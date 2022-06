Nozze imminenti per Francesca Pascale e Paola Turci, che dopo due anni d'amore si preparano a scambiarsi le promesse in una location segretissima in Toscana.

Piovono dal cielo fiori d'arancio per Francesca Pascale e Paola Turci. La donna da anni protagonista del gossip per essere stata l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice italiana si frequentano ormai da diverso tempo e hanno deciso di fare un passo in più nella loro relazione, convolando a nozze.

Ecco tutto quello che sappiamo sul grande giorno le cui prime informazioni hanno già iniziato a circolare inarrestabili sul web. Dalla data alla location avvolta da un velo di riservatezza, tutti i dettagli sull'evento dell'estate.

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano, tutti i dettagli

A due anni dall'uscita allo scoperto con il loro amore, vissuto comunque il più possibile a basso profilo probabilmente per distogliere l'attenzione dei paparazzi che allora seguivano la Pascale in quanto "neo ex fiamma" di uno degli uomini più importanti d'Italia, la coppia formata da Paola Turci e Francesca Pascale ha finalmente deciso il giorno del "Sì".

Le due donne coroneranno il loro sogno d'amore il 2 luglio 2022, l'ora precisa rimane ancora un mistero, così come rimane un mistero la location scelta per le nozze. Ciò che si sa è che verranno celebrate in una delle Regioni più belle, veraci e allo stesso tempo lussuose del nostro Paese. Quale? Ve lo diciamo noi!

Il matrimonio in Toscana in una location segretissima

Come sappiamo Francesca Pascale è napoletana doc, mentre Paola Turci ha sangue romano che scorre nelle vene. Il cuore di entrambe però è stato conquistato dalla Toscana ed è proprio con questa meravigliosa e romantica Regione italiana a fare da sfondo che le due innamorate hanno deciso di scambiarsi le promesse nuziali.

Per la precisione, è stata scelta Montalcino, anche conosciuta come "la città del Brunello" pregiato vino che vede i suoi natali nei vigneti della terra di Dante. E proprio qui si vocifera ci sia la location che ad ora rimane segretissima. Un tentativo di Pascale e Turci di eludere occhi indiscreti.

Proprio per questo motivo è lecito immaginare, che si tratterà di una cerimonia riservata con una lista di invitati ristretta, scelti tra gli affetti più cari delle due donne entrambe notoriamente molto riservate, tanto da non condividere mai scatti di coppia neanche sui loro rispettivi profili Instagram.

Galeotto fu il Cilento per la cantante e la showgirl

Sin dai primi scatti rubati che le ritraevano insieme mentre si concedevano una vacanza in Cilento, si vociferava che tra le due ci fosse ben più di una semplice amicizia e, il tempo ha dato ragione a quelle che inizialmente erano solo insinuazioni. Tra chi aveva confermato la loro relazione c'era anche un nome noto, quello di Alessandro Cecchi Paone, amico della coppia.

Ma quelli erano solo gli albori di un amore coltivato con il passare degli anni da Paola Turci e Francesca Pascale, che hanno scelto la via della discrezione per vivere la loro storia.

Tra le due c'è una grande differenza d'età se infatti la cantante è nata nel 1964 l'ex compagna del fondatore di Forza Italia è nata nel 1985. Una distanza solo "temporale" che però non ha mai impedito loro di mostrarsi sempre molto unite.