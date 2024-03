Dustin Taylor, chi è il ballerino australiano in gara al serale di Amici con la Celentano

È iniziato il serale di Amici, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. I concorrenti, divisi a squadre, si sfidano mostrando il loro talento e l'esito degli scontri viene decretato dai giudici Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Alessandra Celentano, maestra nella scuola di Amici e coach insieme a Rudy Zerbi di una delle tre squadre, è rimasta folgorata dalle capacità di Dustin Taylor, sin dal suo ingresso al pomeridiano. Ora il ballerino gareggia nel suo team ed è tra i favoriti per raggiungere la finale del talent. Ecco chi è Dustin Taylor e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Dustin Taylor e come si aggiudicato un posto ad Amici

Dustin Taylor è nato nel 2002 in Australia, dove ha vissuto con i genitori, i due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. È alto 1 metro e 83 centimetri e ha già fatto impazzire le fan di Amici grazie alle sue capacità di ballerino, il suo fisico e il suo bel viso, molto pulito e con gli occhi azzurri, incorniciato dai suoi capelli lunghi.

La sua passione per la danza nasce quando era ancora piccolissimo, ma il suo è un talento naturale. Infatti, il ballerino non ha mai studiato danza classica, ma grazie al suo fisico perfetto, unito alla sua dedizione, il sacrificio e la passione, gli permette di raggiungere importanti risultati e impressionare tutti con le sue esibizioni.

Tra i maestri della scuola, quella che più è rimasta colpita è sicuramente la severissima Alessandra Celentano, che non ha esitato a prenderlo nella sua squadra.

Durante tutto il percorso al pomeridiano di Amici, è sempre riuscito a raggiungere almeno il podio nelle classifiche dei ballerini, redatte da giudici esterni. Insomma, è un'altra riprova del suo inestimabile talento, che lo potrebbe decretare nuovo vincitore della categoria ballo dell'edizione 2024. O almeno così sperano i fan...

La vita privata del ballerino

Non si sa molto della sua vita privata, che sta ben attento a tenere lontano dai riflettori. Tende infatti a essere molto riservato e ancora non si sa se è impegnato in una relazione o è single.

Arrivato in Italia poco prima di entrare nella scuola del talent più longevo d'Italia, non conosce bene la lingua. Per sopperire a questo problema è stato però aiutato dalla sua amica Isobel Fetiye Kinnear, finalista nella scorsa edizione di Amici.

Sui social, dove mostra il suo fisico statuario e i suoi fenomenali passi di danza, ha più di 74mila di follower. L'ingresso nella scuola di ballo e canto più seguita d'Italia ha inevitabilmente allargato la sua fanbase. Sul suo profilo Instagram, inoltre, si vede il suo sostegno per la comunità LGBTQI+.

La sua carriera prima di Amici

Quello del serale di Amici non è il primo palcoscenico su cui si esibisce. Il suo debutto nel mondo della danza è stato nel 2018, quando ha partecipato allo spettacolo della Cerimonia di chiusura dei Giochi del Commonwealth.

Inoltre, ha avuto l'onore di collaborare con i coreografi Mitch Rooney e Danny Vall, esibendosi nel 2020 nello spettacolo del cantante e attivista politico australiano Mitch Tambo.

Nel 2021, durante il Femuline World Tour, ha fatto parte del corpo di ballo di TodRick Hall, cantautore statunitense, dove ha potuto lavorare acconto alla drag queen Courtney Act.