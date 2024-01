Chi è Eros Ramazzotti, ecco chi lo ha scoperto, quanti figli ha e chi è la nuova fidanzata

Eros Ramazzotti è uno dei più famosi cantanti italiani pop, celebre non solo nel nostro paese: vanta infatti un certo pubblico internazionale.

Pochi lo sanno, ma il vero nome di Eros Ramazzotti è Eros Luciano Walter Ramazzotti. Suo padre era un musicista e un cantante amatoriale, forse anche per questo sin da giovane Eros mostra una precoce predisposizione per la musica.

Si interessa infatti prima allo studio del pianoforte, poi a quello della chitarra.

La brillante carriera di Eros Ramazzotti, ecco chi lo ha scoperto

Dopo le medie Eros Ramazzotti fa richiesta per entrare al conservatorio di Roma, ma questa viene respinta. Proseguirà dunque il suo percorso scolastico in un istituto di ragioneria, che abbandonerà però dopo il primo triennio.

La vita di periferia è sicuramente molto difficile, e mette il giovane cantautore a dura prova: dopo la tragica morte del suo compagno di banco Ivan, avvenuta per un incidente stradale a causa di una eccessiva dose di eroina, decide di stare lontano dal mondo della droga. Molti dei ragazzi del suo quartiere, infatti, erano caduti nel tunnel della droga.

Per questa ragione inizia a sviluppare sempre di più la sua passione per il mondo della musica: nel 1981 parteciperà al Festival di Castrocaro nella sezione "Voci nuove". Successivamente a questa esperienza inizia a viaggiare per tutta Italia, promuovendo la sua musica.

Eros ha venduto oltre 60 milioni di dischi e collezionato collaborazioni con diverse importantissime star. Ha prodotto quindici album italiani, pubblicati nel corso della sua carriera, a cui si aggiungono le versioni in spagnolo.

Continua a promuovere la sua musica, riempiendo stadi ai suoi concerti, non solo nelle date italiane, ma anche in quelle internazionali.

Sanremo per Eros Ramazzotti

È il 1984 quando Eros calca il palco del Festival di Sanremo, con il brano Terra promessa tra le Nuove proposte, risultando poi il vincitore.

Tornerà poi sul palco dell'Ariston nel 1985, stavolta tra i “Big“, con Una storia importante: arriva sesto, ma la canzone è un trionfo per il pubblico.

Nel 2024 è stato annunciato che Eros sarà ospite sul palco dell'Ariston per celebrare i 40 anni dalla sua vittoria nelle Nuove proposte con il brano Terra promessa.

Matrimonio, vita privata, quanti figli ha e nuova fidanzata

Negli anni Ottanta Eros conosce e si fidanza con Donatella Giussani, che compare anche al suo fianco nel disco In certi momenti nel 1987.

Nel 1995 conosce Michelle Hunziker, di cui si innamora subito: dal loro legame nasce Aurora Ramazzotti, che è recentemente diventata mamma di Cesare.

La coppia, una delle più chiacchierate in quei tempi, si separa nel 2002, per poi divorziare nel 2009.

Nello stesso anno si fidanza con Marica Pellegrinelli; i due avranno una figlia nel 2011: Raffaella Maria. In seguito la coppia si sposerà nel giugno del 2014, con rito civile, a Milano. Nel maggio del 2015 nasce il figlio della coppia Gabrio Tullio.

I due si separeranno nel luglio del 2019. Eros Ramazzotti adesso è single, e anche Michelle: i più sognatori vorrebbero che i due tornassero insieme, ora che fanno i nonni a tempo pieno!

5 curiosità sul cantante romano