni combinati con funzione microonde.

Sono prodotti che sgrassano a fondo l’elettrodomestico eliminando i batteri senza rovinare le parti componenti del forno.

Molti usano per pulire il vetro del microonde anche lo spray per i vetri che si ha in casa.

Microonde, lo pulisci con questi metodi naturali

Se non volete utilizzare prodotti chimici è possibile affidarsi ai tradizionali rimedi della nonna che sono valevoli anche per la pulizia del microonde.

Limone, aceto e bicarbonato, possono essere molto utili per pulire il microonde e permettono di rimuovere schizzi, residui di cibo, grasso e odori in maniera facile e veloce.

Molto spesso alcuni cibi possono lasciare nel microonde dei cattivi odori o odori persistenti.

Il pesce o alcuni alimenti possono bruciarsi nella cottura lasciando nel microonde odori non molto gradevoli.

Una soluzione è quella di aggiungere del succo di limone in una tazza d'acqua facendola riscaldare per 1 o 2 minuti alla massima potenza. L’evaporazione dell’aroma darà nuova freschezza al microonde. Per sgrassarlo invece è possibile usare l’aceto perché ha un buon potere sgrassante.

Basterà lavare le pareti dell’elettrodomestico con una soluzione di acqua e aceto asciugando bene le superfici interne una volta lavate.

Altro metodo naturale per pulire il forno a microonde è l’uso del bicarbonato soprattutto per rimuovere i residui di incrostazione.

Serve sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato in una ciotola con mezzo litro d’acqua e farlo riscaldare per 5 minuti.

Il vapore rendere più morbidi le incrostazioni che potranno essere rimosse solo con una spugna bagnata.

Non utilizzate mai spugne abrasive perchè potrebbero danneggiare il forno a microonde.

Attenzione anche alla pulizia esterna

Non soltanto l’interno del forno a microonde necessita di pulizia ma anche l’esterno.

Questo non richiede particolare impegno tanto da poter usare detergenti di uso comune ma anche rimedi naturali.

Si può usare un preparato di acqua e bicarbonato in un rapporto uno ad uno.

Dopo aver mischiato il composto basterà posarne un po' sul panno morbido strofinando delicatamente sull’esterno dell’elettrodomestico.

Anche per pulire il vetro, potrà essere usata una soluzione di acqua e di aceto bianco tiepido.

Così spariranno aloni e lo sportello del forno a microonde diventerà lucido e splendete.