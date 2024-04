Fedez a Belve: "Ho tentato il suicidio. Ecco cosa è successo con Chiara Ferragni"

Fedez è l'ospite più atteso della seconda puntata di Belve di martedì 9 aprile, durante la quale il rapper si è aperto alla Fagnani e ha deciso di raccontare la verità sulla crisi con Chiara Ferragni. Tra i temi affrontati nel corso dell'intervista ci sono anche il litigio con Luis Sal, l'infanzia difficile del rapper, il tentato suicidio a 18 anni e altri fraintendimenti.

Ecco cosa ha detto Fedez nella sua intervista a Belve: cosa è successo con Chiara, quanto ha influito il caso Balocco e perché ad oggi la coppia vive separata.

L'intervista di Fedez a Belve: cosa ha detto

Dopo l'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa, nella quale non sono stati chiariti numerosi interrogativi tuttora aperti, anche Fedez ha rilasciato la sua versione dei fatti in una nuova intervista per Belve: il rapper ha raccontato al verità sulla crisi con Chiara, oltre a fornire diversi chiarimenti sulla sua infanzia, sul rapporto con Luis Sal e sul tentato suicidio in adolescenza.

La crisi con Chiara Ferragni

Incalzato dalla conduttrice del programma, Francesca Fagnani, Fedez ha confessato che nella rottura con Chiara Ferragni ha influito il caso Balocco. Da qui, quindi, sorge spontanea la successiva domanda sul motivo per cui il loro amore sia finito.

Proprio in questo momento Fedez non riesce a trattenere le lacrime, parlando della moglie e dei figli, di quanto sia importante il concetto di "famiglia".

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Stasera alle 21.30 su @RaiDue la

Mia intervista a #Belve con @francescafagnan pic.twitter.com/fjCubxPjf2 — Fedez (@Fedez) April 9, 2024

La conduttrice ha dunque incalzato nuovamente il rapper ponendo un'altra domanda che ha fatto riscaldare la temperatura in studio: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?". Il riferimento è alle collaborazioni a rischio o addirittura sospese in seguito al caso Balocco. Nessuna risposta.

E ancora: "Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?". Ed è qui che Fedez si lascia andare nel racconto dei motivi che hanno spinto la coppia a prendere le distanze e a separarsi: ad oggi Fedez ha una nuova casa sui Navigli, mentre Chiara vive ancora nel nuovo attico in CityLife.

I presunti tradimenti

Sulla questione del presunto tradimento di Chiara con alcune delle donne che sono state avvistate recentemente insieme a lui, Fedez torna in sé rapidamente e smentisce prontamente qualsiasi supposizione:

Mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f... Così, di punto in bianco?

L'adolescenza difficile e il tentato suicidio

Il rapper ha poi toccato anche altri temi, al di fuori del suo rapporto matrimoniale e dei presunti tradimenti (da lui smentiti).

Tra questi, ha voluto raccontare alcune difficoltà della sua infanzia e adolescenza, i suoi trascorsi con la droga, e il tentato suicidio a 18 anni per effetto delle droghe che assumeva.

Il litigio con Luis Sal

Nel corso dell'intervista c'è stato modo di parlare anche del litigio tra Fedez e Luis Sal, ex socio e grande amico del rapper che adesso ha ripreso Muschio Selvaggio da solo. E non sono mancate nemmeno le divergenze e gli scontri sui temi politici.