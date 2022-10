Damiano dei Maneskin parla del segreto della sua voce graffiante e così particolare. La tecnica non c'entra nulla: sembra tutto merito di una malformazione alle corde vocali. Scopriamo insieme quali sono le dichiarazioni dell'artista in merito.

Damiano dei Maneskin non perde mai occasione per far parlare di sé. Il frontman dell’irriverente band romana, durante una recente intervista rilasciata qualche ora fa a RTL 102.5, ha parlato dell’origine della sua particolarissima e inconfondibile voce.

Il timbro graffiante e riconoscibilissimo di Damiano David, stando alle dichiarazioni dell’artista, avrebbe un’origine organica. Dipenderebbe infatti da una malformazione congenita. Cerchiamo di capire di cosa si tratta con esattezza.

Il segreto della voce di Damiano dei Maneskin: un buco alle corde vocali

L’intervista rilasciata al programma di RTL 102.5 “W l’Italia” ha finalmente svelato il segreto in merito all’origine del timbro di voce di Damiano David.

Per ammissione del diretto interessato, il frontman dei Maneskin sarebbe affetto da una malformazione di tipo congenito. “Un buco nel mezzo”: così Damiano ha definito la malformazione che interesserebbe le sue corde vocali.

Una malformazione che, però, non sarebbe in grado di causargli disagi mentre canta. Anzi, tutt’altro: questa sorta di piccolo difetto ha fatto la fortuna del giovane cantante romano.

Stando alle dichiarazioni di Damiano dei Maneskin ai microfoni di RTL 102.5, la particolarità della sua voce avrebbe origine dal fatto che, a causa della malformazione congenita in questione, le sue corde vocali avrebbero un funzionamento differente rispetto a quello canonico.

“Ci passa aria in mezzo”, ha affermato David.

Le dichiarazioni del leader dei Maneskin durante l’intervista hanno lasciato i fan della band (e non solo) a bocca aperta.

In effetti, la maggior parte degli ascoltatori era sicuramente convinta che la voce graffiante di Damiano David derivasse da anni di studio. Una tecnica, insomma, che il giovane cantante romano sembrava essere in grado di padroneggiare alla perfezione.

Una tesi che poteva essere avvalorata anche dal fatto che sono moltissimi gli artisti del panorama rock o metal internazionale che utilizzano il suono graffiato, per dare maggior carattere alla loro interpretazione.

La maggior parte di questi interpreti utilizza quel che viene definito vocal fry, una tecnica molto sfruttata e che prevede il passaggio di un flusso d’aria, attraverso le corde vocali, abbastanza lento.

Una malformazione che resta un mistero da svelare

Eppure, il leader della band romana è stato molto chiaro in merito. La tecnica del vocal fry, che i suoi colleghi rocker utilizzano per rendere più interessante l’esecuzione di un brano, non c’entra nulla col suo particolare e inconfondibile timbro di voce.

Tuttavia, durante l’ospitata a RTL 102.5, nulla è stato rivelato in merito alla specifica malformazione di cui Damiano sarebbe affetto. Non si sa, in altre parole, quale potrebbe essere la specifica problematica che affligge le corde vocali del cantante.

Tuttavia, Damiano David è l’esempio lampante del fatto che non sempre malformazioni o anomalie alle corde vocali possano arrecare danni alla carriera artistica di cantanti e interpreti.

Il leader dei Maneskin non è l’unico cantante ad avere delle corde differenti rispetto alla maggior parte della popolazione. Giusto per citare un esempio, la famosissima voce del rock femminile italiano Gianna Nannini ha un sulcus congenito.

È proprio questa particolarità a rendere la voce della Nannini particolarmente intensa e graffiante.

Ma se la malformazione che caratterizza le corde vocali di Gianna Nannini è nota al pubblico, lo stesso non possiamo dire di quella che interessa Damiano.

Dunque, aspettiamo ulteriori dichiarazioni sulla malformazione alle corde vocali di Damiano dei Maneskin. Magari sarà proprio il diretto interessato a chiarire di quale specifica malformazione si tratta.

Damiano dei Maneskin non smette di stupire: la confessione

La notizia della malformazione alle corde vocali di Damiano dei Maneskin è arrivata poco dopo un’altra confessione shock.

Di recente, il frontman della band è stato protagonista di un evento abbastanza spiacevole. Durante la registrazione dell’ultimo video del gruppo, infatti, Damiano avrebbe rischiato grosso.

Per la realizzazione del video del nuovo video legato al singolo The Loneliest, che tra l’altro è caratterizzato da atmosfere molto cupe, il cantante sarebbe stato legato sott’acqua con dei pesi.

Damiano ha raccontato ai fan che, al primo tuffo, ha avuto difficoltà a risalire. Alcune testate avrebbero addirittura riportato che Damiano ha rischiato di morire. Per fortuna, la realtà è ben diversa: il giovane cantante romano se l’è cavata solamente riportando un grande spavento.

Nonostante questo inconveniente, è un periodo pieno di soddisfazioni per Damiano: la sua storia d’amore con l’influencer Giorgia Soleri va a gonfie vele. Lo dimostrano i frequenti post di coppia sui loro account social.

In ambito lavorativo, infine, l’ultimo singolo dei Maneskin, il già citato The Loneliest, è stato in grado di scalare classifiche globali a pochi giorni dal suo rilascio.

Leggi anche: The Loneliest: testo e significato del brano dei Maneskin più ascoltato al mondo.