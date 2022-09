Tra le giovani proposte della seconda puntata di audizioni di X Factor, arriva Filippo Ricchiardi, che a soli 21 anni, lascia i giudici a bocca aperta, con una ballad commovente ed armoniosa, da lui stesso composta.

Chi è Filippo Ricchiardi?

Filippo è un ragazzo torinese, trasferitosi in Canada. Sale sul palco in maniera molto timida, classificandosi lui stesso come un ragazzo chiuso, tuttavia, riesce a manifestare il suo vero io quando inizia a cantare.

Il suo look colorato, segno di una personalità creativa, la sua chitarra, e il suo timbro dolce e limpido, riempiono lo stage, conquistando il cuore del pubblico.

Gli spettatori si emozionano, alzandosi in piedi, accendendo torce e battendo le mani durante l’esibizione. Il suo metodo di scrittura e la voce ricordano un po’ il famosissimo Ed Sheeran, sicuramente fonte di ispirazione per i giovani cantautori acustici.

Scopriamo allora cosa pensano i giudici di 1E3Miles, l’inedito suonato da Filippo, sl palco della sedicesima edizione di X Factor.

1E3Miles, il giudizio dei giudici

Ed è subito amore per l’artista, che in punta di piedi arriva al cuore della giuria, pronto a correre verso i Bootcamp con quattro sì!

Durante l’esibizione, è possibile notare i giudici incantati, guardarlo con occhi ammaliati, totalmente inebriati e immersi nell’esibizione.

Il primo ad esprimersi è Dargen D’amico, che dopo un fragoroso applauso fa subito i complimenti sul suo talento come chitarrista, definendolo molto abile, tecnico, ma naturale. Le stesse caratteristiche le ritrova nella sua voce, che si snoda in maniera armoniosa, facendo sembrare semplice anche i passaggi più tosti per un cantante.

Ambra, si unisce al pensiero di Dargen, sottolineando la bravura di Filippo nell’alternare i vari passaggi all’interno del pezzo con scioltezza e naturalezza. Conclude poi, affermando come in fin dei conti, l’artista riesca ad arrivare al cuore ed emozionare, andando oltre i meri tecnicismi.

“Rappresentare gli opposti” è così che esordisce Rkomi. Il terzo giudice parla della dicotomia del concorrente, il quale si mostra intimidito, ma allo stesso tempo gasato dal pubblico, in tal modo la sua voce sembra “sottile ma gigantesca”, insomma, un mondo da scoprire.

Per ultimo si espone Fedez, ormai storico giudice di X Factor. Federico esalta l’importanza della chitarra, che in questa performance si presenta come mezzo per evidenziare il talento dell’artista e la “virtù” del brano, e non un semplice strumento.

Dopo queste parole, che manifestano il supporto dei giudici, ci auguriamo di rivedere Filippo sul palco dei live show!

Leggi anche: Chi è Francesco Guarnera, in arte Holy Fransisco, la punkstar sul palco di X-Factor