Chi è Cristiana Capotondi? Dalla biografia alla carriera: tutto sull’attrice italiana

Stasera, martedì 5 marzo 2024, andrà in onda su Rai 1 un film TV ispirato alla storia vera dell’astronoma Margherita delle Stelle. Ad interpretare la protagonista sarà l’attrice italiana Cristiana Capotondi.

In questo articolo, quindi, raccontiamo la biografia, la vita privata fino alla carriera professionale e i riconoscimenti ottenuti dall’attrice Capotondi.

In quale film ha esordito al cinema Cristiana Capotondi?

Cristiana Capotondi è sicuramente una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico italiano.

L’attrice, nata il 13 settembre 1980, è comparsa per la prima volta sugli schermi televisivi recitando nella miniserie Amico mio. Sin dalla sua adolescenza, l’attrice comincia a partecipare ad una serie di spot televisivi, rendendola già nota al pubblico italiano.

Il suo debutto nel mondo del cinema avviene con il film Vacanze di Natale ’95, dove recita affiancando Massimo Boldi e Luke Perry.

Sicuramente tra i ruoli che hanno reso Cristiana Capotondi tra i volti più noti del cinema italiano: Compagni di scuola, Come tu mi vuoi e Ex.

Nel 2006, inoltre, l’attrice riceve la sua prima candidatura al prestigioso premio David di Donatello, per un altro successo cinematografico, Notte prima degli esami.

Nel corso della sua carriera, l’attrice italiana ha collaborato con grandi registi, sia italiani che stranieri. Tra questi, Marco Tullio Giordana, Alessandro Genovesi, Carlo Vanzina, nonché Xaver Schwarzenberger e Alfred Hitchcock.

Per quanto riguarda i suoi lavori più recenti nel mondo della televisione, nel 2022 la Capotondi sbarca su Disney + con la serie Le fate ignoranti, interpretando il ruolo da protagonista.

Inoltre, Cristiana Capotondi è stata da sempre una grande appassionata del mondo del calcio. Questa sua passione la porta ad essere nominata vicepresidente della Lega Pro dal 2018 al 2021. Dal 2020 è poi capodelegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia.

Chi è la sorella di Cristiana Capotondi?

Tra le curiosità di cui non tutti sono a conoscenza, è che l’attrice Cristiana Capotondi ha una sorella più grande, Chiara Capotondi.

La sorella di Cristiana Capotondi, anche lei nata a Roma, classe 1978, ha scelto una professione diversa dalla sorella, lontana dai riflettore, intraprendendo la carriera da giornalista.

Dopo aver conseguito una laurea in Sociologia, infatti, la sorella maggiore di Cristiana Capotondi ha iniziato ad occuparsi dei temi politici italiani, avviando così la sua professione da giornalista.

Quando è nata la figlia di Capotondi?

In molti sono i fan di Cristiana Capotondi che si domandano quando sia nata la figlia dell’attrice.

Sul tema della maternità, Cristiana Capotondi si era espressa in occasione di un’intervista al settimanale Vanity Fair nel 2017, raccontando che per lei:

La si può vivere senza diventare madri. Io la vivo attraverso il rapporto con i figli delle mie amiche e, da cinque mesi, con Benedetta, figlia di mia sorella.

L’intervista era stata rilasciata prima della nascita della piccola Anna, nata il 16 settembre 2022.

In merito alla nascita della figlia di Cristiana Capotondi, l’attrice aveva pubblicato la seguente dichiarazione:

Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame.

Ne avevamo parlato in questo articolo: La figlia di Cristiana Capotondi non è di Andrea Pezzi: chi è il vero padre della bambina?.

I riconoscimenti e i premi di Cristiana Capotondi

Quali sono i riconoscimenti e i premi più importanti attribuiti alla carriera di Cristiana Capotondi?

Innanzitutto, un primo premio è arrivato nel 2005 con il Premio Etruria Cinema (per Volevo solo dormirle addosso). L’anno successivo, l’attrice romana ha ottenuto il Premio Vittorio Mezzogiorno e il Premio Fregene per Fellini (Migliore attrice per Notte prima degli esami).

Nel 2007, Cristiana Capotondi riceve il premio Nastri d’argento (Premio Guglielmo Biraghi per Notte prima degli esami).

Arriva poi nel 2013 il premio Ciak d’oro (Super Ciak d’oro per Amiche da morire). Lo stesso anno e per lo stesso film, le viene attribuito il Premio Flaiano (Migliore attrice per Amiche da morire).

Infine, nel 2021, Cristiana Capotondi riceve il Premio Flaiano (Migliore interpretazione per Chiara Lubich – L’amore vince tutto).

