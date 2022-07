Luglio è il mese di quello che è senza dubbio uno degli eventi annuali più sentito dai cittadini veneziani e possiamo dirlo, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus.

Stiamo parlando della suggestiva Festa del Redentore. Ecco la data in cui si svolge, cosa si festeggia, tutte le informazioni sull'organizzazione delle giornate e come prenotare online. Prendete nota!

Festa del Redentore, la data e cosa si festeggia

Venezia si prepara a tre giorni di festeggiamenti in perfetto equilibrio tra il sacro e il profano che durano generalmente dal venerdì alla domenica, la terza del mese di luglio per la precisione. Per questa edizione 2022 quindi, la festa si farà da venerdì 15 luglio a domenica 17.

Ma cosa festeggiano i veneziani in questa particolare occasione? Le origini di questa celebrazione risalgono a ben 400 anni fa e durante i tre giorni di festa si ricorda la liberazione dalla devastante epidemia di peste.

La gioia per la fine di questo periodo tanto buio infatti, fu tale che il Senato veneziano decise di dedicare un tempio a Cristo Redentore a cui rendere omaggio in eterno affinché Venezia venisse risparmiata in futuro da epidemie tanto disastrose come lo è stata appunto la peste.

Il programma, i fuochi d'artificio

Come dicevamo, le celebrazioni per la Festa del Redentore partiranno ufficialmente nella giornata di venerdì 15 luglio alle 20:00, orario in cui verrà aperto il ponte votivo che collega la Chiesa del Redentore sull'isola della Giudecca. Il ponte rimarrà aperto fino alla mezzanotte di domenica, al termine dei festeggiamenti.

Sabato 16 verranno invece accese le luminarie lungo le rive delle Zattere e le rive della Giudecca. Dalle ore 19:00 alle 23:00 i festeggiamenti continueranno con la musica itinerante su Canal Grande.

Nel pomeriggio di domenica, precisamente verso le 16:00, invece le Regate del Redentore percorreranno il Canale della Giudecca fino all'isola omonima dove le funzioni religiose si avvieranno verso la conclusione alle 19:00 con la tradizionale Santa Messa Votiva alla Chiesa del Redentore.

Finite le celebrazioni religiose ci sarà anche l'immancabile spettacolo pirotecnico con i fuochi d'artificio che illumineranno il cielo di Venezia donandole un aspetto ancora più magico di quello che normalmente possiede questa meravigliosa città.

Per assistere a questo spettacolo davvero emozionante e godere al meglio delle luci colorate che si rifletteranno sull'acqua, vi consigliamo di prenotare un posto in barca. Ma i fuochi saranno ben visibili anche sul Lido.

Come prenotare

A proposito di prenotazioni vi ricordiamo che sono obbligatorie e sono disponibili online dal 7 luglio 2022. Ma affrettatevi! Le entrate sono contingentate per cercare di contenere la possibile diffusione del Covid che continua a manifestarsi con nuove varianti. Ovviamente anche i turisti possono cercare di accaparrarsi un biglietto per partecipare.

Per sapere l'effettivo costo dei biglietti dovrete mandare una e-mail all'indirizzo che vi verrà indicato sul sito apposito per le prenotazioni dell'evento. Il consiglio comunque è quello di far rientrare le giornate della Festa del Redentore in una vacanza di più giorni in modo da poter godere appieno di tutto ciò che Venezia ha da offrire.