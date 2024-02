Chi è Marica Pellegrinelli: l'ex moglie di Eros Ramazzotti diventa mamma dopo un tumore

Nota per essere l'ex moglie di Eros Ramazzotti, nonché madre di due dei suoi figli, Marica Pellegrinelli è una modella e attrice molto apprezzata. Dopo un grave tumore, Marica diventa madre per la terza volta. Ecco chi è.

Conosciuta per essere l'ex moglie di Eros Ramazzotti ma non solo, Marica Pellegrinelli vanta una carriera di tutto rispetto.

Modella molto corteggiata, spesso finisce al centro della cronaca rosa per flirt o presunti tali. Di recente, si era parlato di lei per via di una grave malattia che l’aveva costretta a un intervento invasivo e una lunga convalescenza.

A due anni da quel momento, Marica sta bene, è felice e aspetta il suo terzo figlio.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità. Sommario:

1. Chi è Marica Pellegrinelli? 2. Cosa è successo a Marica Pellegrinelli? Che tumore ha avuto? 3. Chi sono il fidanzato e i figli di Marica Pellegrinelli?

Chi è Marica Pellegrinelli: vita e carriera dell'ex moglie di Eros Ramazzotti

Classe 1988, Marica Pellegrinelli è nata il 17 maggio, sotto il segno del Toro, a Bergamo. Appassionata di moda fin da bambina, ha iniziato a muovere i primi passi sulle passerelle da adolescente. Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico della sua città, si è trasferita a Milano e si è iscritta all’Accademia di Belle Arti.

Nel 2006 debutta al cinema, prima nel film comico Sono tornato al Nord, con Franco Neri e poi nella pellicola La cena per farli conoscere, per la regia di Pupi Avati.

Nel 2009 ottiene il primo ingaggio più importante, quando è chiamata a presentare la manifestazione musicale Wind Music Award. A questo punto, la sua carriera è davvero decollata. Inoltre, proprio in quell’occasione, Marica conosce Eros Ramazzotti e nel 2011 i due hanno avuto la loro prima figlia insieme. Nel 2014 si sposano e l’anno dopo nasce il loro secondo figlio.

Sempre nel 2009, Marica Pellegrinelli appare anche sul piccolo schermo, nella settima stagione della celebre fiction Don Matteo, accanto a Terence Hill.

Ad oggi, Pellegrinelli è una delle modelle italiane più apprezzate e richieste. Nel 2013, infatti, diventa testimonial del brand di intimo Yamamay. Non solo, è anche un personaggio di punta: nel 2017, Carlo Conti l'ha voluta al suo fianco per la co-conduzione del Festival di Sanremo.

Cosa è successo a Marica Pellegrinelli? Che tumore ha avuto e come sta oggi

A luglio 2023, dopo essersi ripresa in privato da una lunga convalescenza post operazione, la modella e attrice Marica Pellegrinelli ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver avuto un tumore all’ovaio e di averlo rimosso chirurgicamente.

Pellegrinelli si è aperta sulla sua malattia, rispondendo alle domande dei suoi followers senza nascondere nulla e invitando tutti quanti a fare prevenzione, recandosi dal medico regolarmente.

Proprio rispondendo a una domanda, la modella ha descritto i suoi sintomi. Marica Pellegrinelli si è accorta che qualcosa non andava quando ha cominciato a sentire dolori insoliti e intensi alle spalle, alla schiena e durante i rapporti. Inoltre, ha raccontato di aver sofferto di nausee, gonfiori e cambiamenti nel ciclo mestruale. Ecco cosa ha detto del periodo precedente alla diagnosi:

Avevo fatto una visita ginecologica a settembre '21, dopo un ciclo insolitamente lungo, ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino. Ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini. Non riuscivo a saltare la corda senza avere una minzione.

La diagnosi è stata un colpo molto duro per la modella: un tumore dell’ovaio destro. Pellegrinelli, comunque, si è prontamente operata e ha sconfitto la malattia.

Ad oggi, Marica sta bene ed è riuscita a realizzare il sogno di diventare madre una terza volta.

La vita privata di Marica Pellegrinelli: chi sono il fidanzato e i figli della modella e attrice

Durante la partecipazione al Wind Music Awards come conduttrice, Marica Pellegrinelli ha conosciuto Eros Ramazzotti. Anche se la modella aveva soltanto 21 anni, 25 in meno del cantante, tra i due è stato amore a prima vista. Marica e Eros si sono sposati nel 2014 e per l’occasione la modella ha indossato un meraviglioso abito personalizzato di Valentino, con il ricamo fatto a mano di uno spartito.

Il 2 agosto 2011, dopo due anni di amore, la coppia ha dato alla luce la loro prima figlia, Raffaella Maria. Qualche anno dopo, il 14 marzo 2015, è nato Gabrio Tullio, il loro secondo figlio.

Dopo quasi 10 anni insieme e 5 di matrimonio, nel 2019 Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno vissuto una profonda crisi che ha portato alla fine della loro storia d’amore.

Finito il matrimonio con Ramazzotti, Pellegrinelli è stata avvistata con diversi personaggi noti: il modello Paul Ferrari (2020), l'imprenditore Charley Vezza (2020) e il calciatore Marco Borriello (2021).

Dal 2021, Marica Pellegrinelli è fidanzata con il deejay e produttore William Djoko. I due si sarebbero conosciuti a Ibiza e pare che tra loro sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Poco dopo, la modella e il musicista sono stati poi visti anche a Milano, mano nella mano. Anche se tiene molto alla sua privacy ed è estremamente protettiva nei riguardi dei figli, Marica ha confermato la relazione.

Da quel momento, i due fanno coppia fissa e sono molto affiatati. Dj Djoko è stato molto vicino alla sua compagna durante la sua malattia ed entrambi avevano espresso il desiderio di diventare genitori una volta che le cose si fossero risolte.

Nel 2024, la coppia ha rivelato di essere riuscita a realizzare questo sogno: Marica Pellegrinelli è incinta per la terza volta. La modella e il suo compagno, infatti, sono stati visti insieme mentre uscivano dallo studio di un ginecologo. Poco dopo, Marica ha confermato la notizia con queste parole: